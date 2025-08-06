Grozavu, în război cu liniile VAR Antrenorul de la Botoșani: „Avem laser? Vedem prin jucător?” » Ilie Dumitrescu: „Dacă punem la îndoială și softul…”

Leo Grozavu (57 de ani), antrenorul celor de la FC Botoșani, a continuat să își exprime nemulțumirea față de modul în care a fost validat primul gol al Rapidului din partida cu echipa sa, scor final 2-1 pentru giuleșteni.

Fostul arbitru Marius Avram (45 de ani) a analizat faza controversată din minutul 61 al meciului și a explicat că liniile de ofsaid afișate de VAR nu păreau paralele din cauza unei iluzii optice.

Leo Grozavu, în conflict cu sistemul VAR: „Avem laser? Vedem prin jucători?”

În urma acestor explicații, antrenorul moldovenilor, a intervenit în emisiunea Digi Sport Special și a continuat să conteste golul, susținând că fundașul giuleștean Cristi Manea se afla în poziție de ofsaid în momentul centrării.

„Ofsaidul la Manea îl contest! Uitați-vă! Pe mine nu mă conving liniile alea. O linie la care distanța de la Manea până la careu e mai scurtă decât cea de la Ilaș la careu...

Și nu știu cum poate să vadă cineva piciorul lui Ilaș când este mascat de un alt jucător. Avem laser, vedem prin jucător?”, a spus Grozavu, conform digisport.ro.

Moderatorul emisiunii, Vali Moraru, i-a explicat lui Leo Grozavu că softul VAR realizează o proiecție de la umărul lui Ilaș către sol, nu de la picior, pentru a stabili poziția jucătorului.

„Cum poate să fie proiecția aia de un metru? Unde? Umărul lui Ilaș e la metru distanță? Dacă lăsați faza normal, fără linii, se vede mult mai clar ofsaidul.

În altă ordine de idei, dacă tot facem analiză de arbitraj, uitați-vă unde este poziționat asistentul. Este mult mai în față și nu poate să vadă ofsaidul”, a mai spus Grozavu.

Prezent în platou, fostul internațional Ilie Dumitrescu a intervenit și el în dezbatere, apărând tehnologia folosită de VAR:

Dacă mai punem la îndoială și softul ăsta... Avem o mare problemă toți din fotbal! Dacă ne dăm noi seama ochiometric că nu e ofsaid, e o mare problemă. Ilie Dumitrescu

În final, Leo Grozavu a admis că golul a fost validat și că opiniile pot fi diferite:

„Uitați-vă care este distanța dintre linia albastră și linia roșie, în dreptul arbitrului, și uitați-vă în dreptul lui Ilaș. Este mai mare sau nu?

Uitați-vă la faza asta, umbra de la Manea este mai aproape de dunga verde decât umbra de la Ilaș? S-a validat golul, ce putem face? Avem opinii diferite”, a mai spus tehnicianul celor de la Botoșani.

Explicația fostului arbitru Marius Avram: „Este o iluzie optică”

Marius Avram a explicat motivele pentru care liniile de ofsaid trasate de VAR pot părea neclare sau incorecte.

„De foarte multe ori liniile par ilogice sau că nu sunt paralele. Avem o cameră care este mai mult pe linia suprafeței de pedeapsă. Acesta este jucătorul la care ajunge mingea. La linia roșie.

Ultimul apărător care îl scoate pe el de acolo are un picior. Noi aici, din ce vedem, acesta este jucătorul care îl scoate din ofsaid. Cred că și de la picior se vede.

Faptul că liniile nu sunt paralele este o iluzie optică, am mai vorbit despre acest lucru . Nu au cum să nu fie paralele aceste linii. Acum nu am niciun fel de comentariu asupra acestor linii”, a spus Avram, conform sursei citate.

VIDEO. Al doilea gol marcat de Antoine Baroan în victoria cu FC Botoșani

