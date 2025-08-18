FCSB, copy-paste FCSB Incredibilă asemănare cu august 2024: același start ratat de campionat, dar în play-off-ul de Europa League +59 foto
Campioana are un parcurs dezastruos în Liga 1, însă situația nu e cu nimic diferită față de vara anului trecut FOTO Montaj GOLAZO.ro
Superliga

FCSB, copy-paste FCSB Incredibilă asemănare cu august 2024: același start ratat de campionat, dar în play-off-ul de Europa League

Dan Udrea
Publicat: 18.08.2025, ora 15:36
Actualizat: 18.08.2025, ora 16:16
  • Campioana are un parcurs dezastruos în Liga 1, însă situația nu e cu nimic diferită față de vara anului trecut. Detalii, mai jos
  • Ce urmează pentru FCSB până la prima întrerupere a Ligii 1: dubla cu Aberdeen, dar și derby-ul cu CFR Cluj

FCSB trăiește un deja-vu. Vara lui 2025 e aproape identică cu vara lui 2024. Situația seamănă atât de mult, încât e foarte greu de găsit vreo diferență majoră.

1. Europa

Acum, FCSB va fi în play-off-ul de Europa League. Anul trecut a fost fix la fel. FCSB se pregătea, în a doua jumătate a lunii august, de duelul cu LASK Linz, din barajul de Europa League.

Acum, adversară e tot o echipă abordabilă: Aberdeen. Singura schimbare e că FCSB a fost în acest sezon eliminată încă din turul 2 din Champions League, în vreme ce anul trecut a pierdut în Ligă abia în turul 3.

2. Campionat

Aici chiar nu e nimic schimbat. Și e la fel de rău ca sezonul precedent. În 2024, după 6 etape (inclusiv restanța cu Botoșani, disputată în toamnă), FCSB avea exact aceeași linie de clasament ca acum:

SEZONUL TRECUT

  • 3 înfrângeri în 6 meciuri
  • 5 puncte
  • Golaveraj negativ: 6-9
  • Locul 13 în clasament

SEZONUL ACTUAL

  • 3 înfrângeri în 6 meciuri
  • 5 puncte
  • Golaveraj negativ:8-10
  • Locul 12-13 în clasament

Până și echipa de pe primul loc, aflată la mare distanță, e aceeași: Universitatea Craiova. Acum, oltenii au un avans de 11 puncte. În august 2014, diferența era de 9 puncte.

Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (6).jpg
Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (6).jpg

Galerie foto (59 imagini)

Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (1).jpg Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (2).jpg Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (3).jpg Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (4).jpg Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (5).jpg
+59 Foto
labels.photo-gallery

Ce a urmat anul trecut

FCSB s-a descurcat excelent în ciuda situației infernale din campionat. În etapa a 7-a a pierdut din nou, moment în care ajunsese penultima!

În schimb, s-a calificat în Europa League, 1-1 și 1-0 cu LASK Linz, după care a început să-și revină în campionat și chiar să intre de pe primul loc în play-off. 

Ce urmează acum pentru FCSB

Pe termen scurt, FCSB are de jucat 4 meciuri până când campionatul se va întrerupe prima dată în această toamnă. Dubla cu Aberdeen e principalul obiectiv, în vreme ce între cele două jocuri de Liga 1 se află unul foarte important: duelul cu CFR Cluj, care va avea loc pe 31 august.

Apoi, de la jumătatea lui septembrie, indiferent că va trece sau nu de Aberdeen, FCSB va disputa până în Ajunul Crăciunului nu mai puțin de 22 de meciuri oficiale, o medie de peste 7 jocuri pe lună.

1,45
e cota pe care o au roș-albaștrii pentru a se califica în Europa League. FCSB e mare favorită în disputa cu Aberdeen, scoțienii au cotă 2,60 pentru a fi pe tabloul principal

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

aberdeen liga 1 europa league fcsb
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share