„N-am emoții cu Aberdeen” Gigi Becali crede că FCSB poate obține calificarea în faza principală a Europa League

Gigi Becali (67 de ani) este încrezător că FCSB poate trece de Aberdeen în play-off-ul Europa League.

Meciul tur va avea loc joi, 21 august, de la ora 21:45, în Scoția, în timp ce returul va fi pe Arena Națională, pe 28 august, de la ora 21:30.

FCSB a reușit calificarea în play-off-ul Europa League după ce a eliminat-o pe Drita cu scorul de 6-3 la general. Echipa antrenată de Elias Charalambous a câștigat ambele meciuri cu campioana din Kosovo, 3-2 în tur și 3-1 în retur.

Gigi Becali, încrezător înainte de „dubla” cu Aberdeen: „Nu am emoții”

Patronul echipei campioane a vorbit despre șansele mari pe care le are FCSB în fața lui Aberdeen în play-off-ul Europa League, dar și despre miza financiară a competiției.

„N-am emoții cu Aberdeen. Atâta timp cât ești deja calificat în Conference League, nu mai am de ce să fiu emoționat.

Îi scoatem pe scoțieni pentru că avem valoare. Miza cu Aberdeen este de la 12 milioane de euro în sus . E ceva”, a declarat Gigi Becali la emisiunea Fanatik Superliga.

Becali face schimbări pentru meciul cu Aberdeen

De asemenea, patronul roș-albaștrilor a vorbit și despre câțiva jucători care vor fi trimiși pe teren în turul cu Aberdeen din Scoția.

„Olaru o să joace cu Aberdeen. Trebuie să-l forțăm ca să-și revină pentru că e un jucător esențial.

Cu scoțienii va mai juca Chiricheș dacă va fi bine, în sensul dacă va avea ritm la antrenamente și unul dintre Baba Alhassan și Șut. Dacă va fi bine din punct de vedere fizic, Șut va juca.

Pe Lixandru titular nu știu dacă îl pun pentru că abia a revenit și nu vreau să risc. După o să joace Cisotti, Bîrligea și Miculescu”, a mai adăugat Gigi Becali.

