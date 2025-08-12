A comparat Rapid cu Barcelona Dur-Bozoancă, surprins de forța alb-vișiniilor în partea secundă: „În prima repriză n-au ajuns la poartă”

Oțelul - Rapid 1-1. Portarul Cosmin Dur-Bozoancă (27 de ani) i-a comparat pe giuleșteni cu Barcelona.

Dur-Bozoancă a subliniat schimbarea radicală de ritm din repriza secundă, remarcând că, în prima parte, Rapidul a avut doar două șuturi, niciunul pe poartă.

Oțelul - Rapid 1-1 . Dur-Bozoancă : „În prima repriză n-au ajuns la poartă, în a doua a venit Barcelona”

În repriza secundă, Rapid a trimis șase șuturi pe poartă din cele 16 încercate. Totuși, giuleștenii au reușit să marcheze un singur gol, după o acțiune individuală superbă, reușită de Alex Dobre.

„Mă bucur că mi-am făcut treaba. Sunt extrem de ofticat că am luat golul ăla, dar na, asta este. Un punct în seara asta şi mergem mai departe.

Sincer, nu mai ştiu (n.r.- câte intervenții a avut), în febra meciului nu stau niciodată să număr. Am început iar repriza a doua destul de slab. Nu ştiu….

Rapid a venit altă echipă de la pauză. În prima repriză n-a ajuns la poartă în prima repriză, iar în a doua a venit Barcelona ”, a spus portarul Oțelului, la Digi Sport.

Dur-Bozoancă are 35 de meciuri jucate în Superliga, în care a primit 36 de goluri și a menținut poarta intactă în 16 partide.

VIDEO: Golul înscris de Alex Dobre în poarta lui Dur-Bozoancă

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport