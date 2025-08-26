UEFA 65%, suporterii 20% FCSB are deja încasări de 5,6 milioane de euro pentru parcursul european. Cum arată sursele de venit
Europa League

UEFA 65%, suporterii 20% FCSB are deja încasări de 5,6 milioane de euro pentru parcursul european. Cum arată sursele de venit

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 26.08.2025, ora 14:35
alt-text Actualizat: 26.08.2025, ora 14:35
  • FCSB va avea în jur de 40.000 de spectatori la returul cu Aberdeen, ceea ce înseamnă că totalul veniturilor de la spectatori în acest sezon european trece de un milion de euro.
  • Campioana are garantat și bonusul de prezență în Conference, dar și câte 175.000 de euro pentru fiecare dintre cele 3 duble jucate până acum.
  • Spre deosebire de vara lui 2024, FCSB și-a dublat acum încasările din drepturile TV la cele 4 meciuri. Toate detaliile, în articol.

FCSB e pe loc de baraj în campionat, unde e ratat complet startul și dar chiar dacă nu a accesat nici măcar play-off-ul de Champions League, până în acest moment, indiferent de rezultatul cu Aberdeen, are asigurați 5,6 milioane de euro.

Suma e exclusiv pentru parcursul european din cele 4 duble.

UEFA 65%, suporterii 20%

Spre deosebire de vara trecută, când a jucat 3 tururi în Champions League și doar o dublă în Europa League, acum a bifat două adversare în UCL și alte două în UEL.

Cu toate acestea, din drepturile TV și din bilete, încasările s-au dublat. Anul trecut, din aceste surse de venit, clubul s-a apropiat de un milion de euro. Acum, doar de la spectatori s-a depășit acest nivel.

La returul de joi, cu Aberdeen, meci care va avea loc pe Arena Națională, de la 21:30, FCSB va avea în jur de 40.000 de spectatori, așa cum a anunțat Mihai Stoica, managerul roș-albaștrilor.

Doar la acest joc, campioana va rapota venituri din tichete de 600.000 de euro. Cu totul, inclusiv meciurile cu D’Escaldes, Shkendija și Drita, FCSB va trece de 1.000.000 de euro.

100.000 de spectatori
va aduna FCSB în acest sezon european la cele 4 meciuri europene, cu condiția ca joi să fie în tribune cel puțin 40.000 de fani

FCSB a vândut mult mai scump în acest an și drepturile de imagine ale partidelor. A trecut de 600.000 de euro, aproape dublu față de vara lui 2024, când a evoluat pe teren propriu cu adversare mai atractive: Virtus, Maccabi Tel Aviv, Sparta Praga, LASK Linz.

FCSB are deja încasări de 5,6 milioane de euro pentru parcursul european

Grosul celor aproape peste 5,5 milioane de euro antamate provine din bonusurile UEFA. Iar până acum, FCSB are asigurați 3,17 milioane de euro, cât e recompensa pentru prezența pe tabloul principal din Conference, la care se adaugă alți 525.000 de euro, câte 175.000 de euro pentru fiecare dintre primele 3 tururi preliminare.

Mai există o sursă care a produs venituri datorită parcursului european. E vorba despre bonusurile suplimentare pe care sponsorul principal, Betano, le achită dacă echipa merge și într-o competiție pe continent: alte câteva sute de mii de euro încasări.

VENITURILE PRODUSE DEJA DE FCSB PENTRU ACEST SEZON EUROPEAN

SURSA SUMA (euro)
UEFA3.695.000
Spectatori 1.040.000
Drepturi TV650.000
Bonus Betano250.000
TOTAL 5.635.000
18,5 milioane de euro
au fost veniturile bifate de FCSB în sezonul trecut european, când campioana a jucat 20 de meciuri și a ajuns până în optimile de finală, 30% din această sumă fiind încasările din bilete

spectatori europa league incasari fcsb venituri
