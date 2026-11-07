Amenințat cu execuția Oficialul a cerut moartea fotbalistului de națională! Reacția jucătorului
Montader Madjed/ Foto: IMAGO
Campionate

Amenințat cu execuția Oficialul a cerut moartea fotbalistului de națională! Reacția jucătorului

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 07.11.2026, ora 18:47
  • Adi al-Rubaie, membru în consiliul de administrație al clubului Al-Shorta, cere ca Montader Madjed (21 de ani) să fie executat.
  • Atacantul legitimat la formația suedeză Hammarby IF a refuzat convocarea la naționala Irakului pentru următoarele meciuri.
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Scandal uriaș în Irak! Montader Madjed a fost amenințat public cu moartea.

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Amenințări șocante la adresa lui Montader Madjed: „Va fi executat”

„Oricine nu respectă numele țării mele va fi executat”, a declarat Adi al-Rubaie, membru în consiliul de administrație al clubului Al-Shorta la canalul de televiziune Dijlah, citat de bild.de.

Moderatorul emisiunii a rămas șocat de declarația oficialului clubului și l-a întrebat dacă solicitarea sa nu este una exagerată. Adi al-Rubaie a răspuns fără nicio urmă de remușcare: „Nu, nu este excesivă”.

Asociația de Fotbal din Irak a reacționat vehement în urma amenințărilor cu moartea. Purtătorul de cuvânt Ahmed Al-Falluji a condamnat categoric declarațiile:

„Acest lucru este abominabil și trebuie luate măsuri legale împotriva persoanei care a făcut această declarație.”

Montader Madjed este legitimat la Hammarby IF din anul 2022. Născut în cartierul Teleborg, din orașul Vaxjo, atacantul are dublă cetățenie.

După ce a evoluat la naționalele de tinere ale Suediei începând cu 2023 a ales să reprezinte Irakul, însă relația sa cu naționala asiatică este tensionată de mai multă vreme.

La începutul anului, Madjed a fost implicat într-un episod controversat, după ce persoane apropiate lui au ironizat naționala Irakului într-un videoclip. Fotbalistul și-a recunoscut greșelile, însă nu a fost inclus în lotul pentru Campionatul Mondial din această vară.

Totuși, lucrurile păreau să intre pe un făgaș normal în ultima perioadă. Graham Arnold, selecționerul Irakului, l-a convocat din nou pe fotbalist, însă acesta a refuzat în mod surprinzător.

„Este o situație complicată și, pentru moment, vreau să mă concentrez aici. În acest moment, nu vreau să zbor nicăieri”, a explicat atacantul motivul deciziei sale.

Montader Madjed: „Nu voi mai reprezenta Irakul, după tot ce s-a întâmplat”

Amenințat cu moartea, Madjed a dezvăluit că se va retrage din echipa națională a Irakului.

„Nu mă simt bine să aud astfel de lucruri, dar încerc să stau departe de ele și să mă concentrez. Încerc să dau totul pentru Hammarby.

Nu voi mai reprezenta Irakul, după tot ce s-a întâmplat. S-au întâmplat multe și am primit multă ură. Cred că este spre binele meu că nu reprezint Irakul. Nu vreau să fie așa.

Aș prefera să fiu aici și să mă simt bine. E greu. Dar vreau să las totul deoparte și să mă concentrez pe Hammarby. Nu m-am simțit bine când s-au întâmplat astfel de lucruri. Nu mai e fotbal. E trist”, a declarat Montader Madjed, citat de aftonbladet.se.

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selecții are Montader Madjed în naționala Irakului

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