„La naiba cu toți olandezii!” Un antrenor a vrut să-l bată pe arbitrul care i-a înfuriat pe jucătorii și oficialii de la FCSB la partida cu Aberdeen

- Serdar Gozubuyuk nu a inflamat spiritele doar la Aberdeen - FCSB în acest sezon european.
- Antrenorul lui Slovan, Vladimir Weiss, l-a amenințat pe „centralul” olandez la un meci de Liga Campionilor.
Serdar Gozubuyuk, 39 de ani, i-a enervat pe jucătorii și oficialii FCSB la 2-2 cu Aberdeen, în turul play-off-ului Europa League.
Toți i-au reproșat mai ales eliminarea lui Juri Cisotti încă din prima repriză, pentru un tackling din spate asupra lui Nicolas Milanovic.
Galerie foto (11 imagini)
Atât de tare era supărat Daniel Bîrligea încât atacantul a cerut la UEFA deschiderea unei anchete împotriva arbitrului olandez, acuzându-l că „din primul minut am văzut că ține cu ei”.
Deciziile lui Gozubuyuk care l-au aprins pe antrenorul lui Slovan
Nu era prima oară când deciziile lui Gozubuyuk înfurie o echipă în acest sezon continental.
Pe 6 august, la Kairat - Slovan Bratislava (1-0), în prima manșă a turului 3 preliminar de Champions League, batavul aflat pe lista FIFA din 2012 a scăpat de o corecție fizică pe teren.
La 0-0, Gozubuyuk i-a arătat în minutul 65 al doilea cartonaș galben și automat pe cel roșu lui Rahim Ibrahim, „închizătorul” lui Slovan.
În prelungiri, „centralul” a dictat penaltyul victoriei pentru Kairat. Moment în care Vladimir Weiss (60 de ani), antrenorul slovacilor, a izbucnit.
Antrenorul Weiss s-a îndreptat amenințător spre Gozubuyuk. Salvat de fizioterapeut
Când arbitrul l-a eliminat, Weiss a vrut să sară la el. A făcut câțiva pași pe teren spre Gozubuyuk, amenințându-l și înjurându-l.
Tehnicianul a fost însă ținut și tras înapoi de fizioterapeutul Radomir Mijatovic.
Galerie foto (6 imagini)
Nu s-au auzit toate insultele. Microfoanele au captat doar „la naiba cu toți olandezii!”, potrivit site-ului Sport.sk.
Faptul că fizioterapeutul l-a împiedicat pe Weiss să se ducă după arbitru l-a salvat pe antrenor de o pedeapsă drastică. Surprinzător, acesta a fost exclus o singură partidă.
Jucătorul Weiss va fi exclus 5 meciuri?
Fiul tehnicianului, Vladimir Weiss jr, nu va scăpa însă de o suspendare mare.
La returul cu Kairat, pierdut la penaltyuri, mijlocașul în vârstă de 35 de ani a sărit la arbitrul francez Benoit Bastien, l-a amenințat și insultat, apoi a lovit din spate un membru al staffului tehnic advers.
A fost eliminat și presa slovacă se așteaptă să fie exclus 5 meciuri! Ar putea fi sfârșitul carierei internaționale a lui Weiss jr.