Feyenoord vine în România Legendarul Van Persie conduce echipa din Rotterdam. A cheltuit în vară pe jucători mai mult decât întreaga cotă de piață a FCSB!

FCSB va juca pe Arena Națională în fața lui Feyenoord, care a eliminat-o pe Milan în play-off-ul Ligii 2024-2025, a cumpărat în vară jucători de 56,45 milioane de euro și a vândut de aproape 100 de milioane.

FCSB va înfrunta acasă una dintre cele mai puternice echipe ale istoriei fotbalului olandez.

Feyenoord Rotterdam, fondată în 1908, a cucerit de-a lungul timpului 39 de trofee. Ultimele performanțe interne, titlul în Eredisivie în 2023, Cupa și Supercupa Țărilor de Jos, în 2024.

Locul 3 în ultimul campionat batav, pe 4 în sezonul 2025/26, e o formație tare, cu un lot tânăr, dar fără vedete (22 de străini din 33 de jucători).

În această vară, a făcut achiziții în valoare de 56,45 milioane de euro în mercato (cei mai scumpi, olandezul Steijn și portughezul Borges, ambii 10 milioane) și a vândut de 96,63 milioane (cel mai scump, Paixao, la Marseille, 30 de milioane).

218,35 milioane de euro valorează Feyenoord (Transfermarkt). FCSB, doar 48,43 milioane

Cel mai important nume este antrenorul. Robin van Persie, 42 de ani, e o legendă, un atacant uriaș care a jucat la Arsenal, Manchester United și Fenerbahce, dar și golgeterul all-time al naționalei, cu 50 de reușite (la egalitate cu Memphis Depay).

24,9 ani este media de vârstă a jucătorilor lui Feyenoord

Van Persie, care și-a început noua carieră în iulie 2024, la Heerenveen, a ajuns pe „De Kuip” pe 23 februarie 2025, după ce danezul Brian Priske a fost concediat în urma unui 1-6 cu Lille, în Liga Campionilor.

Atacantul japonez Ayase Ueda (dreapta), 27 de ani, cotat la 8 milioane pe Transfermarkt Foto: Imago

Legat de Champions 2024-2025, Feyenoord a reușit patru victorii în faza principală, inclusiv 3-0 cu Bayern (a) și 3-1 cu Benfica (d), un egal (3-3 cu City la Manchester), pierzând de trei ori, cu o dublă șocantă: 0-4 cu Leverkusen (a) și 1-6 cu Lille (d).

19 a fost locul ocupat de Feyenoord în faza principală a Ligii 2024-2025, calificându-se mai departe

Cu Van Persie pe bancă, a trecut de Milan în play-off (1-0, 1-1), dar a fost învinsă de Inter în „optimi” (0-2, 1-2).

17 meciuri are Van Persie pe banca lui Feyenoord: 11 victorii, un egal, 5 eșecuri

ALTE ADVERSARE FCSB

Bologna (Italia/acasă)

Locul 9 în Serie A 2024-2025, a debutat cu eșec la Roma (0-1) în actuala stagiune. Îl are antrenor pe Vincenzo Italiano (47 de ani) și un lot cotat la 282,2 milioane de euro. Cei mai cunoscuți jucători sunt veteranii Ciro Immobile (35 de ani) și Federico Bernardeschi (31), întorși în această vară în Italia.

Young Boys Berna (Elveția/acasă)

Pe 3 în campionat stagiunea precedentă, a coborât pe 6 după 4 etape în noua ediție. Cotată la 68,3 milioane, echipa din Berna e pregătită de localnicul Giorgio Contini (51 de ani) și are 14 jucători străini în lot.

Steaua Roșie Belgrad (Serbia/deplasare)

Cea mai faimoasă echipă sârbă, campioana țării sale în ultimii opt ani, așteaptă FCSB pe istoricul „Maracana” (51.755 de locuri). A fost eliminată din play-off-ul Champions de Pafos (1-2 acasă, 1-1 în deplasare). Cotată la 79,2 milioane de euro, Crvena Zvezda îl are pe bancă pe Vladan Milojevic (55 de ani) și tocmai l-a adus pe austriacul de origine sârbă Marco Arnautovic (36).

Arnautovic (stânga) a venit la Steaua Roșie de la Inter Milano Foto: Imago

Dinamo Zagreb (Croația/deplasare)

Vicecampioană în 2024-2025, a cucerit 25 de titluri în Croația. Are o cotă de 56,1 milioane de euro. Antrenor: localnicul Mario Kovacevic (50 de ani). Căpitan, Josip Misic, 31 de ani, mijlocaș defensiv. Stadion: Maksimir (25.912 locuri).

FC Basel (Elveția/deplasare)

Campioana Țării Cantoanelor (are 21 de titluri) e acum pe 5 în superliga elvețiană. Antrenor, Ludovic Magnin (46 de ani), vedetă, căpitanul Xherdan Shaqiri (33), internațional cu 125 de selecții și 32 de goluri. Cota lui Basel: 68,2 milioane. Evoluează acasă pe St. Jakob Park (38.512 locuri).

Go Ahead Eagles Deventer (Olanda/deplasare)

Locul 7 în sezonul trecut de Eredivisie, poziția a 13-a în actuala stagiune. A cucerit prima sa Cupă a Țărilor de Jos în acest an, după 1-1, 4-2 la penaltyuri cu Alkmaar. Antrenată de batavul Melvin Boel (38 de ani, venit în iunie 2025 de la Dordrecht). Cotă totală 28,25 milioane. Stadion: De Adelaarshorst (10.400 locuri).

