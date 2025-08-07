DRITA - FCSB. Returul „dublei” manșe din turul trei preliminar al Europa League nu se va vedea la TV, ci doar pe o platformă de streaming.

Partida programată joi, 14 august, va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro, cu începere de la ora 21:00.

Drepturile pentru partida din Kosovo au fost achiziționate de Pro TV, post ce a transmis și meciul tur, de la București.

Din informațiile GOLAZO.ro, conducerea campioanei României a introdus în contractul de vânzare a drepturilor o clauză obligatorie: meciul de acasă să fie difuzat și la TV, nu exclusiv pe o platformă online.

Drita - FCSB se va putea vedea doar pe VOYO

Acest lucru nu se va putea întâmpla și pentru meciul din Kosovo.

Pro TV a decis ca manșa retur a „dublei” să fie transmisă exclusiv pe platforma online Voyo, având în vedere că drepturile tv sunt vândute de cluburile organizatoare, nu de UEFA.

Anunțul a fost făcut de Mihai Mironică, unul dintre comentatorii partidei de pe Arena Națională: „Meciul retur dintre Drita și FCSB de săptămâna viitoare va fi exclusiv pe Voyo”, a spus el.

24 de lei costa un abonament la Voyo

Nu este pentru prima dată când Pro Tv procedează astfel. Platforma online de streaming deținută de postul din Pache Protopopescu a transmis exclusiv și partida tur a „dublei” cu Shkendija, pierdută de roș-albaștri, scor 0-1.

Începând cu play-off-ul competițiilor europene, partidele vor putea fi urmărite pe Prima Sport și Digi Sport, până în anul 2028.

Lotul lui FCSB pentru „dubla” cu Drita:

Portari: Târnovanu, Udrea, Zima

Târnovanu, Udrea, Zima Fundaşi: Creţu, Graovac, Kiki, M. Popescu, Chiricheş, Pantea, Ngezana, Radunovic

Creţu, Graovac, Kiki, M. Popescu, Chiricheş, Pantea, Ngezana, Radunovic Mijlocaşi: Şut, Lixandru, Edjouma, Politic, Olaru, Cisotti, O. Popescu, Alhassan

Şut, Lixandru, Edjouma, Politic, Olaru, Cisotti, O. Popescu, Alhassan Atacanţi: Tănase, Miculescu, Ştefănescu, Mihai Toma, Alexandru Stoian, Bîrligea, Alibec

