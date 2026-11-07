„Steaua, Steaua” din ambele galerii Mesaje ironice pe Arenă între Sud și Nord: „Ați făcut frății grămadă”

FCSB - Corvinul a început cu o coregrafie uriașă în Peluza Nord.

Un pirat desenat în alb și negru a acoperit mai multe rânduri de scaune de pe ambele inele ale Arenei, iar din primele rânduri s-a ridicat un fum negru dens.

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Galeria FCSB a marcat astfel 30 de ani de la înființarea Titan Boys, una dintre facțiunile peluzei.

Dincolo, în sectorul oaspeților, la inelul 3, lângă steagurile Corvinului, a apărut și unul cu sigla Stelei, scutul vechi.

Îl aduseseră suporterii echipei din Ghencea, veniți alături de hunedoreni, fiind cunoscută frăția dintre cele două galerii. În jur de 200 de oameni s-au strâns în peluza oaspete, din totalul estimat de poate 6000 de spectatori de pe Arena Națională.

„Steaua, Steaua” din ambele galerii

La un moment dat, ambele peluze au scandat „Steaua!”. Contrele au început din dreptul oaspeților, unde fanii Corvinului și cei ai Stelei le-au strigat gazdelor „Voi nu sunteți Steaua!”.

Peluza Nord a răspuns cu cântecul pe care îl folosește de ceva vreme în disputa pentru identitate:

„Steaua suntem doar noi / Cu Steaua am crescut / Nu știm cine sunteți voi / De unde ați apărut / Steaua n-a retrogradat / Și nici n-a dispărut / Nordul nu a plecat / E aici de la început”.

Galeria FCSB le-a pregătit celor din sectorul oaspeților și un mesaj ironic. „Ați făcut frății grămadă / Să vedeți Steaua cum joacă”. Numele din centrul schimbului de replici a făcut obiectul unui litigiu tranșat de clubul Armatei.

Becali a venit din nou la stadion!

Gigi Becali a urmărit din tribună duelul dintre suporteri care, cu ani în urmă, cântau pentru aceeași echipă.

A fost a doua prezență pe stadion a patronului FCSB de la revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe bancă.

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