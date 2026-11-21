Laurențiu Reghecampf, antrenorul celor de la FCSB, i-a oferit o replică extrem de dură lui Victor Pițurcă, după ce fostul selecționer l-a criticat în ultimele zile .

. Tehnicianul roș-albaștrilor a readus în discuție și un conflict vechi de peste două decenii, din perioada în care evolua la Steaua.

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Laurențiu Reghecampf a dedicat o bună parte din conferință unei replici pentru Victor Pițurcă atunci când a fost întrebat de jurnaliști despre declarațiile fostului selecționer.

Acesta nu s-a ferit de cuvinte și l-a ironizat în repetate rânduri, căruia i-a transmis să-și vadă de activitățile sale și să înceteze atacurile la adresa lui.

Reghecampf, replică pentru Pițurcă: „Cifrele îl bat în cap pe nenea Piți!”

Deși a început prin a sublinia respectul pe care îl are pentru performanțele lui Pițurcă din cariera de fotbalist, antrenorul celor de la FCSB și-a schimbat rapid tonul.

„Încerc să găsesc cuvintele cele mai ok. Eu, pentru ceea ce a reprezentat Victor Pițurcă în calitate de jucător, am un respect deosebit. A făcut foarte multe pentru clubul la care eu am jucat și pentru care antrenez.

Nu știu de ce are aceste ieșiri. Nu știu de unde are atâta ură. Nu e bine la vârsta lui”, a declarat Reghecampf.

Reghecampf îl ironizează pe Pițurcă: „Bre nea Piți, matale ai 70 de ani!”

Antrenorul FCSB a continuat atacul invocând realizările lui Pițurcă din perioada în care acesta a pregătit echipele de club.

„Cifrele îl bat în cap. E singurul antrenor care a antrenat aici și nu a dus echipa în cupele europene.

Nu știu ce are nea Piți cu mine. Habar nu am. E dureros! Face declarații și despre oameni cu care eu am lucrat.

Lăsați-l în pace pe nenea Pițurcă, să-și vadă de filme, că am văzut că acum e regizor. Îl și întreb: bre nea Piți, matale ai 70 de ani, nu are rost să stai să te bălăcărești cu un om care nu îți răspunde, n-are nicio problemă cu ceea ce faci, că faci filme, că ești regizor, că antrenezi.

N-am de ce să am o discuție cu el, n-am niciun conflict cu el. Facem conferința de presă pentru nenea Pițurcă?”, a continuat Reghecampf.

Victor Pițurcă a câștigat titlul cu echipa roș-albastră în sezonul 2000/01. A trecut de un tur preliminar în Liga Campionilor (5-1 la general cu FK Sloga), însă nu a reușit să ajungă în grupe, fiind eliminată de Dinamo Kiev (3-5 la general).

A continuat în Cupa UEFA (actuala Europa League), unde a fost învinsă în turul 1 de St Gallen (1-2 și 1-1). La acea vreme, competiția se disputa într-un format fără grupe.

În sezonul 2003/04, din postura de vicecampioni ai României, roș-albaștrii conduși de Pițurcă au trecut de Southampton în runda inaugurală din Cupa UEFA (1-1 și 1-0). Parcursul s-a încheiat însă în turul al doilea, după 1-1 și 0-1 cu Liverpool.

„ M-a pus să rup contractul cu Giovanni și Victor după o noapte de șeptică. Am spus NU!”

Laurențiu Reghecampf a readus în atenție și un episod tensionat din perioada în care era fotbalist la Steaua, în jurul anului 2000.

Potrivit acestuia, conflictul cu Victor Pițurcă ar fi pornit de la refuzul său de a renunța la colaborarea cu impresarii Giovanni și Victor Becali.

„Am avut un singur conflict cu el când eram jucător la Steaua. Probabil după o noapte de șeptică m-a pus să rup contractul cu Giovanni și Victor și să semnez cu Steaua fără impresarii pe care eu îi aveam. Și am spus NU! Au trecut mulți ani, totuși”, a povestit Reghecampf.

Reghecampf a respins categoric și ideea că Pițurcă ar fi avut un rol în pregătirea echipei din perioada în care el evolua la Steaua, amintind diferențele de viziune privind metodele de antrenament și cantonamentele.

„Știți foarte bine că noi jucăm cu Ajax sau Chelsea, iar el îi voia în cantonament să facă înviorare cu jucătorii noștri. Noi făceam deja sprinturi și alte lucruri. El n-are cum să spună că a antrenat jucătorii de la Steaua, pentru că nu avea timp”, a mai spus antrenorul FCSB.

„Cine e, mă frate, Reghecampf?”

Schimbul de replici vine după declarațiile făcute de Victor Pițurcă la Digi Sport, când fostul selecționer a pus la îndoială autoritatea lui Reghecampf la FCSB.

Pițurcă a susținut că Gigi Becali continuă să decidă echipa de start și schimbările, indiferent cine ocupă banca tehnică.

Întrebat de moderatorul Radu Naum dacă situația este aceeași și în cazul actualului antrenor, Pițurcă a replicat: „Păi, cine e, mă frate, Reghecampf?”.

Giovanni a dezvăluit cum a fost îndepărtat Reghecampf de la Steaua

Povestea invocată acum de Reghecampf fusese relatată chiar la începutul lunii noiembrie de Giovanni Becali, fostul său impresar.

Acesta a susținut că, în anul 2000, Victor Pițurcă și Gigi Becali au îndepărtat de la Steaua mai mulți fotbaliști reprezentați de el, pe fondul conflictului pe care îl aveau cu agentul.

„Pe toți ai mei i-a dat afară Piți. Pe Reghe, pe Dănciulescu, pe Iulian Miu”, a declarat Giovanni Becali pentru Fanatik.

VIDEO. Declarațiile lui Laurențiu Reghecampf, înainte de FC Argeș - FCSB

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