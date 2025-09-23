Suporteri de derby-uri și de Europa Fără nici un meci tare acasă, FCSB e abia pe 7 în topul fanilor în Liga 1, însă e și peste Craiova în cupele europene

- În clasamentul echipelor care au avut cei mai mulți spectatori la meciurile de pe teren propriu în campionat, FCSB nu prinde play-off-ul, fiind surclasată de Rapid, Craiova și Dinamo.
- Singurele două echipe, dintre cele cu medie mare, care n-au jucat nici un derby acasă sunt FCSB și Craiova.
- În schimb, în Europa, unde nici acolo n-a avut adversare atractive, FCSB a reușit o medie mare, cu care e chiar deasupra trupei antrenată de Mirel Rădoi.
FCSB e la retrogradare în clasamentul punctelor în Liga 1, dar nu prinde play-off-ul momentan nici într-un top în care în sezoanele precedente și-a subordonat cu autoritate rivalele: la media spectatorilor.
Fără nici un meci tare acasă, FCSB e abia pe 7 în topul fanilor în Liga 1
Acum, FCSB e abia pe locul 7, la distanță de podium, care e ocupat de un trio de mare tradiție: Rapid, Universitatea Craiova, Dinamo. Roș-albaștri sunt depășiți însă și de echipe precum U Cluj, UTA și Oțelul.
Topul spectatorilor după primele 10 etape
- Rapid 14.400
- Craiova 13.500
- Dinamo 12.000
- U Cluj 8.000
- UTA 7.100
- Oțelul 7.080
- FCSB 7.070
Față de adversarele tradiționale, FCSB e singura care a jucat doar 4 meciuri acasă. Și, la fel ca Universitatea Craiova, nu a avut nici un derby până în prezent.
În schimb, Rapid a avut disputa cu FCSB considerată acasă, același lucru fiind valabil și pentru Dinamo.
Explicația afluenței extrem de slabe la jocurile de campionat e dată de faptul că fanii FCSB sunt interesați, în principal, de meciurile europene și de derby-urile din Liga 1. Exact la fel au stat lucrurile și în startul sezonului precedent.
În sezonul precedent, cele 6 derby-uri disputate acasă în campionat, împotriva lui Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova au însemnat un volum total de peste 200.000 de fani și o medie care s-a apropiat de 34.000 de spectatori pe meci.
SEZON ACTUAL
- 4 meciuri acasă în Liga 1: Hermannstadt, Farul, Slobozia, Argeș
- Media de spectatori: 7.070
SEZONUL TRECUT
- Primele 4 meciuri acasă în Liga 1: U Cluj, Oțelul, Farul, UTA
- Media de spectatori: 6.550
FCSB, suporteri de derby-uri și de Europa
În schimb, Europa i-a adus campioanei o medie de peste 3 ori mai mare decât jocurile de campionat, în ciuda faptului că nici în Champions și Europa League n-au fost meciuri cu un afiș deosebit.
FCSB a întâlnit echipe fără nume, cea mai cunoscută fiind doar Aberdeen.
Media pentru jocurile cu Inter D’Escaldes, Shkendija, Drita și Aberdeen a fost importantă: aproape 23.700 de spectatori, cu peste 35.000 de spectatori la returul cu scoțieni, care e și recordul de asistență al sezonului 2024-2025 pentru un meci de fotbal disputat în România.
Media roș-albaștrilor e chiar și peste cea bifată de Universitatea Craiova, care a și juca mai puține jocuri în Europa, doar 3, iar asistența medie a fost de 23.400 spectatori.
SEZON ACTUAL în EUROPA
- 4 meciuri acasă: D’Escaldes, Shkendija, Drita, Aberdeen
- Media de spectatori: 23.700
SEZONUL TRECUT ÎN EUROPA
- Cele 4 meciuri din preliminarii: Virtus, Maccabi Tel Aviv, Sparta Praga, LASK Linz
- Media de spectatori: 21.000
Pentru FCSB: urmează doar meciuri tari acasă
În campionat, în următoarele 4 luni, campioana va avea nu mai puțin de 4 derby-uri pe teren propriu în cele 6 meciuri acasă pe care le are programate:
- 5 octombrie: FCSB - U Craiova
- 25 octombrie: FCSB - UTA
- 22 noiembrie: FCSB - Petrolul
- 6 decembrie: FCSB - Dinamo
- 20 decembrie: FCSB - Rapid
- 24 ianuarie: FCSB - CFR
În Liga 1 vine o etapă explozivă
Aproape sigur, runda care urmează în campionat va produce cel mai mare număr de spectatori pe stadion. Sunt programate 3 derby-uri de mare tradiție:
- Craiova - Dinamo, vineri, ora 21:00
- Petrolul - Rapid, sâmbătă, ora 20:30
- U Cluj - CFR, luni, ora 21:00
În plus, alte 3 echipe care se află în prima jumătate a clasamentului fanilor vor evolua pe teren propriu: UTA- Csikszereda și FCSB - Oțelul.