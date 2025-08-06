„Avem probleme infernale” Ce spune Mihai Stoica despre absențele de la FCSB înainte de duelul cu Drita + Nu-și poate explica forma foarte slabă

Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre problemele de lot mari cu care FCSB se confruntă înainte de meciul tur din turul trei preliminar al Europa League.

FCSB - Drita se joacă joi, de la 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro TV.

Șeful CA de la FCSB este îngrijorat atât de numărul absenților, cât și de evoluția foarte slabă a echipei în acest start de sezon.

Mihai Stoica: „Avem niște probleme de lot infernale”

„Trebuie să mergem înainte. Cum? Nu ştiu. Avem nişte probleme de lot infernale. Ngezana, Tănase, suspendaţi, Olaru, accidentat, a plecat deja la Belgrad. Creţu, cu probleme medicale. Risto Radunovic, cu probleme medicale mari, Alibec, cu probleme foarte mari”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport, potrivit orangesport.ro.

Întrebat dacă la Alibec sunt aceleaşi probleme din startul sezonului, Stoica a răspuns:

„Nu. Jucători care nu şi-au recuperat forma sportivă după accidentări, probleme mari, foarte, foarte mari. Dar, odată şi odată tot se termină şi astea”.

Mihai Stoica: „Reculul e prea mare și criza durează prea mult”

Oficialul campioanei a transmis și că eliminarea din preliminariile Ligii Campionilor a lăsat o „rană” greu de vindecat.

„Dacă cineva ar reuși să deslușească misterul ăsta, ar fi mare de tot. Sigur că sunt cauze multiple. Dar ceva îmi scapă, adică totuși reculul e prea mare și criza deja durează prea mult. A venit exact în cele mai importante momente ale sezonului.

Nu mă refer la campionatul intern, în Superligă am fost şi mai rău decât suntem acum. În campionatul intern, multe puncte pierdute sunt și din cauza arbitrajelor, dar o să discutăm despre asta.

Doare şi nu se va cicatriza prea curând rana provocată de eliminarea din Champions League, unde am întâlnit un adversar mai mult decât modest”, a mai spus Stoica.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Musi marcat în Dinamo - FCSB 4-3

