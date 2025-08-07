Arena dezamăgirii Fanii FCSB au taxat echipa după eșecul cu Shkendija! Câți spectatori au venit cu Drita

FCSB - DRITA. Eliminarea din Liga Campionilor s-a simțit joi seară, pe Arena Națională. De trei ori mai puțini spectatori față de meciul cu Shkendija. Și numai galeria cânta.

Așteptările fanilor FCSB au fost mari la startul sezonului european. Au crezut toți că echipa va avansa cel puțin ca anul trecut, în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor.

Supărarea fanilor FCSB: de la peste 32.000 cu Shkendija la 10.000 cu Drita

Au fost 32.457 de spectatori pe Arena Națională la revanșa cu Shkendija, dar dezamăgirea a fost mare. Nu a fost nicio revanșă. Altă înfrângere, două în două dueluri cu nord-macedonenii, și roș-albaștrii au retrogradat în Europa League.

Eșecul din derbyul cu Dinamo, al 4-lea consecutiv în nici două săptămâni, a adâncit și mai mult deziluzia suporterilor.

Galeria le-a strigat jucătorilor „Rușine să vă fie!” și „Dacă fotbal nu jucați, de la Steaua să plecați!”.

Iar acum, joi, 7 august, în turul 3 preliminar EL, împotriva kosovarilor de la Drita, s-a simțit supărarea.

Cu o oră și jumătate înainte de start, stadionul de 55.000 de locuri era aproape gol.

Se vânduseră 6.500 de bilete marți, la două zile de meci. Oficialii FCSB sperau să fie peste 10.000 de susținători, totuși.

Rivalii s-au temut de „Kosovo e Serbia”. Zona lor în peluză, goală, păzită de stewarzi

Adversarilor le-a fost frică de această confruntare de la București, după incidentele de la ultimele două jocuri directe ale naționalelor.

Se temeau că va fi presiune mare și se temeau de acea scandare furibundă „Kosovo e Serbia”.

De aceea și-au ținut fanii acasă. Zona lor a fost păstrată în colțul peluzei pe Arenă, înconjurată de stewarzi. O zonă rămasă goală.

Când au ieșit la încălzire jucătorii lui Zekirija Ramadani, fluierăturile de-abia se auzeau.

Au apărut și roș-albaștrii pe teren. Aplauzele, la fel de firave ca fluierăturile contra rivalilor. Peluza Nord era și era redusă față de cum e de obicei.

Crainicul stadionului a cerut: „Evitați mesajele xenofobe și bannerele împotriva adversarilor”.

Edjouma se bucură de întoarcere. Ieri, exclus. Chemat înapoi peste noapte

În iarbă, Malcom Edjouma părea că se bucură de întoarcere. Patronul a decis să-l cheme înapoi, să-l treacă pe lista UEFA, și mijlocașul jongla mingea zâmbind, alături de celelalte rezerve.

Era gata să stea pe bancă, dar spera să joace. Exclus din lot, apoi chemat înapoi, peste noapte. Cu Gigi Becali, se poate orice.

Discurs pentru Peluza Nord. Și apelurile crainicului: „Fără mesaje xenofobe”

Mai erau zece minute și începea meciul. Spectatori numai la primul inel și acel inel cu foarte multe locuri goale.

Peluza dinspre Coubertin, doar scaune, roșii, galbene și albastre. O tribună imensă fără niciun spectator.

În partea opusă, Gheorghe Mustață le ținea un discurs ultrașilor din Peluza Nord simultan cu alte mesaje ale crainicului, în română și engleză, cerând insistent: „Fără scandări xenofobe”.

Peluza Nord a făcut apel la spectatori: „Tot stadionul”. Dar numai ultrașii cântau

De-abia la startul partidei s-a auzit Peluza Nord: „București, Steaua București!”. Și aplauze.

Apel către ceilalți spectatori: „Tot stadionul!”. Și „cine sare-i roș-albastru”. Dar atmosfera nu mai era ca altădată.

Numai ultrașii scandau și cântau: „Steaua București”.

