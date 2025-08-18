Rednic, furios Românul, dezamăgit de gafele a doi jucători, după prima înfrângere la Standard Liege: „Am făcut cadouri adversarilor”

- Mircea Rednic (63 de ani) a răbufnit după ce a suferit prima înfrângere pe banca celor de la Standard Liege, 0-3, cu campioana Belgiei, Union Saint-Gilloise.
Standard a evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 25, după ce atacantul francez Thomas Henry (30 de ani) a fost eliminat pentru cumul de cartonașe, lucru ce l-a înfuriat pe Rednic.
Mircea Rednic: „Am fost furios”
Rednic a început conferința prin a-și felicita omologul de pe banca lui Union Saint-Gilloise: „Felicitări pentru munca pe care o faci aici. Ai o echipă grozavă”.
Apoi, a analizat jocul echipei sale:
„Chiar și unsprezece contra unsprezece ne-a fost greu să luptăm colectiv. E păcat că, la 1-0, Thomas la experiența pe care o are, știa că are cartonaș galben și a riscat.
A fost complicat să jucăm aproape o oră în zece contra unsprezece. Am fost furios, dar se întâmplă. Am mai avut ocazii de a marca”, a afirmat Mircea Rednic la conferința de presă, citat de walfoot.be
„Am suferit, ne-am apărat, am încercat să blocăm culoarele. Uneori am făcut-o bine, alteori nu. La al doilea și al treilea gol, le-am făcut cadouri și ne-a lipsit puțină experiență. Hakim a dat o pasă pe care nu o dă niciodată, se întâmplă”, a încheiat Rednic.
După această înfrângere, Standard Liege se află pe locul 6, cu 7 puncte, după primele 4 etape din Belgia. Etapa următoare, formația lui Rednic o va înfrunta, acasă, pe Cercle Brugge.
Fode-Ballo Toure, aproape de Standard Liege
Standard Liege este aproape de a realiza al 12-lea transfer al verii.
După ce varianta Axel Witsel a picat, experimentatul mijlocaș semnând cu Girona, directorul sportiv Marc Wilmots negociază cu un alt alb fotbalist trecut pe la echipe importante din Europa.
Standard îl vrea pe Fode-Ballo Toure (28 de ani), fundaș stânga care a rămas liber de contract după ce i-a expirat înțelegerea cu Le Havre.
Considerat un mare talent, fotbalistul a adunat mai multe selecții în naționalele de tineret ale Franței, însă a ales să reprezinte Senegal la seniori.
A crescut în academia celor de la PSG, iar în 2017 a semnat cu Lille. După doi ani, Monaco a plătit 11 milioane de euro pentru a-și asigura serviciile sale, iar în 2011 a plecat la AC Milan, care l-a cedat la Le Havre, după ce fusese împrumutat și la Fulham.
Deși senegalezul nu a impresionat în ultimele sezoane, Wilmots are încredere în calitățile acestuia și negociază cu reprezentanții acestuia. Și Leuven se află pe urmele sale.
- 74 de meciuri la AS Monaco, 47 la Lille și 26 la AC Milan a bifat Fode Ballo-Toure. A jucat de 53 de ori pentru echipa secundă a lui PSG și de 22 de ori pentru reprezentativa U19 a clubului parizian.
Transferurile efectuate de Mircea Rednic, în această vară la Standard Liege
- Rafiki Said
- Ilay Camara
- Adnane Abid
- Dennis Eckert Ayensa
- Casper Nielsen
- Marco Ilaimaharitra
- Tobias Mohr
- Lucas Pirard
- Nayel Mehssatou
- Josue Homawoo
- Thomas Henry