Pachete pentru Europa League Cât trebuie să plătească fanii FCSB pentru a asista la cele 4 meciuri de pe teren propriu: „Toată lumea e mulțumită”
Mihai Stoica
Europa League

Pachete pentru Europa League Cât trebuie să plătească fanii FCSB pentru a asista la cele 4 meciuri de pe teren propriu: „Toată lumea e mulțumită”

Silviu Dumitru
Publicat: 29.08.2025, ora 21:02
Actualizat: 29.08.2025, ora 21:02
  • La fel ca în sezonul precedent, FCSB va pune în vânzare pachete de bilete pentru meciurile pe care le va disputa pe teren propriu în faza principală din Europa League.
  • Mihai Stoica a explicat de ce a fost luată această decizie și a dezvăluit și prețurile.

În sezonul 2025/26 al Europa League, FCSB se va duela pe Arena Națională cu Bologna, Young Boys Berna, Fenerbahce și Feyenoord.

Mihai Stoica, despre pachetele de bilete: „Cel mai ieftin va fi 160 de lei”. Cât vor costa cele mai bune locuri

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a anunțat că au fost stabilite deja prețurile pachetelor:

  • 160 de lei la peluze
  • 500 de lei la tribuna 2, inelul 1

Mihai Stoica a explicat de ce a luat clubul decizia de a vinde pachete de bilete.

„Facem pachete și anul acesta. De ce? Pentru că trebuie să dăm celor care au forța financiară și dorința de a vedea toate cele patru meciuri.

Practic ei vin pentru noi, nu vin pentru adversari, că n-avem, ca anul trecut, o locomotivă cum era Manchester United. Acum sunt patru echipe de valori sensibil egale, cu care te bați parte în parte. Deci, practic, vin mai mult pentru noi.

Să-și aleagă oamenii ăștia cele mai bune locuri din stadion. Pentru că, la pachete, tot timpul se vinde centrul. Cel mai ieftin va fi 160 de lei, la peluză.

Bineînțeles, la lojă, prețurile sunt aproape prohibitive. La tribuna a doua, la inelul 1, acolo unde e inima stadionului, vor fi pachete de 100 de euro (n.r. aproximativ 500 de lei). Deci, va fi 25 de euro prețul unui bilet, care este… Ai cele mai bune locuri, vis-a-vis de VIP.

Asta e prețul pentru cele mai bune locuri din stadion. Chiar am verificat așa, în piață, și toată lumea este foarte mulțumită. Sunt prețuri ok. În condițiile în care, știți foarte bine, TVA-ul de la 9% s-a făcut 21% la manifestările sportive”, a dezvăluit Mihai Stoica la Prima Sport.

FOTO: captură UEFA.com
FOTO: captură UEFA.com

UEFA nu a stabilit încă programul meciurilor, însă îl va transmite în zilele următoare. Datele în care vor avea loc partidele sunt:

  • Etapa I - 24-25 septembrie
  • Etapa II - 2 octombrie
  • Etapa III - 23 octombrie
  • Etapa IV - 6 noiembrie
  • Etapa V - 27 noiembrie
  • Etapa VI - 11 decembrie
  • Etapa VII - 22 ianuarie
  • Etapa VIII - 29 ianuarie

În deplasare, FCSB le va întâlni pe Go Ahead Eagles (Țările de Jos), Basel (Elveția), Steaua Roșie Belgrad (Serbia) și Dinamo Zagreb (Croația).

Cât au costat pachetele de bilete vândute de FCSB în sezonul precedent:

  • 150-250 de lei la peluze
  • 450-550 lei la cele două tribune, excluzând zona VIP.

Rezultatele înregistrate de campioana României:

  • 26 septembrie: FCSB - Riga 4-1
  • 7 noiembrie: FCSB - Midtjylland 2-0
  • 28 noiembrie: FCSB - Olympiakos 0-0
  • 30 ianuarie: FCSB - Manchester United 0-2

Mihai Stoica fcsb pachete fcsb pachete europa league
