FC VOLUNTARI - CFR CLUJ 0-0. Andrei Cordea (27 de ani), extrema dreaptă a oaspeților, a făcut haz de necaz pe seama condițiilor meteo dificile în care s-a disputat partida.

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Gazonul stadionului „Anghel Iordănescu” a fost acoperit de un strat consistent de zăpadă, în timp ce viscolul puternic și rafalele de vânt au îngreunat desfășurarea meciului.

FC VOLUNTARI - CFR CLUJ 0-0 . Andrei Cordea: „ Ne-au lipsit ștergătoarele, că nu prea vedeam”

„A fost foarte greu. Și înainte de meci, când am văzut ce vreme e, știam că va fi un meci foarte greu, că se va termina 0-0.

Ne-au lipsit ștergătoarele, că nu prea vedeam. Ca la mașini, aveam nevoie. Ne doream să câștigăm, dar cred că e un punct câștigat. E clar că, din cauza vremii, s-a terminat așa.

Din punctul meu de vedere, asta nu e fotbal. Un vânt foarte puternic! Trebuie să jucăm și în condițiile astea. Îmi pare rău de cei care au comentat un asemenea meci”, a declarat Andrei Cordea.

Andrei Cordea: „Situația mea e clară”

Cordea a fost întrebat și despre viitorul său. La începutul lunii, patronul Ioan Varga a anunțat că fotbalistul va pleca în China în perioada de mercato din iarnă.

Situația mea e clară. Mi-a promis ceva, patronul a zis ce era de zis, el nu minte. Am încredere în el. Eu vreau să-mi văd de joc cât mai rămân aici. Dau totul pentru acest club, m-a ajutat din toate punctele de vedere. Îmi fac treaba cât pot de bine pentru club. Andrei Cordea, jucător CFR Cluj

FOTO. FC Voluntari - CFR Cluj 0-0

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