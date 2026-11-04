FCSB, oglinda!  ANALIZĂ. Comparație incredibilă: ultimul an și jumătate conține 40% eșecuri! Între ianuarie 2024 și mai 2025, procentul era infim +62 foto
Pentru al doilea sezon la rând, FCSB e într-o criză de rezultate sportive
Superliga

FCSB, oglinda! ANALIZĂ. Comparație incredibilă: ultimul an și jumătate conține 40% eșecuri! Între ianuarie 2024 și mai 2025, procentul era infim

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 04.11.2026, ora 15:35
alt-text Actualizat: 04.11.2026, ora 15:42
  • Pentru al doilea sezon la rând, FCSB e într-o criză de rezultate sportive. A terminat campionatul trecut pe 8, acum e pe 7
  • În ultimele 16 luni, echipa atinge ceva neverosimil: la fiecare 5 meciuri, aproape două sunt înfrângeri
  • Prăbușirea e imensă: între ianuarie 2024 și mai 2025, procentul eșecurilor era de sub 17%
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Ceva s-a întâmplat cu FCSB. O echipă care a câștigat de o manieră categorică două titluri de campioană consecutiv și care ajunge să dispute optimi de finală în Europa League, cu 3 victorii în 3 meciuri cu campioana Greciei, PAOK Salonic, a ajuns să se facă de râs în campionat, să rateze play-off-ul, iar în cupele europene să fie învinsă/eliminată de nume precum Inter D’Escaldes, Shkendija, Auda.

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Începând din vara lui 2025, FCSB a luat-o la vale, iar căderea s-a accentuat cu aproape fiecare meci pe care l-a jucat. Și a ajuns, ca pe un interval imens de timp, aproape un an și jumătate, să bifeze un procentaj al meciurilor pierdute demn de o echipă care are ca obiectiv mediocritatea.

Din iulie anul trecut și până în prezent, aproape 40% dintre jocurile oficiale disputate de FCSB s-au terminat cu înfrângeri! Practic, în medie, la fiecare 5 jocuri, două sunt eșecuri!!!

CIFRELE PERIOADEI IULIE 2025 - NOIEMBRIE 2026

  • 79 de meciuri
  • 34 victorii (43%)
  • 30 înfrângeri (38%)

Acest randament extrem de slab contrastează puternic cu același interval de timp, de un an și jumătate, de dinaintea perioadei respective. Mai precis: ianuarie 2024 - mai 2025!

În acest timp, FCSB s-a comportat exact ca un club mare: două play-off-uri câștigătoare, două titluri de campioană, o Supercupă, plus un parcurs remarcabil în Europa, cu bifare optimilor de finală și a unui număr record e meciuri într-un singur sezon: 20!

25%
dintre meciurile disputate de FCSB în Europa între ianuarie 2024 și mai 2025 s-au terminat cu eșec, doar 5 dintre cele 20: două cu Lyon, câte unul cu United, Rangers și Sparta Praga

CIFRELE PERIOADEI IANUARIE 2024 - MAI 2025

  • 83 meciuri
  • 46 victorii (55%)
  • 14 înfrângeri (16,8%)

Între cele 14 eșecuri, 3 sunt lipsite de relevanță fiindcă sunt în finalul play-off-ului campionatului 2023-2024, în care FCSB era deja matematic câștigătoare a titlului. Plus alte 3 eșecuri cu nume foarte mari de echipe din Europa: dubla cu Lyon și meciul cu Manchester United, care a închis tabloul principal din UEL.

50%
dintre meciurile disputate de FCSB în Europa între iulie 2025 și noiembrie 2026 s-au terminat cu eșec, nu mai puțin de 8: două cu Shkendija, câte unul cu D’Escaldes, Young Boys, Bologna, Basel, Steaua Roșie și Dinamo Zagreb

Programul din finalul lui 2026 pare accesibil

Pentru FCSB, până la terminarea acestui an calendaristic, mai sunt programate 7 jocuri. Toate cu adversari care par la îndemână.

  • 7 noiembrie: FCSB - Corvinul
  • 22 noiembrie: FC Argeș - FCSB
  • 28 noiembrie: FCSB - Csikszereda
  • 2 decembrie: FCSB - Csikszereda (Cupa României)
  • 6 decembrie: Farul - FCSB
  • 13 decembrie: FCSB - Sepsi
  • 19 decembrie: FC Botoșani - FCSB
FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (62 imagini)

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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