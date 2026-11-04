Șanse mici să mai joace  în 2026 Accidentarea titularului de la FCSB e mai serioasă decât se credea inițial: „vraciul” Marijana nu poate face nimic +7 foto
Superliga

Șanse mici să mai joace în 2026 Accidentarea titularului de la FCSB e mai serioasă decât se credea inițial: „vraciul” Marijana nu poate face nimic

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 04.11.2026, ora 11:03
alt-text Actualizat: 04.11.2026, ora 11:25
  • Juri Cisotti (33 de ani) s-a accidentat în meciul cu U Cluj, 0-1, iar informațiile despre situația lui nu le dau speranțe mari roș-albaștrilor că l-ar mai putea folosi anul acesta
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În minutul 31 al partidei de pe Cluj Arena, Juri Cisotti s-a întins pe gazon și a acuzat dureri la gamba dreaptă.

Deși a primit îngrijiri medicale, italianul nu a mai putut continua partida și a fost înlocuit cu Alexandru Stoian.

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FCSB i-a trimis raportul medical al lui Cisotti „vraciului” Marijana Kovacevic, în Serbia, dar aceasta nu poate interveni în zona accidentării fotbalistului, scrie fanatik.ro.

Mijlocașul ar putea absenta aproximativ o lună - o lună și jumătate. Partidele din această perioadă sunt în Liga 1 vs. Corvinul, FC Argeș, Csikszereda, Farul, Sepsi, Botoșani și în Cupă, tot cu Csikszereda.

În funcție de cum decurge recuperarea, e posibil ca fotbalistul să nu mai evolueze deloc în 2026.

  • Juri Cisotti este unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB. În acest sezon, mijlocașul a bifat 18 prezențe în toate competițiile, reușind să ofere 3 pase decisive.
Accidentarea lui Cisotti din meciul cu U Cluj. Foto: captură Prima Sport 1
Accidentarea lui Cisotti din meciul cu U Cluj. Foto: captură Prima Sport 1

Galerie foto (7 imagini)

Accidentarea lui Cisotti din meciul cu U Cluj. Foto: captură Prima Sport 1 Accidentarea lui Cisotti din meciul cu U Cluj. Foto: captură Prima Sport 1 Accidentarea lui Cisotti din meciul cu U Cluj. Foto: captură Prima Sport 1 Accidentarea lui Cisotti din meciul cu U Cluj. Foto: captură Prima Sport 1 Accidentarea lui Cisotti din meciul cu U Cluj. Foto: captură Prima Sport 1
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