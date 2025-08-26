„La naiba cu toți olandezii!” Un antrenor a vrut să-l bată pe arbitrul care i-a înfuriat pe jucătorii și oficialii de la FCSB la partida cu Aberdeen +11 foto
Momentul când antrenorul lui Slovan a vrut să sară la arbitrul olandez Foto: captură video
Europa League

„La naiba cu toți olandezii!” Un antrenor a vrut să-l bată pe arbitrul care i-a înfuriat pe jucătorii și oficialii de la FCSB la partida cu Aberdeen

Theodor Jumătate
Publicat: 26.08.2025, ora 14:55
Actualizat: 26.08.2025, ora 14:55
  • Serdar Gozubuyuk nu a inflamat spiritele doar la Aberdeen - FCSB în acest sezon european.
  • Antrenorul lui Slovan, Vladimir Weiss, l-a amenințat pe „centralul” olandez la un meci de Liga Campionilor.

Serdar Gozubuyuk, 39 de ani, i-a enervat pe jucătorii și oficialii FCSB la 2-2 cu Aberdeen, în turul play-off-ului Europa League.

Toți i-au reproșat mai ales eliminarea lui Juri Cisotti încă din prima repriză, pentru un tackling din spate asupra lui Nicolas Milanovic.

Eliminarea lui Cisotti în Aberdeen - FCSB
Eliminarea lui Cisotti în Aberdeen - FCSB

Atât de tare era supărat Daniel Bîrligea încât atacantul a cerut la UEFA deschiderea unei anchete împotriva arbitrului olandez, acuzându-l că „din primul minut am văzut că ține cu ei”.

Deciziile lui Gozubuyuk care l-au aprins pe antrenorul lui Slovan

Nu era prima oară când deciziile lui Gozubuyuk înfurie o echipă în acest sezon continental.

Pe 6 august, la Kairat - Slovan Bratislava (1-0), în prima manșă a turului 3 preliminar de Champions League, batavul aflat pe lista FIFA din 2012 a scăpat de o corecție fizică pe teren.

La 0-0, Gozubuyuk i-a arătat în minutul 65 al doilea cartonaș galben și automat pe cel roșu lui Rahim Ibrahim, „închizătorul” lui Slovan.

În prelungiri, „centralul” a dictat penaltyul victoriei pentru Kairat. Moment în care Vladimir Weiss (60 de ani), antrenorul slovacilor, a izbucnit.

Antrenorul Weiss s-a îndreptat amenințător spre Gozubuyuk. Salvat de fizioterapeut

Când arbitrul l-a eliminat, Weiss a vrut să sară la el. A făcut câțiva pași pe teren spre Gozubuyuk, amenințându-l și înjurându-l.

Tehnicianul a fost însă ținut și tras înapoi de fizioterapeutul Radomir Mijatovic.

Vladimir Weiss, antrenorul lui Slovan Bratislava, a vrut să sară la Serdar Gozubuyuk după ce arbitrul olandez l-a eliminat
Vladimir Weiss, antrenorul lui Slovan Bratislava, a vrut să sară la Serdar Gozubuyuk după ce arbitrul olandez l-a eliminat

Nu s-au auzit toate insultele. Microfoanele au captat doar „la naiba cu toți olandezii!”, potrivit site-ului Sport.sk.

Faptul că fizioterapeutul l-a împiedicat pe Weiss să se ducă după arbitru l-a salvat pe antrenor de o pedeapsă drastică. Surprinzător, acesta a fost exclus o singură partidă.

Jucătorul Weiss va fi exclus 5 meciuri?

Fiul tehnicianului, Vladimir Weiss jr, nu va scăpa însă de o suspendare mare.

La returul cu Kairat, pierdut la penaltyuri, mijlocașul în vârstă de 35 de ani a sărit la arbitrul francez Benoit Bastien, l-a amenințat și insultat, apoi a lovit din spate un membru al staffului tehnic advers.

A fost eliminat și presa slovacă se așteaptă să fie exclus 5 meciuri! Ar putea fi sfârșitul carierei internaționale a lui Weiss jr.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”
Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

