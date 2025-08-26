FCSB - Aberdeen. Florin Tănase (30 de ani) și Adrian Șut (26 de ani) au vorbit despre duelul decisiv cu Aberdeen din play-off-ul Europa League.

FCSB - Aberdeen se joacă joi, de la 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro TV. În tur, scorul a fost 2-2.

Înaintea duelului care va stabili cine merge în faza principală din Europa League și cine retrogradează în Conference League, Florin Tănase a vorbit despre cât de important va fi aportul galeriei pe Arena Națională.

FCSB - Aberdeen. Florin Tănase: „O să avem un mare avantaj”

„ Acesta este un mare avantaj, doar un avantaj, să joci cu sporterii noștri în spate. Ținem minte și anul trecut ce meciuri am făcut în Europa. O să avem un plus foarte mare la retur, pentru că a venit vorba de suporteri.

Ne pare rău pentru această perioadă, ne cerem scuze față de ei. Nu meritau să treacă prin ce au trecut în ultima perioadă, dar, cum am spus-o și mă repet, numai împreună cu ei putem să depășim aceste momente și să redevenim ce am fost anul trecut”, a spus Florin Tănase.

În acest debut de sezon, FCSB traversează o perioadă complicată. În campionat, echipa pregătită de Elias Charalambous se află pe locul 13, după 7 etape, în timp ce pe plan european a fost eliminată din Liga Campionilor, în turul III, de către Shkendija.

3 victorii în ultimele 10 meciuri a înregistrat campioana României

Adrian Șut despre participarea în cupele europene: „Simți că pentru asta ai muncit”

Adrian Șut, mijlocașul celor de la FCSB, a vorbit despre motivația fotbaliștilor care evoluează în cupele europene.

„Cred că simțim, oarecum, mândrie. Simți asta pentru că ai muncit foarte mult, un sezon întreg, înainte și îți dorești să fii pregătit.

Să te lupți de la egal la egal cu adversarele puternice, să demonstrezi că poți să joci la un nivel înalt chiar și tu, ținând cont că campionatul nostru este văzut mai slab decât celelalte”, a spus Adrian Șut.

Este greu să ajungi în Champions League, știam asta, dar suntem dezamăgiți. Totuși aveam un adversar pe care cred eu că trebuia să-l batem și să trecem mai departe. Acum ne gândim la Europa League. N-aș vrea să spun asta pentru că noi visăm la Champions League Adrian Șut, mijlocaș FCSB

FCSB a avut un parcurs european remarcabil în stagiunea precedentă. Campioana României a încheiat faza grupei Europa League pe locul 11, cu 14 puncte acumulate.

„Roș-albaștrii” au fost eliminați, în optimile de finală din Europa League, de către Olympique Lyon, 1-7 per general.

VIDEO. Adrian Șut și Florin Tănase au discutat despre participarea în cupele europene

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport