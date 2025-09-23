Suporteri de derby-uri și de Europa Fără nici un meci tare acasă, FCSB e abia pe 7 în topul fanilor în Liga 1, însă e și peste Craiova în cupele europene

În clasamentul echipelor care au avut cei mai mulți spectatori la meciurile de pe teren propriu în campionat, FCSB nu prinde play-off-ul, fiind surclasată de Rapid, Craiova și Dinamo.

Singurele două echipe, dintre cele cu medie mare, care n-au jucat nici un derby acasă sunt FCSB și Craiova.

În schimb, în Europa, unde nici acolo n-a avut adversare atractive, FCSB a reușit o medie mare, cu care e chiar deasupra trupei antrenată de Mirel Rădoi.

FCSB e la retrogradare în clasamentul punctelor în Liga 1, dar nu prinde play-off-ul momentan nici într-un top în care în sezoanele precedente și-a subordonat cu autoritate rivalele: la media spectatorilor.

Fără nici un meci tare acasă, FCSB e abia pe 7 în topul fanilor în Liga 1

Acum, FCSB e abia pe locul 7, la distanță de podium, care e ocupat de un trio de mare tradiție: Rapid, Universitatea Craiova, Dinamo. Roș-albaștri sunt depășiți însă și de echipe precum U Cluj, UTA și Oțelul.

Topul spectatorilor după primele 10 etape

Rapid 14.400 Craiova 13.500 Dinamo 12.000 U Cluj 8.000 UTA 7.100 Oțelul 7.080 FCSB 7.070

Față de adversarele tradiționale, FCSB e singura care a jucat doar 4 meciuri acasă. Și, la fel ca Universitatea Craiova, nu a avut nici un derby până în prezent.

În schimb, Rapid a avut disputa cu FCSB considerată acasă, același lucru fiind valabil și pentru Dinamo.

3 meciuri are Universitatea Craiova, în postura de gazdă, între cele mai vizionate 5 partide din acest campionat, pe locurile 3-5, primele două poziții fiind ocupate de derby-urile bucureștene: Rapid - FCSB (26.871 spectatori) și Dinamo - FCSB (23.215)

Explicația afluenței extrem de slabe la jocurile de campionat e dată de faptul că fanii FCSB sunt interesați, în principal, de meciurile europene și de derby-urile din Liga 1. Exact la fel au stat lucrurile și în startul sezonului precedent.

În sezonul precedent, cele 6 derby-uri disputate acasă în campionat, împotriva lui Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova au însemnat un volum total de peste 200.000 de fani și o medie care s-a apropiat de 34.000 de spectatori pe meci.

SEZON ACTUAL

4 meciuri acasă în Liga 1: Hermannstadt, Farul, Slobozia, Argeș

Media de spectatori: 7.070

SEZONUL TRECUT

Primele 4 meciuri acasă în Liga 1: U Cluj, Oțelul, Farul, UTA

Media de spectatori: 6.550

FCSB, suporteri de derby-uri și de Europa

În schimb, Europa i-a adus campioanei o medie de peste 3 ori mai mare decât jocurile de campionat, în ciuda faptului că nici în Champions și Europa League n-au fost meciuri cu un afiș deosebit.

FCSB a întâlnit echipe fără nume, cea mai cunoscută fiind doar Aberdeen.

Media pentru jocurile cu Inter D’Escaldes, Shkendija, Drita și Aberdeen a fost importantă: aproape 23.700 de spectatori, cu peste 35.000 de spectatori la returul cu scoțieni, care e și recordul de asistență al sezonului 2024-2025 pentru un meci de fotbal disputat în România.

Media roș-albaștrilor e chiar și peste cea bifată de Universitatea Craiova, care a și juca mai puține jocuri în Europa, doar 3, iar asistența medie a fost de 23.400 spectatori.

SEZON ACTUAL în EUROPA

4 meciuri acasă: D’Escaldes, Shkendija, Drita, Aberdeen

Media de spectatori: 23.700

SEZONUL TRECUT ÎN EUROPA

Cele 4 meciuri din preliminarii: Virtus, Maccabi Tel Aviv, Sparta Praga, LASK Linz

Media de spectatori: 21.000

Pentru FCSB: urmează doar meciuri tari acasă

În campionat, în următoarele 4 luni, campioana va avea nu mai puțin de 4 derby-uri pe teren propriu în cele 6 meciuri acasă pe care le are programate:

5 octombrie: FCSB - U Craiova

25 octombrie: FCSB - UTA

22 noiembrie: FCSB - Petrolul

6 decembrie: FCSB - Dinamo

20 decembrie: FCSB - Rapid

24 ianuarie: FCSB - CFR

În Liga 1 vine o etapă explozivă

Aproape sigur, runda care urmează în campionat va produce cel mai mare număr de spectatori pe stadion. Sunt programate 3 derby-uri de mare tradiție:

Craiova - Dinamo, vineri, ora 21:00

Petrolul - Rapid, sâmbătă, ora 20:30

U Cluj - CFR, luni, ora 21:00

În plus, alte 3 echipe care se află în prima jumătate a clasamentului fanilor vor evolua pe teren propriu: UTA- Csikszereda și FCSB - Oțelul.

