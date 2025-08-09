FCSB, fabrică de bani Deși parcursul european de până acum e dezamăgitor, campioana raportează venituri mari. De unde vin banii

FCSB are bilanț negativ în cele 5 meciuri jucate: doar două succese și trei înfrângeri.

Exclusiv pentru acest parcurs, clubul a bifat venituri care îi acoperă 20% din bugetul salarial pe un an. Detalii, mai jos.

Victorie cu D’Escaldes și cu Drita, înfrângeri cu D’Escaldes și de două ori cu Shkendija.

O calificare obținută în genunchi, cu campioana din Andorra, o eliminare rușinoasă suportată în fața campioanei Macedoniei de Nord și un succes bifat cu mare dificultate în prima manșă cu campioana din Kosovo.

Parcursul european e dezamăgitor, dar FCSB raportează venituri mari

Rezultatele de până acum sunt slabe, însă nu același lucru e valabil și din perspectivă financiară.

Parcursul dezamăgitor nu se traduce și prin lipsa încasărilor.

Exclusiv de pe urma primelor două duble jucate și a meciului cu Drita, de joi, FCSB deja și-a asigurat peste 1,75 milioane de euro venituri.

950.000 de euro - bonusuri UEFA. FCSB, chiar dacă va fi eliminată de Drita, tot va juca play-off de Conference, iar dacă va pierde și acolo, atunci se va alege cu aproape 1.000.000 de euro doar de la UEFA. Câte 175.000 pentru fiecare dintre cele 4 duble, cea din play-off-ul Conference e premiată doar în caz de eliminare, la care se adaugă 250.000 de euro pentru toate campioanele care nu prind nici măcar faza principală din Conference.

360.000 de euro - drepturi TV . Până pe tabloul principal, drepturile aparțin cluburilor, care le comercializează cum doresc. Iar FCSB le-a vândut celor de la Antena 1 (D'Escaldes și Shkendija) și Pro TV (Drita), reușind o rețetă excelentă, în ciuda faptului că numele adversarilor nu au fost atractive

440.000 de euro - bilete la cele 3 meciuri de acasă. Mai mult de jumătate din această sumă a fost bifată la returul cu Shkendija, când campioana a avut peste 30.000 de fani pe Arena Națională. În total, la cele 3 jocuri, FCSB a adunat aproape 60.000 de spectatori!

9 milioane de euro a fost bugetul salarial cheltuit de FCSB pe anul 2024, încasările antamate până acum, exclusiv grație parcursului european, însemnând 20% din bugetul de anul trecut

Suma de 1.750.000 de euro va fi chiar și mai mare, chiar și dacă FCSB va fi eliminată de Drita și apoi ar pierde și dubla din play-off-ul Conference.

S-ar adăuga drepturile TV, dar și biletele, la meciul de acasă. FCSB ar juca în barajul de Conference cu învingătoarea dublei Differdange - Levadia Tallin, în tur 2-3.

În schimb, dacă va trece de Drita, atunci FCSB își va deschide perspective de a bifa cel puțin 10 milioane de euro.

ar fi sigură cel puțin de prezența pe tabloul Conference, ar însemna un bonus din start de aproape 4 milioane de euro

Ar juca play-off cu Aberdeen, ceea ce ar atrage din drepturi TV și bilete cel puțin 400.000 de euro

Ar fi sigură de alte cel puțin 6 meciuri în Conference, unde nivelul adversarilor îți permite să poți spera că aduni 65-70% din puncte, ceea ce ar însemna și calificare și alte milioane obținute

Cel puțin 3 meciuri acasă în Conference, altă rețetă financiară importantă

Cota de Market Pool, care pentru Conference ar putea trece de 500.000 de euro

În cazul în care va trece și de Drita, dar și de Aberdeen, atunci FCSB va fi în Europa League și are exemplul de anul trecut: a jucat optimi de finală și încasările s-au apropiat de 20 de milioane de euro.

