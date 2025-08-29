FCSB versus U Craiova Cine a câștigat duelul audienței TV și în ce moment a atins Pro TV o cotă de piață gigantică la meciul de pe Arena Națională

FCSB - Aberdeen a început la 21:30 și a fost transmis de Pro TV

Craiova - Bașakșehir a avut ca oră de start 20:30 și a fost transmis de două televiziuni: Digi Sport și Prima Sport

Pro TV a înregistrat o cotă de piață formidabilă în momentul fluierului final al meciului de pe Arena Națională. Toate detaliile, mai jos

FCSB și Universitatea Craiova au câștigat meciurile retur din play-off, au reușit calificarea și au și făcut rețetă bună pe stadion, din perspectiva publicului. Împreună, cele două meciuri au avut în tribune peste 63.000 de spectatori.

Dar cine a câștigat duelul din audiențele TV? Mai ales că meciurile s-au și suprapus pentru o repriză: a doua din Bănie cu prima de pe Arena Națională.

FCSB - Aberdeen a început la 21:30 și a fost transmis de Pro TV, televiziunea numărul 1 în România. Universitatea - Bașakșehir a debutat cu o oră mai devreme și a fost difuzată de două posturi de sport: Prima și Digi.

Ratingul cumulat al acestor două posturi a fost departe de ceea ce a reușit Pro TV. Nu doar că FCSB a surclasat-o pe Craiova din acest punct de vedere, dar Pro TV a reușit chiar o audiență cu 50-60% mai mare decât ce are de obicei, zi de zi, ca program de top.

Ratingul la FCSB - Aberdeen a fost de 8,3% cu o cotă de piață medie de aproape 30%. Ceea ce înseamnă că pe toată durata meciului de pe Arenă, dintre televizoarele deschise unul din trei era pe Pro TV.

Craiova - Bașakșehir a adunat pe Digi Sport și Prima Sport 3,4% audiență și o cotă de piață de 12,2%.

Finalul partidei de pe Arenă, cu FCSB celebrând calificarea în Europa League i-a adus Pro TV-ului un record din punct de vedere al cotei de piață.

Share-ul a trecut de 40% în acel moment, ceea ce înseamnă că la fiecare 5 televizoare pornite în acel moment în România, cel puțin două erau pe FCSB - Aberdeen. Datele de audiență sunt pentru publicul cu vârsta între 21 și 54 de ani, la nivel național.

Pentru Pro TV, meciul de joi a fost o adevărată mină de aur. Comparativ, al doilea program ca audiență al postului din Pache Protopopescu pe parcursul zilei de marți a fost serialul Las Fierbinți. FCSB - Aberdeen a făcut însă un rating cu aproape 70% mai mare, iar cota de piață a fost mai mare cu 50%.

Pe ce loc intră FCSB - Aberdeen în topul audiențelor pe 2025

Deși a fost, de departe, programul TV numărul 1 al zilei de joi, meciul FCSB - Aberdeen nu intră în top 5 meciuri ca audiență dintre cele disputate în 2025 și transmise în România.

Ratingul a fost la fel cu cele ale derby-urilor Rapid - FCSB, disputate în primăvară în play-off. Dar a fost sub FCSB - Dinamo 2-1, desfășurat tot în prima jumătate a anului.

Top 10 cele mai vizionate meciuri de fotbal la TV în 2025

Meci Rating 1. România - Bosnia 0-1 10,8% 2. FCSB - United 0-2 10,7% 3. Austria - România 2-1 9,7% 4. FCSB - PAOK 2-0 9,5% 5. FCSB - Lyon 1-3 9,3% 6. FCSB - Dinamo 2-1 8,7% 7. FCSB - Aberdeen 3-0 8,3% 8. Rapid - FCSB 1-2 8,2% 9. Rapid - FCSB 0-0 8,2% 10. România - Cipru 2-0 8%

Pro TV nu o mai transmite pe FCSB până în vara lui 2026

Odată cu startul meciurilor de pe tabloul principal din Europa și Conference League, drepturile TV nu mai aparțin cluburilor, ci sunt comercializate de UEFA. Care vinde pachetul pe câte 3 ani.

Actualul a avut ca start vara lui 2024 și va dura până în 2027. Drepturile TV aparțin celor de la Prima Sport și Digi Sport, posturi care au, de asemenea și UEFA Champions League.

Practic, Pro TV nu va mai avea posibilitatea să transmită vreun meci al FCSB-ului cel puțin până în iulie 2026, când actuala campioana ar trebui să ajungă din nou să dispute preliminarii europene pentru ca Pro TV să aibă acces la partidele ei.

