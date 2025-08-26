Chelsea vrea să economisească Maresca își poate elibera vestiarul:  Nico Jackson, Nkunku și Sterling, scoși la vânzare. Londonezii pot încasa 400 de milioane de euro
Vestiarul lui Chelsea. Foto: Instagram, @chelseafc
Chelsea vrea să economisească Maresca își poate elibera vestiarul: Nico Jackson, Nkunku și Sterling, scoși la vânzare. Londonezii pot încasa 400 de milioane de euro

Ionuț Cojocaru
Publicat: 26.08.2025, ora 14:16
Actualizat: 26.08.2025, ora 15:15
  • Chelsea vrea să scape de mai mulți jucători din lot, cu mai puțin de o săptămână până la închiderea oficială a perioadei de transferuri.
  • Printre jucătorii de care Enzo Maresca ar dori să se despartă se numără Nicolas Jackson (24 de ani), Nkunku (27 de ani) sau Axel Disasi (27 de ani).

Dacă va reuși să finalizeze aceste transferuri, Chelsea ar putea încheia fereastra de mercato cu încasări totale de aproximativ 400 de milioane de euro, conform as.com.

Chelsea își eliberează vestiarul: Nico Jackson, Nkunku și Sterling, scoși la vânzare

Lotul pregătit de Enzo Maresca a fost întărit cu jucători precum: Joao Pedro, Andrey Santos, Liam Delap, Estevao și Jorrel Hato. Formația londoneză a cheltuit deja 280 de milioane de euro pentru transferuri.

În acest context, tehnicianul italian caută să renunțe la câțiva jucători pentru a le face loc nou-veniților.

Chelsea a reușit și câteva vânzări importante, iar printre cele mai profitabile mutări se numără:

  • Renato Veiga, cumpărat cu mai puțin de 15 milioane € și vândut la Villarreal pentru aproape 30 milioane €, cu procent păstrat dintr-o viitoare revânzare.
  • Noni Madueke, transferat inițial cu 35 milioane €, cedat ulterior la Arsenal pentru aproape 60 milioane €.

De asemenea, cu Borussia Dortmund urmează să se realizeze un dublu transfer. Primul pas a fost rezolvat, Carney Chukwuemeka a fost cedat pentru 20 de milioane de euro, iar Aaron Anselmino ar urma să fie trimis sub formă de împrumut, fără opțiune de cumpărare.

Rămân însă câteva cazuri complicate pentru conducerea clubului, formată din Paul Winstanley și Laurence Stewart.

Nico Jackson, Christopher Nkunku, Axel Disasi, Ben Chilwell și Raheem Sterling sunt pe lista de plecări, conform sursei citate.

Dacă ar reuși să îi vândă pe toți, Chelsea ar ajunge la un total de aproximativ 400 de milioane de euro încasări în această vară de mercato, după ce a strâns deja 260 de milioane din jucătorii vânduți până acum.

  • Nico Jackson are oferte din Premier League (Nottingham Forest, Newcastle, Aston Villa) și Serie A (Napoli, AC Milan, Juventus), dar pretențiile financiare ale lui Chelsea blochează negocierile.
  • Nkunku și-ar dori o revenire în Germania. Bayern a propus un împrumut cu opțiune de cumpărare, dar londonezii au refuzat. Salariul ridicat, al patrulea din lot, îl face greu de păstrat. O variantă ar fi includerea lui în tranzacția pentru Xavi Simons, însă Leipzig cere 70 de milioane €.
  • Sterling și Disasi se află într-o situație similară: salariile mari și forma sportivă modestă fac dificilă atragerea unor oferte.
132 de milioane de euro
e valoarea totală de piață a lui Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, Axel Disasi, Ben Chilwell și Raheem Sterling, potrivit transfermarkt.com.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
