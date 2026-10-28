Dylan Batubinsika (30 de ani), fundașul celor de la FCSB, a vorbit despre meciul cu Gloria Bistrița, programat joi, de la 21:30, în etapa a doua a grupelor Cupei României.

Meciul va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

FCSB vine după trei victorii consecutive în campionat, obținute cu Oțelul Galați (1-0), FC Voluntari (2-1) și Rapid (4-1).

Citește și Scandal înainte de gala Balonului de Aur Tatăl lui Lamine Yamal ar fi scuipat o angajată și ar fi amenințat un bărbat Citește mai mult Scandal înainte de gala Balonului de Aur Tatăl lui Lamine Yamal ar fi scuipat o angajată și ar fi amenințat un bărbat

Dylan Batubinsika: „Cupa României este cel mai rapid drum spre Europa”

Batubinsika spune că rezultatele au schimbat atmosfera din vestiar.

„Atmosfera este foarte bună. Ne simțim cu toții bine după victoria cu Rapid, dar și datorită ultimelor rezultate, pentru că avem trei victorii consecutive.

Este foarte bine pentru club, pentru noi și pentru încrederea noastră. Mergem să câștigăm și să continuăm ceea ce am început să construim alături de noul antrenor. Sperăm să ne impunem, chiar dacă vor fi multe schimbări în echipă”, a declarat Batubinsika.

FCSB a început faza grupelor Cupei României cu o victorie categorică, scor 5-0, în fața lui FC Argeș. Roș-albaștrii au astfel șansa să facă un nou pas spre calificarea în sferturile de finală, în cazul unui succes la Bistrița.

„Cred că este foarte importantă. Este cel mai rapid drum spre Europa, știm acest lucru. În plus, este un trofeu.

Ca jucători ai FCSB-ului, vrem să câștigăm tot. Începem cu campionatul, dar ne dorim și Cupa. Vom lupta pentru fiecare trofeu pe care îl putem câștiga”, a spus fundașul.

Batubinsika avertizează înaintea meciului cu Gloria Bistrița: „Echipele mici sunt cele mai periculoase”

Gloria Bistrița evoluează în Liga 2 și ocupă locul 11. Deși FCSB pornește cu prima șansă, Batubinsika nu se așteaptă la un meci ușor.

„Nu cunosc foarte bine clubul, dar știu că joacă în Liga 2. În urmă cu câțiva ani era în Liga 3, iar acum se află la mijlocul clasamentului din Liga 2. Este o echipă bună.

Știm că au un teren bun, cu un gazon de calitate, și că stadionul va fi plin. Va fi plăcut să jucăm acolo.

Știm că în Cupă echipele mici sunt cele mai periculoase. Vor intra pe teren foarte motivate, fără nimic de pierdut, și vor dori să ne învingă. Pentru ei este un eveniment important, iar noi trebuie să fim conștienți de acest lucru și să demonstrăm că suntem cei mai buni”, a explicat Batubinsika.

Asta se întâmplă în Cupă. Aproape în fiecare sezon există o echipă mică ce reușește să învingă una mare. Se poate întâmpla, dar nu vrem să fim noi în această situație. Vom face tot posibilul să evităm o surpriză Dylan Batubinsika, jucător la FCSB

Dylan Batubinsika, despre Laurențiu Reghecampf: „Antrenamentele au fost dificile la început”

Laurențiu Reghecampf a revenit la FCSB la începutul lunii octombrie și a reușit astfel să redreseze echipa după începutul dificil de sezon.

„Ne simțim foarte bine. Am muncit mult. Antrenamentele au fost dificile la început, dar acum ne-am obișnuit și rezultatele au început să se vadă.

Cred că este un lucru bun pentru echipă și pentru club.

Știu că este cel mai de succes antrenor din istoria recentă a FCSB. A făcut o treabă foarte bună în trecut. A dus echipa în Champions League și a obținut rezultate extraordinare, inclusiv împotriva lui Chelsea.

Știu că este o persoană foarte importantă pentru club. Am simțit acest lucru imediat după revenirea lui”, a declarat fundașul.

De cele mai multe ori, când vorbește cu noi, ne amintește cât de mare este acest club în România și cât de buni suntem ca jucători. Dacă joci la FCSB, înseamnă că ești un fotbalist valoros. Cred că acest lucru ne dă încredere. Înaintea unui meci cu o echipă mai mică, ne va spune să fim atenți, pentru că avem aproape tot de pierdut. Dylan Batubinsika, jucător la FCSB

Cum se simte Batubinsika după accidentare

Fundașul a avut probleme medicale în luna septembrie, când a fost nevoit să revină mai devreme de la echipa națională a Republicii Democrate Congo.

„Mă simt mult mai bine acum. Cred că această perioadă m-a ajutat să mă recuperez. Au trecut aproximativ cinci sau șase săptămâni de la ultimul meu meci și mă simt odihnit, în formă și pregătit să joc.

Sper să pot da 100% pe teren. Sunt pe drumul cel bun”, a spus fundașul.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport