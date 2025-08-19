Cupa României A avut loc tragerea la sorți a play-off-ului » Steaua, duel cu o formație de Liga 1 + CS Dinamo, derby cu Poli Timișoara +17 foto
Azi are loc tragerea la sorți din play-off-ul Cupei României/ Foto: FRF
Cupa Romaniei

Cupa României A avut loc tragerea la sorți a play-off-ului » Steaua, duel cu o formație de Liga 1 + CS Dinamo, derby cu Poli Timișoara

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.08.2025, ora 12:18
alt-text Actualizat: 19.08.2025, ora 12:26
  • Astăzi a avut loc tragerea la sorți a play-off-ului din Cupa României, fază în care intră în competiție și 8 echipe din Superliga.
  • Partidele se vor juca pe 27 august, începând de la 17:30, cu excepția jocurilor televizate, a căror oră de disputare va fi comunicată ulterior.

Cele mai interesante dueluri sunt Steaua - UTA Arad, Corvinul Hunedoara - Farul, respectiv Poli Timișoara - CS Dinamo.

Programul complet al play-off-ului din Cupa României

  • FC Corvinul – Farul Constanța
  • FC Voluntari – Csikszereda
  • Politehnica Iași – Petrolul
  • Steaua București – UTA Arad
  • CSM Unirea Alba Iulia – FC Botoșani
  • FC Câmpulung-Muscel 2022 – Metaloglobus
  • Sănătatea Cluj – Unirea Slobozia
  • Agricola Borcea – FC Argeș
  • CSO Băicoi – CS Gloria Bistrița
  • Sporting Liești – CS Afumați
  • Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna
  • Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț
  • CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea
  • CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina
  • Politehnica Timișoara – CS Dinamo București
  • Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK

Tragerea la sorți a play-off-ului din Cupa României

Meciul 16 Șoimii Gura Humorului (L3) - Sepsi (L2)

Meciul 15 Poli Timișoara (L3) - CS Dinamo (L2)

Meciul 14 Olimpia Satu Mare (L2) - CSM Slatina (L2)

Meciul 13 CSC Dumbrăvița (L2) - FC Bihor (L2)

Meciul 12 Ceahlăul Piatra Neamț (L2)- Metalul Buzău (L2)

Meciul 11 Vulturii Fărcășești (L3) - Concordia Chiajna (L2)

Meciul 10 Sporting Liești (L3) - CS Afumați (L2)

Meciul 9 Gloria Bistrița (L3) - CSO Băicoi (L3)

Meciul 8 Agricola Borcea (L3) - FC Argeș (L1)

Meciul 7 Sănătatea Cluj (L3) - Unirea Slobozia (L1)

Meciul 6 Câmpulung Muscel (L2) - Metaloglobus (L1)

Meciul 5 Unirea Alba Iulia (L3) - FC Botoșani (L1)

Meciul 4 Steaua (L2) - UTA Arad (L1)

Meciul 3 Poli Iași (L2) - Petrolul Ploiești (L1)

Meciul 2 FC Voluntari (L2) - Csikszereda (L1)

Meciul 1 Corvinul Hunedoara (L2) - Farul Constanța (L1)

12:00 A început tragerea la sorți

Program Cupa României 2025-2026

  • Play-off: 27 august 2025
  • Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025
  • Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025
  • Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025
  • Sferturi de finală: 4 martie 2026
  • Semifinale: 22 aprilie 2026
  • Finala: 13 mai 2026

FOTO. Ceremonia de premiere pentru câștigătoarea Cupei României, sezonul 2024/25, CFR Cluj

Cupa României, ceremonia de premiere (FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Cupa României, ceremonia de premiere (FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (17 imagini)

Cupa României, ceremonia de premiere (FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro) Cupa României, ceremonia de premiere (FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro) Cupa României, ceremonia de premiere (FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro) Cupa României, ceremonia de premiere (FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro) Cupa României, ceremonia de premiere (FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro)
+17 Foto
VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
tragere la sorti Cupa Romaniei LIVE play-off
