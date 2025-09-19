Dan Udrea De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
Dan Udrea De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Publicat: 19.09.2025, ora 23:34
Actualizat: 19.09.2025, ora 23:39
  • Campioana a pierdut încă un meci și e mai aproape de retrogradare decât de play-off.
  • Care e diferența de implicare la echipă a lui Gigi Becali din acest sezon versus sezonul trecut? Niciuna.
  • Singura diferență: rezultatele, dar cele din acest sezon reprezintă normalitatea atunci când decide cineva care doar crede că se pricepe, dar nu se și pricepe la fotbal.

„Păi, și tu crezi că te pricepi la fotbal doar pentru că te uiți la meciuri și îți place fotbalul, dar îți spun ceva: nu te pricepi!”. A fost replica pe care Victor Pițurcă mi-a dat-o în urmă cu ceva timp. Îl întrebasem dacă el crede că Gigi Becali se pricepe la fotbal.

Răspunsul practic explică perfect de ce un consumator, un pasionat, un suporter, un ziarist, un patron, toți aceștia nu pot fi considerați că se pricep la fotbal în sensul în care se pricepe un antrenor.

E necesară această introducere pentru a diagnostica exact suferința de azi a FCSB-ului. Echipa e condusă de cineva care nu se pricepe, în speță de Becali. Și atunci e normal să se întâmple și dezastre cum e cel de anul acesta, din campionat.

Pentru că dacă ar fi altfel și fotbalul ar fi decis doar de cei care cred că se pricep și mai au și bani și cluburi pe mână, atunci meseria de antrenor n-ar mai exista pe această planetă.

Se mai întâmplă, în schimb, să și reușească un model precum cel brevetat de Gigi Becali. Exemplu: precedenții doi ani. Dar nu poate merge la infinit. Becali făcea primul 11 și schimbările și anul trecut, când FCSB a luat titlu și a jucat optimi de Europa League.

Imixtiunea era la același nivel. Și ceea ce s-a petrecut atunci l-a făcut probabil să creadă că el chiar se pricepe la fotbal.

Imaginați-vă dacă, să zicem, în meciul cu Botoșani, că mutarea care i-a aparținut, Bîrligea atacant dreapta, i-ar fi ieșit și echipa ar fi câștigat. N-ar fi pozat în antrenorul lunii septembrie?

Fotbalul, ca tot sportul în general, are însă legile lui nescrise și știe când să facă dreptate.

Ceea ce i se întâmplă acum FCSB-ului e în beneficiul fotbalului pe termen lung. E bine fiindcă măcar unii renunță la această idee profund viciată și anume că oricine care crede că se pricepe la fotbal chiar se și pricepe.

Nu, nu e vorba despre Gigi Becali. Nu cred că această situație dramatică a FCSB-ului din Liga 1 îl va schimba pe el. Se va juca în continuare de-a antrenorul și va decide cine intră, cine iese și ce posturi să joace fiecare jucător în parte.

Pentru alții însă, această strategie - că un patron poate antrena o echipă din living - era nevoie să mai primească și ce merită, eșecuri și umilințe, pentru a putea fi dată ca exemplu negativ.

