Tenismena care a fost surprinsă cu o jucărie controversată la US Open: ar fi inspirată dintr-un demon
Naomi Osaka. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Tenis

Tenismena care a fost surprinsă cu o jucărie controversată la US Open: ar fi inspirată dintr-un demon

Ionuț Cojocaru
Publicat: 29.08.2025, ora 20:55
Actualizat: 29.08.2025, ora 20:55
  • Naomi Osaka (27 de ani, #24 WTA), fostul număr unu mondial în tenis, a captat atenția fanilor de la US Open.
  • Sportiva a adus cu ea o jucărie Labubu, strălucitoare, parte dintr-o colecție de lux.

Dublă câștigătoare a US Open, Osaka a apărut pe teren într-un sacou roșu decorat cu pietre și o fustă de tenis asortată, de la Nike, iar părul ei era împodobit cu trandafiri roșii.

Naomi Osaka a apărut pe terenul de tenis cu o jucărie Labubu

Geanta sa de culoare albastră a fost completată de jucăria Labubu roșie, pe care a numit-o „Billie Jean Bling” (adaptare de la numele lui Billie Jean King), considerată adevărata atracție a apariției sale.

Naomi Osaka a apărut la US Open cu o jucărie Labubu. Foto: Instagram, @naomiosaka
Naomi Osaka a apărut la US Open cu o jucărie Labubu. Foto: Instagram, @naomiosaka

Jucăria a fost creată de brandul de accesorii de lux A-Morir special pentru Osaka și poate fi achiziționat pentru 495 $, conform dailymail.co.uk.

Decorată cu diamante roșii, cea deținută de Naomi include și o mini-rachetă de tenis.

De asemenea, Osaka i-a făcut păpușii sale o legitimație specială pentru US Open.

Conștientă de cât de virală devenise jucăria, Naomi a scris pe rețelele de socializare: „Este atât de iconică, încât a primit propria ei legitimație”

De asemenea, Osaka a adus cu ea și un al doilea Labubu, de culoare albastră, pe care l-a prezentat drept „fratele mai mic”, pe nume Arthur Flashe (adaptare de la numele lui Arthur Ashe).

  • Valoarea netă a lui Naomi Osaka, jucătoare care și-a construit un brand din numele său, este estimată între 12,9 și 45 de milioane de dolari. Sumele se referă la afaceri și contracte de publicitate. Ea a câștigat din tenis 22 de milioane de dolari, până acum.
  • Brandul Labubu va trece de un miliard de dolari din venituri până la finalul anului, potrivit estimărilor.
Naomi Osaka a apărut la US Open cu o jucărie Labubu. Foto: Instagram, @naomiosaka
Naomi Osaka a apărut la US Open cu o jucărie Labubu. Foto: Instagram, @naomiosaka

Ce este Labubu, jucăria lui Naomi Osaka

Labubu e o marcă de păpuși de pluș, produse de compania chineză Pop Mart, extrem de populare și greu de găsit, cu prețuri ce pornesc de la 25 de euro, iar cele mai rare modele pot ajunge până la 1.000 de euro.

Conceptul a fost creat de artistul Kasing Lung în 2015, în Hong Kong, ca o poveste ilustrată.

Aceste păpuși cu urechi mari și zâmbete largi au început să fie produse de Pop Mart, un retailer chinez, în 2019. Pop Mart le vindea printr-un sistem de tip „blind box”, care adaugă surpriză și exclusivitate fiecărui exemplar.

Această strategie a crescut semnificativ popularitatea Labubu, similar modului în care colecțiile de stickere Panini sau guma Turbo oferă imagini speciale cu fotbaliști, respectiv cu mașini.

Labubu a evoluat dintr-o simplă jucărie într-un fenomen cultural global, fiind promovat de celebrități precum Rihanna, Lisa de la Blackpink și Marc Jacobs.

Cotidianul spaniol El Pais a comparat Labubu cu celebrele genți Birkin, datorită statului său de obiect de lux.

Popularitatea lui a dus la formarea de cozi în magazinele din SUA, iar în Marea Britanie vânzările au fost temporar suspendate pentru siguranța clienților, conform sursei citate.

Există însă și controverse. Unele teorii conspiraționiste sugerează că păpușile ar fi inspirate de Pazuzu, demon din mitologia mesopotamiană, cunoscut din filmul „Exorcistul” (1973), iar internauții au observat asemănări între zâmbetele și dinții păpușilor și reprezentările demonului în artefacte antice.

