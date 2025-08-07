Remontada FCSB Campioana României a revenit incredibil în meciul cu Drita, după ce a fost condusă cu 2-0

FCSB a câștigat meciul tur al „dublei” cu Drita din turul 3 al Europa League, scor 3-2.

Campioana României a început greu meciul, văzându-se condusă încă din minutul 7 al partidei. Tusha a deschis scorul pentru Drita, după o greșeală în defensiva „roș-albaștrilor”

Până la finalul primei părți, formația din Kosovo a controlat jocul, în timp ce FCSB a continuat forma slabă arătată în startul actualului sezon.

În startul reprizei secunde, coșmarul celor de la FCSB s-a agravat, Manaj reușind să înscrie.

Astfel, Drita se afla în avantaj de două goluri. Ulterior, FCSB a revenit în joc, a preluat controlul partidei și a reușit să reducă din diferență în minutul 64, prin Daniel Bîrligea.

Doar 8 minute mai târziu, Graovac a înscris primul său gol în tricoul campioanei și a restabilit egalitatea pe tabelă. Reușita acestuia a venit în urma unei centrări perfecte executate de Octavian Popescu, din corner.

În prelungirile partidei, Dennis Politic a obținut o lovitură de la 11 metri, după ce a fost faultat clar în careul formației kosovare. Bîrligea și-a arătat clasa și a înscris fără probleme, astfel că FCSB a întors scorul.

În urma acestui rezultat, FCSB va pleca cu un minim avantaj la meciul retur de săptămâna viitoare, partidă care se va disputa la Priștina.

Ce urmează pentru FCSB

În cazul în care FCSB va câștiga „dubla” împotriva lui Drita, va întâlni în play-off-ul Europa League pe Aberdeen. Primul duel cu scoțienii s-ar disputa în Marea Britanie, pe 21 august.

Dacă deținătoarea trofeului Superligii nu va trece de campioana statului Kosovo, ea va evolua în play-off-ul Conference League, împotriva câștigătoarei „dublei” dintre Differdange (Luxemburg) și Levadia Tallin (Estonia), 2-3 azi.

FCSB - Drita 3-2

Au marcat: Bîrligea (min. 64, min. 90+3 pen.), Graovac (min. 72) / Tusha (min. 7), Manaj (min. 49)

FCSB - Drita, echipele de start

FCSB : Târnovanu - Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea - Șut, Chiriches - Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti - Bîrligea

: Târnovanu - Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea - Șut, Chiriches - Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti - Bîrligea Rezerve: Udrea, Zima, Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Toma, Alhassan, Stoian

Udrea, Zima, Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Toma, Alhassan, Stoian Antrenor : Elias Charalambous

: Elias Charalambous Drita : Moloku - Kriasniqi, Bejtulai, Broja, Ovuka - Tusha, Dabiqaj, Limaj, Ajzeraj - Krasniqi, Manaj

: Moloku - Kriasniqi, Bejtulai, Broja, Ovuka - Tusha, Dabiqaj, Limaj, Ajzeraj - Krasniqi, Manaj Rezerve: Behluli, Rexhepi, Sheji, Ibrahim, Bonsu, Marina, Mustafa, Abazaj

Behluli, Rexhepi, Sheji, Ibrahim, Bonsu, Marina, Mustafa, Abazaj Antrenor : Zekirija Ramadani

: Zekirija Ramadani Stadion : Arena Națională (București)

: Arena Națională (București) Arbitru: Damian Sylwestrzak // Asistenți: Paweł Sokolnicki, Adam Karasewicz, Arbitru VAR: Tomasz Kwiatkowski, Asistent VAR: Kornel Paszkiewicz (toți din Polonia).

Malcom Edjouma a fost reprimit în lotul campioanei, fiind pe banca de rezerve la partida din această seară.

Elias Charalambous: „Depinde doar de noi”

FCSB traversează o perioadă complicată din punct de vedere al rezultatelor. Campioana României a pierdut cinci meciuri consecutive în toate competițiile. Trei dintre acestea au fost în cupele europene.

FCSB a fost eliminată din Champions League de Shkendija, după două eșecuri: 0-1 în tur și 1-2 în retur.

„Știți foarte bine că atunci când nu câștigi meciuri nu e ușor. Suntem foarte concentrați pe meciul foarte important de mâine.

Este foarte important pentru club să se descurce bine în cupele europene. Am arătat anul trecut că ne putem bate cu toți adversarii. Mâine avem un oponent foarte organizat, un meci foarte greu, ei sunt foarte disciplinați.

Depinde doar de noi. Trebuie să facem cel mai bun joc pentru a obține cel mai bun rezultat. Trebuie să fim într-o stare bună. Trebuie să fim pozitivi.

Acesta este fotbalul. Nu poți câștiga întotdeauna. Surprize apar. Continuăm. Nu renunțăm niciodată”, a declarat Elias Charalambous, la conferința de presă premergătoare partidei.

Zekirija Ramadan, ironie la adresa lui Gigi Becali: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”

Antrenorul lui Drita, Zekirija Ramadan revine la București după 24 de ani. Data trecută, a venit din postura de fotbalist.

Zekirija Ramadan a urmărit atent evoluția elevilor lui Elias Charalambous și încearcă să profite de forma slabă a lui FCSB.

„Înfruntăm o formație foarte cunoscută, cu tradiție, cu fani faimoși. Am mai fost aici în urmă cu 24 de ani jucând împotriva Stelei (n.r. cu Sloga Jugomagnat, FCSB a câștigat de două ori, 3-0 la București și 2-1 în deplasare, în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor)

Îl consider pe antrenorul FCSB un coleg și declarația colegului e foarte profesionistă, a analizat jocul nostru

Noi, ca antrenori, nu putem spune că ne părăsim meseria dacă pierdem, noi nu suntem oameni de afaceri. Dacă au avere mare, afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”, a declarat Zekirija Ramadani.

Cunosc FCSB, istoria sa. Știm și că trece printr-o criză, dar toate echipele din lume au și perioade de criză. Noi nu ne-am pregătit acum pentru o formație în criză, ne-am pregătit pentru cea mai bună FCSB Zekirija Ramadani, antrenor Drita

