Rednic, furios Românul, dezamăgit de gafele a doi jucători, după prima înfrângere la Standard Liege: „Am făcut cadouri adversarilor”
Mircea Rednic/ Foto: IMAGO
Campionate

Rednic, furios Românul, dezamăgit de gafele a doi jucători, după prima înfrângere la Standard Liege: „Am făcut cadouri adversarilor”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 18.08.2025, ora 15:06
alt-text Actualizat: 18.08.2025, ora 15:06
  • Mircea Rednic (63 de ani) a răbufnit după ce a suferit prima înfrângere pe banca celor de la Standard Liege, 0-3, cu campioana Belgiei, Union Saint-Gilloise.

Standard a evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 25, după ce atacantul francez Thomas Henry (30 de ani) a fost eliminat pentru cumul de cartonașe, lucru ce l-a înfuriat pe Rednic.

Mircea Rednic: „Am fost furios”

Rednic a început conferința prin a-și felicita omologul de pe banca lui Union Saint-Gilloise: „Felicitări pentru munca pe care o faci aici. Ai o echipă grozavă”.

Apoi, a analizat jocul echipei sale:

„Chiar și unsprezece contra unsprezece ne-a fost greu să luptăm colectiv. E păcat că, la 1-0, Thomas la experiența pe care o are, știa că are cartonaș galben și a riscat.

A fost complicat să jucăm aproape o oră în zece contra unsprezece. Am fost furios, dar se întâmplă. Am mai avut ocazii de a marca”, a afirmat Mircea Rednic la conferința de presă, citat de walfoot.be

Mircea Rednic pe margine în duelul cu Union Saint-Gilloise/ Foto: IMAGO Mircea Rednic pe margine în duelul cu Union Saint-Gilloise/ Foto: IMAGO
Mircea Rednic pe margine în duelul cu Union Saint-Gilloise/ Foto: IMAGO

„Am suferit, ne-am apărat, am încercat să blocăm culoarele. Uneori am făcut-o bine, alteori nu. La al doilea și al treilea gol, le-am făcut cadouri și ne-a lipsit puțină experiență. Hakim a dat o pasă pe care nu o dă niciodată, se întâmplă”, a încheiat Rednic.

După această înfrângere, Standard Liege se află pe locul 6, cu 7 puncte, după primele 4 etape din Belgia. Etapa următoare, formația lui Rednic o va înfrunta, acasă, pe Cercle Brugge.

Fode-Ballo Toure, aproape de Standard Liege

Standard Liege este aproape de a realiza al 12-lea transfer al verii.

După ce varianta Axel Witsel a picat, experimentatul mijlocaș semnând cu Girona, directorul sportiv Marc Wilmots negociază cu un alt alb fotbalist trecut pe la echipe importante din Europa.

Standard îl vrea pe Fode-Ballo Toure (28 de ani), fundaș stânga care a rămas liber de contract după ce i-a expirat înțelegerea cu Le Havre.

Considerat un mare talent, fotbalistul a adunat mai multe selecții în naționalele de tineret ale Franței, însă a ales să reprezinte Senegal la seniori.

A crescut în academia celor de la PSG, iar în 2017 a semnat cu Lille. După doi ani, Monaco a plătit 11 milioane de euro pentru a-și asigura serviciile sale, iar în 2011 a plecat la AC Milan, care l-a cedat la Le Havre, după ce fusese împrumutat și la Fulham.

Deși senegalezul nu a impresionat în ultimele sezoane, Wilmots are încredere în calitățile acestuia și negociază cu reprezentanții acestuia. Și Leuven se află pe urmele sale.

  • 74 de meciuri la AS Monaco, 47 la Lille și 26 la AC Milan a bifat Fode Ballo-Toure. A jucat de 53 de ori pentru echipa secundă a lui PSG și de 22 de ori pentru reprezentativa U19 a clubului parizian.
16 selecții
a adunat Fode Ballo-Toure în naționala Senegalului

Transferurile efectuate de Mircea Rednic, în această vară la Standard Liege

  • Rafiki Said
  • Ilay Camara
  • Adnane Abid 
  • Dennis Eckert Ayensa 
  • Casper Nielsen 
  • Marco Ilaimaharitra 
  • Tobias Mohr 
  • Lucas Pirard 
  • Nayel Mehssatou 
  • Josue Homawoo 
  • Thomas Henry 

Rednic, eșec drastic în Belgia  Românul a suferit prima înfrângere de la revenirea pe banca lui Standard Liege, chiar în fața campioanei Union Saint-Gilloise
Campionate
09:52
Rednic, eșec drastic în Belgia Românul a suferit prima înfrângere de la revenirea pe banca lui Standard Liege, chiar în fața campioanei Union Saint-Gilloise
Citește mai mult
Rednic, eșec drastic în Belgia  Românul a suferit prima înfrângere de la revenirea pe banca lui Standard Liege, chiar în fața campioanei Union Saint-Gilloise
Rednic, aproape de transferul #12 Standard Liege negociază cu un fotbalist trecut pe la PSG, Monaco și AC Milan
Campionate
19:55
Rednic, aproape de transferul #12 Standard Liege negociază cu un fotbalist trecut pe la PSG, Monaco și AC Milan
Citește mai mult
Rednic, aproape de transferul #12 Standard Liege negociază cu un fotbalist trecut pe la PSG, Monaco și AC Milan

Mircea Rednic Standard Liege belgia union saint-gilloise
