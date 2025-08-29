 Nu se tem de FCSB Presa din Elveția jubilează după ce tragerea la sorți: „Basel nu va avea de ce să-i fie frică”
FCSB. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Europa League

Nu se tem de FCSB Presa din Elveția jubilează după ce tragerea la sorți: „Basel nu va avea de ce să-i fie frică”

Ionuț Cojocaru
Publicat: 29.08.2025, ora 22:02
Actualizat: 29.08.2025, ora 22:02
  • Jurnaliștii elvețieni au salutat cu entuziasm tragerea la sorți, după ce Young Boys și Basel au aflat că vor întâlni FCSB în faza grupelor Europa League.
  • Aceștia consideră că roș-albaștrii se numără printre cele mai accesibile adversare pentru echipele elvețiene.
  • Basel a informat pe site-ul oficial despre meciul cu FCSB și a ales să includă și numele „Steaua București”.

Elevii lui Elias Charalambous vor evolua împotriva echipelor Go Ahead Eagles, Dinamo Zagreb, Steaua Roșie Belgrad și Bologna, pe lângă elvețienii de la Young Boys Berna și Basel.

Citește și
Presa din Elveția jubilează după ce tragerea la sorți: „Basel nu va avea de ce să se teamă cu FCSB”

După ce s-au stabilit adversarii celor de la Basel: Aston Villa, Viktoria Plzen, FCSB, Stuttgart, Salzburg, Lyon, Freiburg și Genk, jurnaliștii de la sport.ch au notat:

„Cu deplasări în Austria, Franța, Belgia și Germania, FC Basel se va concentra în special pe meciuri în țările vecine.

Basel are și adversari accesibili. Echipa elvețiană cu siguranță nu va avea de ce să se teamă împotriva FCSB București și Viktoria Plzen în meciurile de acasă”.

Totodată, jurnaliștii de la Nau au remarcat că meciurile cu campioana României ar putea fi mai accesibile pentru Basel, însă au subliniat că acestea nu trebuie subestimate.

„Aston Villa, Salzburg și Olympique Lyon fac parte din echipele de top ale Europa League.

Adversarii mai puțin importanți sunt Viktoria Pilsen, FCSB și Genk”, au notat jurnaliștii elvețieni, înainte să avertizeze: „Nu va fi ușor nici împotriva lui Pilsen, FCSB și Genk”.

Basel, despre disputa dintre FCSB și Steaua București

Elvețienii au publicat un comunicat despre adversarii lor, menționând câte o informație relevantă din istoricul confruntărilor.

În cazul campioanei României, au ales să scrie „Steaua București / FCSB” și să descrie pe scurt conflictul idendtitar.

Meciurile cu Steaua București/FCSB au fost dramatice: Basel a condus până aproape de final, dar a fost egalată de două ori. Deși au pierdut două puncte importante, echipa s-a calificat în optimile Europa League și a dat apoi piept cu FC Salzburg. Basel, într-un comunicat

Elvețienii vorbeau despre meciurile din Champions League din sezonul 2013-2014, când FCSB (numită atunci Steaua București), și Basel au remizat, scor 1-1, în ambele meciuri din grupa E.

Clubul de fotbal Steaua București a fost înființat în 1947 ca echipă a Armatei Române. În 2003, secția de fotbal a fost separată de clubul sportiv și privatizată.

Mai târziu, formația roș-albastră a fost redenumită „FCSB”, după un litigiu cu Ministerul Apărării. În 2017, Armata a înființat o nouă echipă sub denumirea „Steaua București”, care activează în ligile inferioare.

Citește și

steaua bucuresti fc basel europa league fcsb
