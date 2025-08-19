Cupa României A avut loc tragerea la sorți a play-off-ului » Steaua, duel cu o formație de Liga 1 + CS Dinamo, derby cu Poli Timișoara

- Astăzi a avut loc tragerea la sorți a play-off-ului din Cupa României, fază în care intră în competiție și 8 echipe din Superliga.
- Partidele se vor juca pe 27 august, începând de la 17:30, cu excepția jocurilor televizate, a căror oră de disputare va fi comunicată ulterior.
Cele mai interesante dueluri sunt Steaua - UTA Arad, Corvinul Hunedoara - Farul, respectiv Poli Timișoara - CS Dinamo.
Programul complet al play-off-ului din Cupa României
- FC Corvinul – Farul Constanța
- FC Voluntari – Csikszereda
- Politehnica Iași – Petrolul
- Steaua București – UTA Arad
- CSM Unirea Alba Iulia – FC Botoșani
- FC Câmpulung-Muscel 2022 – Metaloglobus
- Sănătatea Cluj – Unirea Slobozia
- Agricola Borcea – FC Argeș
- CSO Băicoi – CS Gloria Bistrița
- Sporting Liești – CS Afumați
- Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna
- Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț
- CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea
- CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina
- Politehnica Timișoara – CS Dinamo București
- Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK
Program Cupa României 2025-2026
- Play-off: 27 august 2025
- Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025
- Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025
- Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025
- Sferturi de finală: 4 martie 2026
- Semifinale: 22 aprilie 2026
- Finala: 13 mai 2026
FOTO. Ceremonia de premiere pentru câștigătoarea Cupei României, sezonul 2024/25, CFR Cluj