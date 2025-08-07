Remontada FCSB Campioana României a revenit incredibil în meciul cu Drita, după ce a fost condusă cu 2-0 +74 foto
FCSB - Drita FOTO GOLAZO.ro
Europa League

Remontada FCSB Campioana României a revenit incredibil în meciul cu Drita, după ce a fost condusă cu 2-0

Theodor Jumătate , Ștefan Ogrezeanu , Gabriel Neagu , Sabin Cîrstoveanu (foto)
Publicat: 07.08.2025, ora 23:33
Actualizat: 08.08.2025, ora 00:02
  • FCSB a câștigat meciul tur al „dublei” cu Drita din turul 3 al Europa League, scor 3-2.

Campioana României a început greu meciul, văzându-se condusă încă din minutul 7 al partidei. Tusha a deschis scorul pentru Drita, după o greșeală în defensiva „roș-albaștrilor”

Până la finalul primei părți, formația din Kosovo a controlat jocul, în timp ce FCSB a continuat forma slabă arătată în startul actualului sezon.

În startul reprizei secunde, coșmarul celor de la FCSB s-a agravat, Manaj reușind să înscrie.

FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu
FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu

Galerie foto (74 imagini)

FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu
+74 Foto
labels.photo-gallery

Astfel, Drita se afla în avantaj de două goluri. Ulterior, FCSB a revenit în joc, a preluat controlul partidei și a reușit să reducă din diferență în minutul 64, prin Daniel Bîrligea.

Doar 8 minute mai târziu, Graovac a înscris primul său gol în tricoul campioanei și a restabilit egalitatea pe tabelă. Reușita acestuia a venit în urma unei centrări perfecte executate de Octavian Popescu, din corner.

În prelungirile partidei, Dennis Politic a obținut o lovitură de la 11 metri, după ce a fost faultat clar în careul formației kosovare. Bîrligea și-a arătat clasa și a înscris fără probleme, astfel că FCSB a întors scorul.

În urma acestui rezultat, FCSB va pleca cu un minim avantaj la meciul retur de săptămâna viitoare, partidă care se va disputa la Priștina.

Ce urmează pentru FCSB

În cazul în care FCSB va câștiga „dubla” împotriva lui Drita, va întâlni în play-off-ul Europa League pe Aberdeen. Primul duel cu scoțienii s-ar disputa în Marea Britanie, pe 21 august.

Dacă deținătoarea trofeului Superligii nu va trece de campioana statului Kosovo, ea va evolua în play-off-ul Conference League, împotriva câștigătoarei „dublei” dintre Differdange (Luxemburg) și Levadia Tallin (Estonia), 2-3 azi.

FCSB - Drita 3-2

  • Au marcat: Bîrligea (min. 64, min. 90+3 pen.), Graovac (min. 72) / Tusha (min. 7), Manaj (min. 49)
  • Spectatori: 13.825

FINAL DE MECI! FCSB se impune cu scorul de 3-2.

Min. 90 + 3 - GOL! (3-1) - Daniel Bîrligea transformă penalty-ul și o duce pe FCSB în avantaj.

Min. 90 + 2 - Dennis Politic obține lovitura de la 11 metri în favoarea echipei sale, după ce a fost faultat clar în careu.

Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim 6 minute.

Min. 88 - Târnovanu reține un balon trimis în careu de către atacantul celor de la Drita.

Min. 82 - David Miculescu șutează din afara careului, dar fără să îi pună probleme portaarului lui Drita.

Min. 79 - Daniel Bîrligea trimite în bara transversală după o cursă de la mijlocul terenului.

Min. 72 - Maloku este sancționat cu cartonaș galben.

Min. 72 - GOL! (2-2) - Daniel Graovac înscrie după o centrare impecabilă trimisă de Octavian Popescu și restabilește egalitatea pe tabelă. Este primul său gol pentru FCSB.

FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu
FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu

Galerie foto (74 imagini)

FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu
+74 Foto
labels.photo-gallery

Min. 70 - Dennis Politic trimite un șut plasat spre poartă, dar portarul kosovar reușește să respingă balonul în corner.

Min. 68 - Dennis Politic intră pe teren, iar Juri Cisotti părăsește terenul.

Min. 65 - Schimbare la Drita. A ieșit Tusha, fiind înlocuit de Sheji.

Min. 64 - GOL! (1-2) - Daniel Bîrligea reduce din diferență după ce mingea a fost respinsă greșit de către un adversar.

Min. 58 - Lovitură de colț pentru FCSB.

Min. 57 - Schimbare la FCSB. A ieșit Vlad Chiricheș, fiind înlocuit de Malcom Edjouma.

Min. 49 - GOL! (0-2) - Blerim Krasniqi îi centrează perfect lui Arb Manaj, care înscrie fără probleme și majorează avantajul celor de la Drita.

Min. 47 - Octavian Popescu i-a ridicat mingea lui Daniel Bîrligea, însă atacantul a ratat balonul.

Min. 46 - A început repriza secundă!

Min. 45 + 3 - Pauză pe Arenă!

Min. 45 - Partida de pe Arena Națională se va prelungi cu minim 3 minute.

Min. 44 - După o lovitură de colț, în careul celor de la Drita s-a creat o busculadă, iar arbitrul a semnalizat o poziție de ofsaid.

Min. 43 - Apărarea celor de la Drita respinge fără probleme șutul italianului.

Min. 42 - Lovitură liberă pentru FCSB. Juri Cisotti va executa.

Min. 38 - David Miculescu trimite un șut plasat spre vinclul porții, dar mingrea ratează la limită ținta.

Min. 35 - Pantea comite o eroare flagrantă în careu, însă Târnovanu este pe poziții și își salvează echipa.

Min. 34 - Un nou șut blocat de portarul celor de la Drita.

Min. 29 - Daniel Bîrligea a trimis spre poarta celor de la drita, dar fundașii au respins mingea in corner.

Min. 25 - Ocazie imensă ratată de FCSB. Adrian Șut a trimis puternic spre poarta celor de la Drita, însă mingea a fost respinsă de kosovari.

  • La partida de pe Arena Națională asistă un număr redus de suporteri.
Asistență redusă la FCSB - Drita
Asistență redusă la FCSB - Drita

Galerie foto (9 imagini)

Asistență redusă la FCSB - Drita Asistență redusă la FCSB - Drita Asistență redusă la FCSB - Drita Asistență redusă la FCSB - Drita Asistență redusă la FCSB - Drita
+9 Foto
labels.photo-gallery

Min. 24 - O nouă lovitură de colț pentru FCSB.

Min. 22 - FCSB obține lovitura de colț după ce portarul celor de la Drita a respins in-extremis balonul șutat de David Miculescu.

Min. 19 - Târnovanu respinge un șut puternic trimis de la distanță un jucător al celor de la Drita.

Min. 18 - Formația kosovară obține un nou corner.

Min. 16 - Lovitură de colț pentru Drita.

Min. 15 - Drita obține o repunere de la marginea terenului în jumătatea celor de la FCSB.

Min. 10 - Mihai Popescu acuză dureri după un duel cu unul dintre fotbaliștii kosovari.

Min. 7 - GOL! (0-1) - Drita deschide rapid scorul pe Arena Națională. Tusha marchează după o greșeală în defensiva „roș-albaștrilor”.

Min. 4 - Lovitură de colț pentru formația din Kosovo.

Min. 3 - Drita are prima ocazie din meci. Ajzeraj a trimis puternic de la distanță pe lângă poarta lui Târnovanu.

Min. 1 - A început partida de pe Arena Națională!

FCSB - Drita, echipele de start

  • FCSB: Târnovanu - Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea - Șut, Chiriches - Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti - Bîrligea
  • Rezerve: Udrea, Zima, Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Toma, Alhassan, Stoian
  • Antrenor: Elias Charalambous
  • Drita: Moloku - Kriasniqi, Bejtulai, Broja, Ovuka - Tusha, Dabiqaj, Limaj, Ajzeraj - Krasniqi, Manaj
  • Rezerve: Behluli, Rexhepi, Sheji, Ibrahim, Bonsu, Marina, Mustafa, Abazaj
  • Antrenor: Zekirija Ramadani
  • Stadion: Arena Națională (București)
  • Arbitru: Damian Sylwestrzak // Asistenți: Paweł Sokolnicki, Adam Karasewicz, Arbitru VAR: Tomasz Kwiatkowski, Asistent VAR: Kornel Paszkiewicz (toți din Polonia).

21:00 Crainicul stadionului, mesaj pentru suporteri: „Evitați mesajele xenofobe și bannerele împotriva adversarilor”

20:55 Campioana României și-a făcut apariția la încălzire

20:50 Drita a ieșit la încălzire. Kosovarii au fost fluierați de către fanii FCSB

20:15 Cum arată Arena Națională cu puțin peste o oră înainte de meci

20:10 Fanii celor de la FCSB încep să își facă apariția la stadion

Fanii FCSB la Arena Naționlă
Fanii FCSB la Arena Naționlă

Galerie foto (6 imagini)

Fanii FCSB la Arena Națională Fanii FCSB la Arena Naționlă Fanii FCSB la Arena Națională Fanii FCSB la Arena Națională Fanii FCSB la Arena Națională
+6 Foto
labels.photo-gallery

19:55 Drita a ajuns și ea la Arena Națională

19:45 FCSB a ajuns la stadion

Sosirea lui FCSB pentru meciul cu Drita FOTO Theodor Jumatate GOLAZO (16).jpg
Sosirea lui FCSB pentru meciul cu Drita FOTO Theodor Jumatate GOLAZO (16).jpg

Galerie foto (16 imagini)

Sosirea lui FCSB pentru meciul cu Drita FOTO Theodor Jumatate GOLAZO (1).jpg Sosirea lui FCSB pentru meciul cu Drita FOTO Theodor Jumatate GOLAZO (2).jpg Sosirea lui FCSB pentru meciul cu Drita FOTO Theodor Jumatate GOLAZO (3).jpg Sosirea lui FCSB pentru meciul cu Drita FOTO Theodor Jumatate GOLAZO (4).jpg Sosirea lui FCSB pentru meciul cu Drita FOTO Theodor Jumatate GOLAZO (5).jpg
+16 Foto
labels.photo-gallery
  • Malcom Edjouma a fost reprimit în lotul campioanei, fiind pe banca de rezerve la partida din această seară.

19:25 Brigada de arbitri a ajuns la Arena Națională. Alături de aceștia se află și arbitrul român Marcel Bîrsan, trimis din partea UEFA

Arbitri FCSB - Drita
Arbitri FCSB - Drita

Galerie foto (5 imagini)

Arbitri FCSB - Drita Arbitri FCSB - Drita Arbitri FCSB - Drita Arbitri FCSB - Drita Arbitri FCSB - Drita
+5 Foto
labels.photo-gallery

Elias Charalambous: „Depinde doar de noi”

FCSB traversează o perioadă complicată din punct de vedere al rezultatelor. Campioana României a pierdut cinci meciuri consecutive în toate competițiile. Trei dintre acestea au fost în cupele europene.

FCSB a fost eliminată din Champions League de Shkendija, după două eșecuri: 0-1 în tur și 1-2 în retur.

„Știți foarte bine că atunci când nu câștigi meciuri nu e ușor. Suntem foarte concentrați pe meciul foarte important de mâine.

Este foarte important pentru club să se descurce bine în cupele europene. Am arătat anul trecut că ne putem bate cu toți adversarii. Mâine avem un oponent foarte organizat, un meci foarte greu, ei sunt foarte disciplinați.

Depinde doar de noi. Trebuie să facem cel mai bun joc pentru a obține cel mai bun rezultat. Trebuie să fim într-o stare bună. Trebuie să fim pozitivi.

Acesta este fotbalul. Nu poți câștiga întotdeauna. Surprize apar. Continuăm. Nu renunțăm niciodată”, a declarat Elias Charalambous, la conferința de presă premergătoare partidei.

FCSB - Shkendija, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (15).jpeg
FCSB - Shkendija, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (15).jpeg

Galerie foto (52 imagini)

FCSB - Shkendija, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (1).jpeg FCSB - Shkendija, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (2).jpeg FCSB - Shkendija, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (3).jpeg FCSB - Shkendija, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (4).jpeg FCSB - Shkendija, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (5).jpeg
+52 Foto
labels.photo-gallery

Zekirija Ramadan, ironie la adresa lui Gigi Becali: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”

Antrenorul lui Drita, Zekirija Ramadan revine la București după 24 de ani. Data trecută, a venit din postura de fotbalist.

Zekirija Ramadan a urmărit atent evoluția elevilor lui Elias Charalambous și încearcă să profite de forma slabă a lui FCSB.

„Înfruntăm o formație foarte cunoscută, cu tradiție, cu fani faimoși. Am mai fost aici în urmă cu 24 de ani jucând împotriva Stelei (n.r. cu Sloga Jugomagnat, FCSB a câștigat de două ori, 3-0 la București și 2-1 în deplasare, în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor)

Îl consider pe antrenorul FCSB un coleg și declarația colegului e foarte profesionistă, a analizat jocul nostru

Noi, ca antrenori, nu putem spune că ne părăsim meseria dacă pierdem, noi nu suntem oameni de afaceri. Dacă au avere mare, afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”, a declarat Zekirija Ramadani.

Cunosc FCSB, istoria sa. Știm și că trece printr-o criză, dar toate echipele din lume au și perioade de criză. Noi nu ne-am pregătit acum pentru o formație în criză, ne-am pregătit pentru cea mai bună FCSB Zekirija Ramadani, antrenor Drita

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

LIVE europa league fcsb drita
