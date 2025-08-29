FCSB versus U Craiova Cine a câștigat duelul audienței TV și în ce moment a atins Pro TV o cotă de piață gigantică la meciul de pe Arena Națională +7 foto
FCSB VERSUS U CRAIOVA. Cine a câștigat duelul audienței TV FOTO Montaj GOLAZO.ro
Europa League

FCSB versus U Craiova Cine a câștigat duelul audienței TV și în ce moment a atins Pro TV o cotă de piață gigantică la meciul de pe Arena Națională

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 29.08.2025, ora 15:19
alt-text Actualizat: 29.08.2025, ora 15:19
  • FCSB - Aberdeen a început la 21:30 și a fost transmis de Pro TV
  • Craiova - Bașakșehir a avut ca oră de start 20:30 și a fost transmis de două televiziuni: Digi Sport și Prima Sport
  • Pro TV a înregistrat o cotă de piață formidabilă în momentul fluierului final al meciului de pe Arena Națională. Toate detaliile, mai jos

FCSB și Universitatea Craiova au câștigat meciurile retur din play-off, au reușit calificarea și au și făcut rețetă bună pe stadion, din perspectiva publicului. Împreună, cele două meciuri au avut în tribune peste 63.000 de spectatori.

Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
Citește și
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
Citește mai mult
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova

Dar cine a câștigat duelul din audiențele TV? Mai ales că meciurile s-au și suprapus pentru o repriză: a doua din Bănie cu prima de pe Arena Națională.

FCSB - Aberdeen a început la 21:30 și a fost transmis de Pro TV, televiziunea numărul 1 în România. Universitatea - Bașakșehir a debutat cu o oră mai devreme și a fost difuzată de două posturi de sport: Prima și Digi.

Ratingul cumulat al acestor două posturi a fost departe de ceea ce a reușit Pro TV. Nu doar că FCSB a surclasat-o pe Craiova din acest punct de vedere, dar Pro TV a reușit chiar o audiență cu 50-60% mai mare decât ce are de obicei, zi de zi, ca program de top.

Ratingul la FCSB - Aberdeen a fost de 8,3% cu o cotă de piață medie de aproape 30%. Ceea ce înseamnă că pe toată durata meciului de pe Arenă, dintre televizoarele deschise unul din trei era pe Pro TV.

Craiova - Bașakșehir a adunat pe Digi Sport și Prima Sport 3,4% audiență și o cotă de piață de 12,2%.

Finalul partidei de pe Arenă, cu FCSB celebrând calificarea în Europa League i-a adus Pro TV-ului un record din punct de vedere al cotei de piață.

Share-ul a trecut de 40% în acel moment, ceea ce înseamnă că la fiecare 5 televizoare pornite în acel moment în România, cel puțin două erau pe FCSB - Aberdeen. Datele de audiență sunt pentru publicul cu vârsta între 21 și 54 de ani, la nivel național.

Pentru Pro TV, meciul de joi a fost o adevărată mină de aur. Comparativ, al doilea program ca audiență al postului din Pache Protopopescu pe parcursul zilei de marți a fost serialul Las Fierbinți. FCSB - Aberdeen a făcut însă un rating cu aproape 70% mai mare, iar cota de piață a fost mai mare cu 50%.

FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures)
FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures)

Galerie foto (7 imagini)

FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: IMAGO) FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures) FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures) FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures) FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures)
+7 Foto
labels.photo-gallery

Pe ce loc intră FCSB - Aberdeen în topul audiențelor pe 2025

Deși a fost, de departe, programul TV numărul 1 al zilei de joi, meciul FCSB - Aberdeen nu intră în top 5 meciuri ca audiență dintre cele disputate în 2025 și transmise în România.

Ratingul a fost la fel cu cele ale derby-urilor Rapid - FCSB, disputate în primăvară în play-off. Dar a fost sub FCSB - Dinamo 2-1, desfășurat tot în prima jumătate a anului.

Top 10 cele mai vizionate meciuri de fotbal la TV în 2025

MeciRating
1. România - Bosnia 0-1 10,8%
2. FCSB - United 0-2 10,7%
3. Austria - România 2-1 9,7%
4. FCSB - PAOK 2-0 9,5%
5. FCSB - Lyon 1-3 9,3%
6. FCSB - Dinamo 2-1 8,7%
7. FCSB - Aberdeen 3-0 8,3%
8. Rapid - FCSB 1-2 8,2%
9. Rapid - FCSB 0-0 8,2%
10. România - Cipru 2-0 8%

Pro TV nu o mai transmite pe FCSB până în vara lui 2026

Odată cu startul meciurilor de pe tabloul principal din Europa și Conference League, drepturile TV nu mai aparțin cluburilor, ci sunt comercializate de UEFA. Care vinde pachetul pe câte 3 ani.

Actualul a avut ca start vara lui 2024 și va dura până în 2027. Drepturile TV aparțin celor de la Prima Sport și Digi Sport, posturi care au, de asemenea și UEFA Champions League.

Practic, Pro TV nu va mai avea posibilitatea să transmită vreun meci al FCSB-ului cel puțin până în iulie 2026, când actuala campioana ar trebui să ajungă din nou să dispute preliminarii europene pentru ca Pro TV să aibă acces la partidele ei.

Citește și

Conference League Universitatea Craiova și-a aflat adversarii din faza principală » Meciuri infernale pentru olteni
Conference League
14:58
Conference League Universitatea Craiova și-a aflat adversarii din faza principală » Meciuri infernale pentru olteni
Citește mai mult
Conference League Universitatea Craiova și-a aflat adversarii din faza principală » Meciuri infernale pentru olteni
Europa League FCSB și-a aflat adversarii din faza principală » Feyenoord și Fenerbahce vin la București. Meciurile din deplasare sunt accesibile
Europa League
14:32
Europa League FCSB și-a aflat adversarii din faza principală » Feyenoord și Fenerbahce vin la București. Meciurile din deplasare sunt accesibile
Citește mai mult
Europa League FCSB și-a aflat adversarii din faza principală » Feyenoord și Fenerbahce vin la București. Meciurile din deplasare sunt accesibile

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Universitatea Craiova pro tv europa league digi sport audienta fcsb conference league prima sport
Știrile zilei din sport
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Europa League
12:23
UEFA va judeca FCSB pentru rasism Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Citește mai mult
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Cupele europene se văd la TV  Meciurile celor de la FCSB și U Craiova din Europa, respectiv Conference League vor putea fi urmărite pe două posturi
Campionate
11:52
Cupele europene se văd la TV Meciurile celor de la FCSB și U Craiova din Europa, respectiv Conference League vor putea fi urmărite pe două posturi
Citește mai mult
Cupele europene se văd la TV  Meciurile celor de la FCSB și U Craiova din Europa, respectiv Conference League vor putea fi urmărite pe două posturi
Mussolini a debutat în Serie A  Cele 6 litere trecute pe spatele tricoului purtat de strănepotul dictatorului fascist au surprins pe toată lumea
Campionate
11:57
Mussolini a debutat în Serie A Cele 6 litere trecute pe spatele tricoului purtat de strănepotul dictatorului fascist au surprins pe toată lumea
Citește mai mult
Mussolini a debutat în Serie A  Cele 6 litere trecute pe spatele tricoului purtat de strănepotul dictatorului fascist au surprins pe toată lumea
Fuziune imediată și stadion nou Cinci membri ai consiliului de administrație de la clubul sportiv și-au dat acordul! Cum se va numi arena
Campionate
12:18
Fuziune imediată și stadion nou Cinci membri ai consiliului de administrație de la clubul sportiv și-au dat acordul! Cum se va numi arena
Citește mai mult
Fuziune imediată și stadion nou Cinci membri ai consiliului de administrație de la clubul sportiv și-au dat acordul! Cum se va numi arena
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:56
Marele regret al lui Alibec De ce a picat transferul lui Denis la FC Porto: „Mi-am stricat imaginea”
Marele regret al lui Alibec De ce a picat transferul lui Denis la FC Porto: „Mi-am stricat imaginea”
18:51
Dioszegi, un car de nervi Patronul lui Sepsi a dat buzna în vestiar la pauza meciului: „Am țipat la ei! E insuportabil” » Ce l-a înfuriat
Dioszegi, un car de nervi Patronul lui Sepsi a dat buzna în vestiar la pauza meciului:  „Am țipat la ei! E insuportabil” » Ce l-a înfuriat
09:10
LIVE Unirea Slobozia - U Cluj, în etapa #8 din Liga 1 » Toate partidele + clasamentul actualizat
LIVE Unirea Slobozia - U Cluj , în etapa #8 din Liga 1 » Toate partidele + clasamentul actualizat
18:48
Ce se întâmplă la United? Ruben Amorim, afirmație ciudată: „Uneori îmi urăsc jucătorii”
Ce se întâmplă la United? Ruben Amorim , afirmație ciudată: „Uneori îmi urăsc jucătorii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Top stiri din sport
De ce nu a fost convocat Dragomir Momentul decisiv pentru Mircea Lucescu: „N-am fost deloc mulțumit”
Nationala
09:00
De ce nu a fost convocat Dragomir Momentul decisiv pentru Mircea Lucescu: „N-am fost deloc mulțumit”
Citește mai mult
De ce nu a fost convocat Dragomir Momentul decisiv pentru Mircea Lucescu: „N-am fost deloc mulțumit”
Scurtcircuitul UEFA Decizia de neînțeles a forului european a mai făcut o victimă
Conference League
00:06
Scurtcircuitul UEFA Decizia de neînțeles a forului european a mai făcut o victimă
Citește mai mult
Scurtcircuitul UEFA Decizia de neînțeles a forului european a mai făcut o victimă
Coubiș semnează Italienii au făcut anunțul: „Face vizita medicală și parafează contractul”
Stranieri
10:28
Coubiș semnează Italienii au făcut anunțul: „Face vizita medicală și parafează contractul”
Citește mai mult
Coubiș semnează Italienii au făcut anunțul: „Face vizita medicală și parafează contractul”
Scene reprobabile la US Open VIDEO Un cuplu a furat o șapcă  oferită cadou unui copil de către Kamil Majchrzak
Tenis
14:55
Scene reprobabile la US Open VIDEO Un cuplu a furat o șapcă oferită cadou unui copil de către Kamil Majchrzak
Citește mai mult
Scene reprobabile la US Open VIDEO Un cuplu a furat o șapcă  oferită cadou unui copil de către Kamil Majchrzak

Echipe/Competiții

fcsb 90 CFR Cluj 43 dinamo bucuresti 16 rapid 7 Universitatea Craiova 51 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 10 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
30.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share