Pericol pentru FCSB: brazilienii Fred (dreapta) și Anderson Talisca Foto: Imago
Europa League

  • Fenerbahce e unul dintre numele cu mare rezonanță pe care le va înâlni FCSB în această ediție de Europa League. 
  • Clubul din Istanbul caută un antrenor după demiterea lui Mourinho, dar are un grup de jucători evaluat la 300 de milioane de euro, de peste 6 ori mai scump decât FCSB. 
  • Galben-albaștrii pregătesc o lovitură în mercato. Iau un internațional turc de la Benfica. Preț: 25 de milioane!

Fenerbahce, unul dintre cluburile-simbol ale Turciei, nu reușește să mai câștige trofee.

Nu a mai fost campioana Super Lig din 2014 și are o singură Cupă în ultimul deceniu, cucerită în urmă cu doi ani.

299,13 milioane de euro
valorează lotul lui Fenerbahce, de 6,2 ori mai scump decât al lui FCSB (48,43 milioane)

Fenerbahce tocmai și-a demis antrenorul. Cine l-ar putea înlocui?

Vicecampioana sezonului trecut, la 11 puncte în spatele lui Galatasaray, tocmai și-a concediat antrenorul, pe Jose Mourinho.

Portughezul, de 14 luni pe „Șukru Saracoglu”, a plătit pentru necalificarea în faza principală a Ligii Campionilor (0-0, 0-1 cu Benfica) și, mai ales, pentru conflictul cu conducerea clubului din cauza transferurilor.

Jose Mourinho, zero trofee la Istanbul Foto: Imago Jose Mourinho, zero trofee la Istanbul Foto: Imago
Jose Mourinho, zero trofee la Istanbul Foto: Imago

Cine ar putea veni în locul lui Mou? Cotidianul turc Fanatik are patru nume posibile, trei turci și un italian: Ismail Kartal, Volkan Demirel, Abdullah Avci și Vincenzo Montella. Ultimul este selecționerul Turciei din septembrie 2023.

Fenerbahce îl ia pe Kerem Akturkoglu de la Benfica: 25 de milioane

„Canarii” au un lot bogat în străini, cu multe nume cunoscute: brazilianul Fred (ex-Manchester United), marocanul En-Nesyri (în trecut la Sevilla), slovacul Skriniar (fost la Inter), brazilianul Talisca (Benfica, la Al-Nassr cu Ronaldo), portughezul Semedo (ex-Benfica/Barcelona/Wolves), columbianul Duran (fost la Aston Villa și coleg al lui Ronaldo la Al-Nassr).

46 de milioane de euro
a investit până acum Fenerbahce în această vară. Nu a obținut niciun euro din transferuri

Va mai adăuga în curând un internațional turc important. Kerem Akturkoglu, cel care a înscris pentru Benfica, eliminând Fenerul în play-off-ul Champions, va deveni și el galben-albastru.

Kerem (dreapta) a jucat contra lui Fenerbahce în tricoul Benficăi Foto: Imago Kerem (dreapta) a jucat contra lui Fenerbahce în tricoul Benficăi Foto: Imago
Kerem (dreapta) a jucat contra lui Fenerbahce în tricoul Benficăi Foto: Imago

Potrivit Fotomac, clubul din Istanbul a ajuns la un acord cu Benfica pentru atacantul în vârstă de 26 de ani, care a evoluat la rivala Galatasaray între 2020 și 2024.

22,5 milioane de euro
va plăti Fenerbahce pentru Kerem, plus bonusuri de 2,5 milioane

ALTE ADVERSARE FCSB

Bologna (Italia/acasă)

  • Locul 9 în Serie A 2024-2025, a debutat cu eșec la Roma (0-1) în actuala stagiune. Îl are antrenor pe Vincenzo Italiano (47 de ani) și un lot cotat la 282,2 milioane de euro. Cei mai cunoscuți jucători sunt veteranii Ciro Immobile (35 de ani) și Federico Bernardeschi (31), întorși în această vară în Italia. 

Young Boys Berna (Elveția/acasă)

  • Pe 3 în campionat stagiunea precedentă, a coborât pe 6 după 4 etape în noua ediție. Cotată la 68,3 milioane, echipa din Berna e pregătită de localnicul Giorgio Contini (51 de ani) și are 14 jucători străini în lot. 

Steaua Roșie Belgrad (Serbia/deplasare)

  • Cea mai faimoasă echipă sârbă, campioana țării sale în ultimii opt ani, așteaptă FCSB pe istoricul „Maracana” (51.755 de locuri). A fost eliminată din play-off-ul Champions de Pafos (1-2 acasă, 1-1 în deplasare). Cotată la 79,2 milioane de euro, Crvena Zvezda îl are pe bancă pe Vladan Milojevic (55 de ani) și tocmai l-a adus pe austriacul de origine sârbă Marco Arnautovic (36). 
Arnautovic (stânga) a venit la Steaua Roșie de la Inter Milano Foto: Imago Arnautovic (stânga) a venit la Steaua Roșie de la Inter Milano Foto: Imago
Arnautovic (stânga) a venit la Steaua Roșie de la Inter Milano Foto: Imago

Dinamo Zagreb (Croația/deplasare)

  • Vicecampioană în 2024-2025, a cucerit 25 de titluri în Croația. Are o cotă de 56,1 milioane de euro. Antrenor: localnicul Mario Kovacevic (50 de ani). Căpitan, Josip Misic, 31 de ani, mijlocaș defensiv. Stadion: Maksimir (25.912 locuri). 

FC Basel (Elveția/deplasare)

  • Campioana Țării Cantoanelor (are 21 de titluri) e acum pe 5 în superliga elvețiană. Antrenor, Ludovic Magnin (46 de ani), vedetă, căpitanul Xherdan Shaqiri (33), internațional cu 125 de selecții și 32 de goluri. Cota lui Basel: 68,2 milioane. Evoluează acasă pe St. Jakob Park (38.512 locuri). 

Go Ahead Eagles Deventer (Olanda/deplasare)

  • Locul 7 în sezonul trecut de Eredivisie, poziția a 13-a în actuala stagiune. A cucerit prima sa Cupă a Țărilor de Jos în acest an, după 1-1, 4-2 la penaltyuri cu Alkmaar. Antrenată de batavul Melvin Boel (38 de ani, venit în iunie 2025 de la Dordrecht). Cotă totală 28,25 milioane. Stadion: De Adelaarshorst (10.400 locuri). 

