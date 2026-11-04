FCSB, oglinda! ANALIZĂ. Comparație incredibilă: ultimul an și jumătate conține 40% eșecuri! Între ianuarie 2024 și mai 2025, procentul era infim

- Pentru al doilea sezon la rând, FCSB e într-o criză de rezultate sportive. A terminat campionatul trecut pe 8, acum e pe 7
- În ultimele 16 luni, echipa atinge ceva neverosimil: la fiecare 5 meciuri, aproape două sunt înfrângeri
- Prăbușirea e imensă: între ianuarie 2024 și mai 2025, procentul eșecurilor era de sub 17%
Ceva s-a întâmplat cu FCSB. O echipă care a câștigat de o manieră categorică două titluri de campioană consecutiv și care ajunge să dispute optimi de finală în Europa League, cu 3 victorii în 3 meciuri cu campioana Greciei, PAOK Salonic, a ajuns să se facă de râs în campionat, să rateze play-off-ul, iar în cupele europene să fie învinsă/eliminată de nume precum Inter D’Escaldes, Shkendija, Auda.
Începând din vara lui 2025, FCSB a luat-o la vale, iar căderea s-a accentuat cu aproape fiecare meci pe care l-a jucat. Și a ajuns, ca pe un interval imens de timp, aproape un an și jumătate, să bifeze un procentaj al meciurilor pierdute demn de o echipă care are ca obiectiv mediocritatea.
Din iulie anul trecut și până în prezent, aproape 40% dintre jocurile oficiale disputate de FCSB s-au terminat cu înfrângeri! Practic, în medie, la fiecare 5 jocuri, două sunt eșecuri!!!
CIFRELE PERIOADEI IULIE 2025 - NOIEMBRIE 2026
- 79 de meciuri
- 34 victorii (43%)
- 30 înfrângeri (38%)
Acest randament extrem de slab contrastează puternic cu același interval de timp, de un an și jumătate, de dinaintea perioadei respective. Mai precis: ianuarie 2024 - mai 2025!
În acest timp, FCSB s-a comportat exact ca un club mare: două play-off-uri câștigătoare, două titluri de campioană, o Supercupă, plus un parcurs remarcabil în Europa, cu bifare optimilor de finală și a unui număr record e meciuri într-un singur sezon: 20!
CIFRELE PERIOADEI IANUARIE 2024 - MAI 2025
- 83 meciuri
- 46 victorii (55%)
- 14 înfrângeri (16,8%)
Între cele 14 eșecuri, 3 sunt lipsite de relevanță fiindcă sunt în finalul play-off-ului campionatului 2023-2024, în care FCSB era deja matematic câștigătoare a titlului. Plus alte 3 eșecuri cu nume foarte mari de echipe din Europa: dubla cu Lyon și meciul cu Manchester United, care a închis tabloul principal din UEL.
Programul din finalul lui 2026 pare accesibil
Pentru FCSB, până la terminarea acestui an calendaristic, mai sunt programate 7 jocuri. Toate cu adversari care par la îndemână.
- 7 noiembrie: FCSB - Corvinul
- 22 noiembrie: FC Argeș - FCSB
- 28 noiembrie: FCSB - Csikszereda
- 2 decembrie: FCSB - Csikszereda (Cupa României)
- 6 decembrie: Farul - FCSB
- 13 decembrie: FCSB - Sepsi
- 19 decembrie: FC Botoșani - FCSB