Din nou titular  Surprizele pregătite de Laurențiu Reghecampf în meciul cu Corvinul: primul „11” al lui FCSB +8 foto
FCSB
Superliga

Din nou titular Surprizele pregătite de Laurențiu Reghecampf în meciul cu Corvinul: primul „11” al lui FCSB

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 07.11.2026, ora 19:01
  • Denis Drăguș (27 de ani) e titular în meciul cu Corvinul, din etapa #15 din Superliga. Care e primul „11” pregătit de Laurențiu Reghecampf (51 de ani), mai jos în articol.
  • FCSB - Corvinul se joacă astăzi, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Denis Drăguș a revenit în primul „11” al roș-albaștrilor după ce a suferit o accidentare care l-a forțat să rateze 4 meciuri: cu Oțelul (1-0), FC Voluntari (2-1), derby-ul cu Rapid (4-1) și confruntarea cu Gloria Bistrița din Cupa României, scor 0-1.

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Echipa de start a celor de la FCSB în meciul cu Corvinul

Drăguș a revenit pe teren în meciul cu U Cluj de etapa trecută, atunci când FCSB a fost învinsă cu 1-0. Atacantul a evoluat 23 de minute în duelul din etapa 14.

De asemenea, în contextul în care fundașul stânga Ricardo Pădurariu este suspendat pentru cumul de cartonașe, Laurențiu Reghecampf l-a titularizat pe un alt tânăr, Luca Stancu (21 de ani).

Apărătorul venit de la Hermannstadt a jucat în acest sezon 5 meciuri pentru FCSB, reușind o pasă în decisivă în partida cu FC Argeș, 5-0, din Cupa României.

O altă absență importantă a roș-albaștrilor o reprezintă Juri Cisotti, care s-a accidentat cu U Cluj și e posibil să nu mai evolueze în 2026.

Cum arată primul „11” al FCSB în meciul cu Corvinul:

  • Târnovanu - Labonne, Dawa, Duarte, Stancu - Radunovic, Muhar - Miculescu, Boutoutaou, Korenica - Drăguș
  • Rezerve: M. Popa, Gnahore, Arad, Popescu, Joao Paulo, Avram, Politic, Batubinsika, Stoian, D. Popa
U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures
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