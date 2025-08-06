Grozavu, în război cu liniile VAR Antrenorul de la Botoșani: „Avem laser? Vedem prin jucător?” » Ilie Dumitrescu: „Dacă punem la îndoială și softul…” +13 foto
Leo Grozavu. Foto: Sportpictures
Superliga

Grozavu, în război cu liniile VAR Antrenorul de la Botoșani: „Avem laser? Vedem prin jucător?” » Ilie Dumitrescu: „Dacă punem la îndoială și softul…”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.08.2025, ora 11:25
alt-text Actualizat: 06.08.2025, ora 11:25

Fostul arbitru Marius Avram (45 de ani) a analizat faza controversată din minutul 61 al meciului și a explicat că liniile de ofsaid afișate de VAR nu păreau paralele din cauza unei iluzii optice.

„Mai bine retrogradăm!” Fortuna Dusseldorf a renunțat la transferul unui israelian, după ce suporterii s-au revoltat: „Există dovezi!” » Ce au acuzat fanii
Citește și
„Mai bine retrogradăm!” Fortuna Dusseldorf a renunțat la transferul unui israelian, după ce suporterii s-au revoltat: „Există dovezi!” » Ce au acuzat fanii
Citește mai mult
„Mai bine retrogradăm!” Fortuna Dusseldorf a renunțat la transferul unui israelian, după ce suporterii s-au revoltat: „Există dovezi!” » Ce au acuzat fanii

Leo Grozavu, în conflict cu sistemul VAR: „Avem laser? Vedem prin jucători?”

În urma acestor explicații, antrenorul moldovenilor, a intervenit în emisiunea Digi Sport Special și a continuat să conteste golul, susținând că fundașul giuleștean Cristi Manea se afla în poziție de ofsaid în momentul centrării.

„Ofsaidul la Manea îl contest! Uitați-vă! Pe mine nu mă conving liniile alea. O linie la care distanța de la Manea până la careu e mai scurtă decât cea de la Ilaș la careu...

Și nu știu cum poate să vadă cineva piciorul lui Ilaș când este mascat de un alt jucător. Avem laser, vedem prin jucător?”, a spus Grozavu, conform digisport.ro.

Moderatorul emisiunii, Vali Moraru, i-a explicat lui Leo Grozavu că softul VAR realizează o proiecție de la umărul lui Ilaș către sol, nu de la picior, pentru a stabili poziția jucătorului.

Antoine Baroan, primul gol în Rapid - FC Botoșani (FOTO: captură Prima Sport 1)
Antoine Baroan, primul gol în Rapid - FC Botoșani (FOTO: captură Prima Sport 1)

Galerie foto (13 imagini)

Antoine Baroan, primul gol în Rapid - FC Botoșani (FOTO: captură Prima Sport 1) Antoine Baroan, primul gol în Rapid - FC Botoșani (FOTO: captură Prima Sport 1) Antoine Baroan, primul gol în Rapid - FC Botoșani (FOTO: captură Prima Sport 1) Antoine Baroan, primul gol în Rapid - FC Botoșani (FOTO: captură Prima Sport 1) Antoine Baroan, primul gol în Rapid - FC Botoșani (FOTO: captură Prima Sport 1)
+13 Foto
labels.photo-gallery

„Cum poate să fie proiecția aia de un metru? Unde? Umărul lui Ilaș e la metru distanță? Dacă lăsați faza normal, fără linii, se vede mult mai clar ofsaidul.

În altă ordine de idei, dacă tot facem analiză de arbitraj, uitați-vă unde este poziționat asistentul. Este mult mai în față și nu poate să vadă ofsaidul”, a mai spus Grozavu.

Prezent în platou, fostul internațional Ilie Dumitrescu a intervenit și el în dezbatere, apărând tehnologia folosită de VAR:

Dacă mai punem la îndoială și softul ăsta... Avem o mare problemă toți din fotbal! Dacă ne dăm noi seama ochiometric că nu e ofsaid, e o mare problemă. Ilie Dumitrescu

În final, Leo Grozavu a admis că golul a fost validat și că opiniile pot fi diferite:

„Uitați-vă care este distanța dintre linia albastră și linia roșie, în dreptul arbitrului, și uitați-vă în dreptul lui Ilaș. Este mai mare sau nu?

Uitați-vă la faza asta, umbra de la Manea este mai aproape de dunga verde decât umbra de la Ilaș? S-a validat golul, ce putem face? Avem opinii diferite”, a mai spus tehnicianul celor de la Botoșani.

Explicația fostului arbitru Marius Avram: „Este o iluzie optică”

Marius Avram a explicat motivele pentru care liniile de ofsaid trasate de VAR pot părea neclare sau incorecte.

„De foarte multe ori liniile par ilogice sau că nu sunt paralele. Avem o cameră care este mai mult pe linia suprafeței de pedeapsă. Acesta este jucătorul la care ajunge mingea. La linia roșie.

Ultimul apărător care îl scoate pe el de acolo are un picior. Noi aici, din ce vedem, acesta este jucătorul care îl scoate din ofsaid. Cred că și de la picior se vede.

Faptul că liniile nu sunt paralele este o iluzie optică, am mai vorbit despre acest lucru. Nu au cum să nu fie paralele aceste linii. Acum nu am niciun fel de comentariu asupra acestor linii”, a spus Avram, conform sursei citate.

Rapid - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO (10).jpeg
Rapid - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO (10).jpeg

Galerie foto (15 imagini)

Rapid - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO (1).jpeg Rapid - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO (2).jpeg Rapid - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO (3).jpeg Rapid - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO (4).jpeg Rapid - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO (5).jpeg
+15 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. Al doilea gol marcat de Antoine Baroan în victoria cu FC Botoșani

Citește și

„Luați-l mâine!” Cine e jucătorul propus de Marius Șumudică la CFR Cluj
Superliga
09:00
„Luați-l mâine!” Cine e jucătorul propus de Marius Șumudică la CFR Cluj
Citește mai mult
„Luați-l mâine!” Cine e jucătorul propus de Marius Șumudică la CFR Cluj
„Leoaicele” vor fi decorate  Anunțul făcut de premierul Keir Starmer , după ce Anglia a câștigat WEURO 2025
Fotbal feminin
17:20
„Leoaicele” vor fi decorate Anunțul făcut de premierul Keir Starmer, după ce Anglia a câștigat WEURO 2025
Citește mai mult
„Leoaicele” vor fi decorate  Anunțul făcut de premierul Keir Starmer , după ce Anglia a câștigat WEURO 2025

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” 
INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” 
INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” 
liga 1 Marius Avram rapid fc botosani var leo grozavu
Știrile zilei din sport
Moment de reculegere pentru Iliescu? UEFA: „La meciurile de joi, cluburile din România decid”. Doar una dintre FCSB, CFR și Craiova a cerut
Europa League
06.08
Moment de reculegere pentru Iliescu? UEFA: „La meciurile de joi, cluburile din România decid”. Doar una dintre FCSB, CFR și Craiova a cerut
Citește mai mult
Moment de reculegere pentru Iliescu? UEFA: „La meciurile de joi, cluburile din România decid”. Doar una dintre FCSB, CFR și Craiova a cerut
Perica revine   Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus
Superliga
06.08
Perica revine Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus
Citește mai mult
Perica revine   Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus
Drita l-a ironizat dur pe Becali  Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”
Europa League
06.08
Drita l-a ironizat dur pe Becali Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”
Citește mai mult
Drita l-a ironizat dur pe Becali  Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”
Glume la adresa lui Armstrong  Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără”
Superliga
06.08
Glume la adresa lui Armstrong Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără”
Citește mai mult
Glume la adresa lui Armstrong  Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:20
Răfăilă dorit în Spania Un club important vrea să-l transfere pe fotbalistul lui Hagi. Ar urma să joace la echipa a doua
Răfăilă dorit în Spania  Un club important vrea să-l transfere pe fotbalistul lui Hagi. Ar urma să joace la echipa a doua
11:10
Huliganii vor fi marcați Soluția anti-huliganism a poliției britanice: un spray invizibil de însemnare bazat pe ADN
Huliganii vor fi marcați Soluția anti-huliganism a poliției britanice: un spray invizibil de însemnare bazat pe ADN
11:29
„A fost un furt mascat” Acuzații grave ale unui fost fotbalist de la Steaua: „A fost introdus în schemă un «băiat deștept»”
 „A fost un furt mascat” Acuzații grave ale unui fost fotbalist de la Steaua: „A fost introdus în schemă un  «băiat deștept»”
11:55
Ce se întâmplă cu Aioani Victor Angelescu a vorbit despre situația portarului ajuns rezervă la Rapid: „Dacă va merita, va intra”
Ce se întâmplă cu Aioani Victor Angelescu a vorbit despre situația portarului ajuns rezervă la Rapid: „Dacă va merita, va intra”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește
David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!
Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David
Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când <span>TikTok-ul</span> dăunează grav sănătății
E Pogacar dopat?

Radu Naum: E Pogacar dopat?

Radu Naum: E Pogacar dopat?
România lui Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: România lui Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: România lui Mircea Lucescu
Dinamo de play-out

Cristian Geambașu: Dinamo de play-out

Cristian Geambașu: Dinamo de <span>play-out</span>
Top stiri din sport
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf!  Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Superliga
06.08
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf! Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Citește mai mult
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf!  Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Dezastru pentru FCSB  Cu Drita,  campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11
Europa League
06.08
Dezastru pentru FCSB Cu Drita, campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11
Citește mai mult
Dezastru pentru FCSB  Cu Drita,  campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11
 „Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
Lumini și umbre
06.08
„Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
Citește mai mult
 „Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu
Diverse
06.08
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu
Citește mai mult
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu

Echipe/Competiții

fcsb 119 CFR Cluj 53 dinamo bucuresti 53 rapid 16 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 3 uta arad 6 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
07.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share