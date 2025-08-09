„Mai multă modestie” INTERVIU. Ionuț Rada pune eșecurile FCSB și pe seama declarațiilor făcute de conducere: „S-a greșit destul de mult”

Ionuț Rada, 43 de ani, crede că situația grea din care trece FCSB e din cauza „unui cumul de factori”.

Fostul fundașul al celor de la FCSB, Rapid, CFR sau Bari spune că FCSB ar fi trebuit să beneficieze de câteva transferuri de calitate pentru a face față în Champions League.

Rada crede că jucătorii roș-albaștrilor pot reveni într-o formă bună prin octombrie-noiembrie, la fel ca în sezonul trecut.

FCSB a tremurat în prima manșă a turului trei preliminar din Europa League. Condusă cu un neverosimil 2-0, echipa campioană a revenit, câștigând în minutul 90+3, după un penalty executat și transformat de Bîrligea.

Ionuț Rada: „A fost o deconectare”

După cele două înfrângeri în fața kosovarilor de la Shkendija, plus eșecul umilitor din deplasarea din Andorra, în fața lui Inter d'Escaldes, FCSB a fost din nou aproape de un rezultat extrem de slab.

GOLAZO.ro a stat de vorbă cu Ionuț Rada, fost fundaș al roș-albaștrilor, pentru a afla care sunt motivele pentru care FCSB are un început dezastruos de sezon.

Salut, Ionuț. Scorul arată o victorie a FCSB-ului, dar e una din punct de vedere al jocului?

Ținând cont de numele adversarului și de așteptările pe care le avem de la FCSB, am putea spune că... da, e o „victorie chinuită”. Pe de altă parte, știm că FCSB vine după o serie de rezultate negative și revenirea asta, de la 2-0, arată forța, arată că poate e momentul care să-i treacă peste acea perioadă.

Apropo de rezultatele slabe, FCSB ți s-a părut, în prima repriză, un pic timorată, temătoare?

E normal, pentru că indiferent dacă ai câștigat campionatul, indiferent că te numești FCSB, că ai mers bine în Europa League, sezonul trecut, când vii după o serie de rezultate negative îți pierzi încrederea.



Asta o vedem la echipele și mai mari decât FCSB. Ultimul exemplu e Manchester City, sezonul trecut. Acei jucători nu reușeau să treacă peste perioada slabă, deci este un prag psihologic care nu ține cont de cât de mare ești, cât de mult bani ai sau cât de experimentat ești în fotbal. E același prag psihologic prin care trece orice echipă, orice sportiv.

4 înfrângeri consecutive avea FCSB înainte de victoria cu Drita, două în Europa League, cu Shkendija, și două în campionat, cu Farul și Dinamo

FCSB venea după doar un succes în ultimele șase partide. Una dintre înfrângeri venind în fața lui Inter d'Escalades, echipă din Andorra.

Exact. Asta spun, că n-au cum să nu te apese aceste eșecuri, n-ai cum să nu te gândești că poate e iar un meci din acela în care nu-ți iese nimic. Cred că ei trebuie să nu se mai gândească la lucrurile pe care le-au făcut sezonul trecut. Au fost bune făcute, au trecut, rămân acolo.



Grupul a ajutat foarte mult la rezultate pe care le-au avut în trecut și e clar că trebuie să regăsească aceea unitate.

Mi-a plăcut și reacția suporterilor. În astfel de momente jucătorii trebuie să simtă că sunt alături de ei. E normal să treci printr-o perioadă nefastă, dar cel mai important este să ai o reacție și grupul cumva să se trezească.

Peluza Nord a fost alături de FCSB, dar au fost doar 13.800 de oameni la meci. Iar apropo de „perioada slabă”, să nu uităm că echipa campioană a întâlnit două echipe din Kosovo și una din Andorra. Aici ne e nivelul?

Da, pare ciudat. Dacă FCSB ar fi avut în față niște adversari cu adevărat puternici, precum cei din sezonul trecut în Europa League, atunci s-ar fi explicat rezultatele. Dar cred că situația de acum e un cumul. Discuțiile foarte multe care au fost în perioada de vacanță, în perioada de transferuri, că pleacă X jucător, că își dorește să plece Y fotbalist .



Apoi lucrurile pe care poate nu le-au mai controlat, poate le-au luat așa... că vin de-a gata, că rezultatele vor veni de-a gata. A fost o deconectare, adică cel puțin în primele meciuri. Poate și presiunea pe care cumva acum toată lumea o pune pe echipă, pentru că se așteaptă să ajungă cât mai sus.

Ionuț Rada: „Trebuie mai multă modestie”

Știi mult mai bine decât mine, uneori tonul orchestrei îl face dirijorul. Iar la FCSB e o voce care, după fiecare succes, aproape că bate la porțile finalei de Champions League. E și asta o problemă?

Trebuie mai multă modestie, da. Pentru că ei, când au avut rezultate, au făcut-o și dintr-o modestie, dintr-o forță a grupului, dintr-o muncă colectivă . Unele declarații sunt prea entuziasmate și, în același timp, creau niște așteptări foarte mari.



În plus, ambiționau adversarul, pentru că și celelalte echipe, citind astfel de declarații, au jucători care vor să se autodepășească, să-ți demonstreze. Adică, tot ce am analizat acum, de la comportamentul jucătorului până la declarațiile din staff-ul administrativ, duc la ideea că: «bă, dar ăstora le dam 3-0». Uite că nu le-ai dat!

E clar că în această vară, în cantonament, în perioada de transferuri, în declarații, undeva s-a greșit și s-a greșit destul de mult pentru că, uite, un mesaj a fost transmis către echipă, iar echipa a avut aceste evoluții. Ionuț Rada, fost internațional

Mai ales că în cupele europene, spre deosebire de campionat, nu mai cum să revii dacă pierzi câteva partide.

Exact. Să știi că asta am observat și la CFR Cluj și la U Cluj și la U Craiova. Au început sezonul destul de greu. Echipele noastre au un ritm greoi de joc. Mi s-a părut că sunt toate cele patru echipe evoluează cumva cu frâna trasă. Iar asta ținând cont că, totuși, joacă în cupele europene. Nu câștigi, nu mergi mai departe, ești eliminat.

Cu un singur amendament. Că CFR chiar a întâlnit o echipă chiar serioasă.

Da, dar cred că se putea face și mai mult CFR-ul. Dacă aveau mai multă șansă, la ce ocazii au avu, altul ar fi fost scorul. Dar valoric, și eu știu posibilitățile pe care le are Braga și ce înseamnă Braga, clar e peste CFR Cluj. De altă parte, ne aducem aminte că, în alți ani, CFR Cluj a putut să treacă de cluburi importante din Europa, pentru că nu întotdeauna diferența de pe hârtie arată, să spunem așa, diferența din teren.

12 milioane de euro au plătit cei de la Braga pentru transferul lui Pau Victor, fost atacant al Barcelonei

Știu că e o întrebare care poate o să li se pară bizară unora, mai ales după ce FCSB a câștigat campionatul și a mers foarte bine în Europa League, dar trebuiau aduși câțiva jucători foarte buni? Doar Politic poate fi considerat un jucător de prim 11 dintre cei transferați.

Da, și eu cred la fel. Cred că aducerea, sau readucerea, unor jucători, până acum, nu arată ca o decizie bună. Alibec e un jucător bun, dar are o vârstă, s-a accidentat, n-a putut să ajute. Alibec a fost adus să fie opțiune în atac în caz că Bîrligea se accidentează.



Campania de achiziții a FCSB-ului, într-adevăr, e una sub așteptări, mai ales ținând cont de dorința patronului de a merge în grupele Champions League . Adică, în momentul în care îți dorești să joci în Champions League, trebuie să aduci 2-3 jucători care să facă diferența, nu să fie la același nivel cu cei pe care-i ai.



Jucători noii schimbă un pic și din această, să spunem, automulțumire care probabil s-a creat acolo, la FCSB. Ei pot crea un pic de efervescență în dorința de a face și mai mult.

Știm foarte bine că deciziile pe care patronul echipei le ia, de ani de zile, și cu siguranță lucrurile astea nu se vor schimba, uneori ies, alteori nu. Ionuț Rada, fost internațional român

Ionuț Rada: „FCSB nu e deja calificată”

Apropo de patron. Ne spune că nu va fi nicio problemă, că FCSB se va califica. După două înfrângeri în deplasare, una contra unei echipe din Andorra și alta în Kosovo, ești la fel de optimist?

Drita mi s-a părut o echipă, chiar dacă era o necunoscută pentru noi, bună, masivă, agresivă. O echipă dificilă și n-aș putea spune că FCSB e deja calificată. În Kosovo se vor duce lupte grele. Sper că până atunci toată lumea din lotul FCSB să fie validă. E un meci care trebuie să-l iei neplecând cu concepția că ai un gol avantaj. Mergi acolo cu dorința de a marca, de a câștiga.



Un lucru care doare foarte tare e că nu-mi amintesc când FCSB a jucat atât de slab în cupele europene.

Să nu uităm ceva. Și anume că, anul trecut, FCSB a început, „grosso modo”, cam la fel. Destul de greoi, după care și-au intrat în ritm. Probabil că pregătirea lor fizică le va permite să atingă un vârf de formă spre mijlocul sezonului sau spre final?

Bine, de obicei, staff-ul tehnic programează o astfel de pregătire, ca un vârf maxim de formă să fie octombrie, noiembrie . Însă, până atunci, uite, ai o campanie europeană pe care e posibil să o ratezi. În campionat să ai o diferență foarte mare față de primele clasate. Pe aceea o poți recupera, ca sezonul trecut. Numai că efortul ar fi dublu.



Într-adevăr, FCSB a făcut un lucru extraordinar anul trecut. Cu un lot nu foarte numeros, în 14-15 jucători. Dar pericolul a fost această suprasolicitare a jucătorilor. Nu doar din punct de vedere fizic, ci și emoțional și psihic.

Foarte interesant ce îmi spui. Faptul că s-ar putea ca începutul ăsta slab de sezon al FCSB să vină și ca urmare a unei epuizări mentale și emoționale.

Să ne gândim că a intervenit și echipa națională pentru unii dintre jucători. E un cumul, se adună antrenamente, meciuri, competiții, lovituri, presiune, plus restul problemelor pe care le poate avea un jucător în afara profesiei. Deci, cred că tot acest volum, nu știu, 60 de meciuri, peste 60 de meciuri, e ca o traumă.



Adică eu mi-aduc aminte că după sezonul 2005-2006 cu Rapid, la fel am început sezonul al doilea. Lumea avea așteptări; „vai, va rupe Rapid”. Exact așa am avut o cădere din asta. Lumea nu și-o explica. Era același lot, cu același antrenor. Pentru că se încarcă jucătorul, se crede atât de valoros, se crede atât de puternic, crede că lucrurile vor merge de la sine. Nu mai ești pregătit mental, ești foarte detașat și apar aceste rezultate care te trezesc la realitate.

VIDEO. Jucătorii de la FCSB se bucură alături de suporteri după victoria cu Drita, scor 3-2

