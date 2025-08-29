Universitatea Craiova și-a aflat adversarii din Conference League, iar cel mai greu duel îl va avea pe teren propriu, cu Mainz, formație din Bundesliga.

Nemții au un lot de șase ori mai valoros decât cel al oltenilor, iar sezonul trecut au încheiat pe locul șase în campionatul Germaniei.

Craiova va mai juca împotriva celor de la: AEK Atena, Sparta Praga, Rapid Viena, Rakow și Noah.

Deși reprezintă cel mai valoros adversar din faza principală pentru elevii lui Rădoi, Mainz, cu un lot estimat la 139 de milioane de euro, se află pe locul 11 în clasamentul valoric al Bundesligii, conform transfermarkt.com.

Craiova în Europa: detalii despre adversarele pe care le vor întâlni elevii lui Rădoi

Elevii lui Bo Henriksen, aflat pe banca tehnică din sezonul 2023-2024, au încheiat stagiunea precedentă pe locul șase, acumulând 14 victorii, 10 remize și 10 înfrângeri.

Aceasta este cea mai bună clasare din sezonul 2015-2016, când a ocupat tot locul șase.

Cel mai valoros jucător din lotul lui Mainz este mijlocașul ofensiv Paul Nebel, evaluat la 24 de milioane de euro, urmat de mijlocașul central Nadiem Amiri și de mijlocașul defensiv Kaishu Sano, fiecare cu o valoare estimată de 20 de milioane de euro.

22 de milioane de euro este valoarea estimativă a lotului oltenilor, cei mai valoros jucători fiind Alexandru Cicâldău, Vladimir Screciu și Ștefan Baiaram. Toți trei sunt cotați la două milioane de euro.

În Cupele Europene, Mainz nu a avut foarte multe participări. În sezonul 2011-2012, echipa a jucat în al treilea tur preliminar împotriva celor de la Gaz Metan Mediaș.

Ambele partide s-au încheiat 1-1, însă Mainz a fost eliminată de formația din România după loviturile de departajare, scor 3-4. Gaz Metan urma să fie și ea eliminată, din play-off, de Austria Viena (scor 2-3 la general.

În sezonul 2016-2017, Mainz a reușit să ajungă în grupele Europa League, unde a întâlnit echipele Anderlecht, Saint-Etienne și Gabala. Totuși, a încheiat grupa pe locul 3.

Acum, nemții s-au calificat în faza grupelor Conference League după ce au trecut de Rosenborg. Deși au pierdut cu 1-2 în deplasare, echipa germană a câștigat acasă cu 4-1, obținând calificarea cu scorul general de 5-3.

Celalalte adversare ale Universității Craiova

AEK Atena (Grecia / deplasare)

Grecii au un lot estimat la 70 de milioane de euro, iar cel mai sonor nume din lot este Anthony Martial (29 de ani), fostul jucător de la Manchester United. În atac, tehnicianul Marko Nikolic poate conta și pe Luka Jovic, atacant care a jucat la Real Madrid și AC Milan.

La AEK Atena joacă și Răzvan Marin, mijlocașul român transferat de la Cagliari, care a bifat deja șase meciuri în care a marcat un gol pentru formația din Grecia.

AEK ae 13 titluri de campioană, ultimul câștigat în sezonul 2022-2023 și este o formație cu apariții constante în cupele europene.

Sparta Praga (Cehia / acasă)

Adversarii cehi ai oltenilor au câștigat 14 titluri în Cehia și alte 24 de titluri pe vremea Cehoslovaciei. Sparta are un lot cotat la 73 de milioane, iar cel mai important jucător este Lukas Haraslin, căpitanul formației (7,5 milioane).

La Sparta joacă și Albion Rrahmani, fostul atacant al Rapidului.

Momentan, elevii lui Brian Priske se află pe primul loc în campionatul Cehiei, cu 16 puncte, după șase etape jucate.

Rapid Viena (Austria / deplasare)

Este unul dintre cele mai mari cluburi din Austria, având în palmares 32 de campionate austriece. De asemenea, clubul a câștigat campionatul Germaniei în sezonul 1940/1941, deoarece în acea perioadă Austria fusese anexată de Germania nazistă, iar echipele austriece au fost integrate în sistemul competițional german.

Cel mai valoros jucător din lot este Serge-Philippe Raux-Yao, fundaș care a jucat 58 de meciuri pentru austrieci. Valoarea lotului se ridică la 40 de milioane de euro.

Ultima oară a câștigat campionatul în sezonul 2007-2008, de atunci s-a aflat constant în umbra celor de la Red Bull Salzburg, Austria Viena și Sturm Graz

În prezent se află pe locul 2 în campionat, cu 10 puncte, după patru meciuri jucate. Sezonul trecut s-a clasat pe poziția a cincea, sub Sturm Graz, RB Salzburg, Austria Viena și Wolfsberger

Rakow (Polonia / deplasare)

Formația poloneză a cunoscut o ascensiune impresionantă în ultimele sezoane, culminând cu câștigarea campionatului în sezonul 2022-2023.

La Rakow evoluează și internaționalul român Bogdan Racovițan, care a adunat 55 de minute pentru România la Euro 2024.

Cel mai valoros jucător din lotul estimat la 37,1 milioane de euro este portarul polonez Kacper Trelowski (4 milioane €), urmat de atacantul Jonatan Braut Brunes (3,5 milioane €).

În prezent, în Ekstraklasa, Rakow se află pe locul 12, cu 6 puncte după 4 partide, deși celelalte echipe au disputat între 5 și 6 meciuri. În sezonul precedent, Rakow a terminat pe locul doi în campionat.

Noah (Armania / acasă)

Echipa din Yerevan este singura cu o valoare mai mică decât cea a Craiovei, 12 milioane de euro. Cel mai valoros jucător al lor este chiar Oshima (1,2 milioane €), fostul fotbalist al oltenilor, care a adunat 39 de meciuri, în care a marcat un gol și a oferit două pase decisive pentru Craiova

Clubul armean a câștigat campionatul și cupa în sezonul 2024-2025, iar calificarea în Conference League a obținut-o după victoria împotriva celor de la Olimpija Ljubljana, cu scor general 7-3.

Armenii au ratat calificarea în Champions League, fiind eliminați de Ferencváros (4-6 la general), și au ratat și accederea în Europa League după ce au fost învinși de Lincoln (6-7 la general).

