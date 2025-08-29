- Jose Mourinho, 62 de ani, nu mai este antrenorul lui Fenerbahce, după 14 luni fără trofee. Ratarea Ligii Campionilor a fost ultima picătură. La fel, conflictul cu șefii clubului turc.
Joi noapte, după calificarea în faza principală de Europa League, Elias Charalambous spunea la conferința de presă: „Mi-ar plăcea să jucăm împotriva lui Jose Mourinho”.
Exact când își dorea antrenorul lui FCSB să-l înfrunte pe faimosul portughez, acesta a plecat de la Fenerbahce.
De ce a fost concediat Mourinho de Fenerbahce
Tocmai faptul că Fener nu s-a calificat în elita Ligii Campionilor și a retrogradat în Europa League i-a făcut pe înfierbântații șefi turci să renunțe la lusitan.
Și nu doar atât. Reacția lusitanului după înfrângerea cu Benfica, în play-off-ul Champions (0-0, 0-1), a tensionat la maximum atmosfera la Istanbul.
Dacă Liga Campionilor ar fi fost vitală pentru clubul meu, s-ar fi făcut ceva în mercato, mai ales între meciurile cu Feyenoord și Benfica. Nu cred că Fenerbahce are o listă de transferuri Jose Mourinho
A fost acuzat de conducerea galben-albaștrilor că „denaturează faptele”, potrivit presei locale.
„I-am cerut în mod repetat să ne spună ce jucători are nevoie și pe ce posturi. În afara lui Milan Skriniar, nu a mai precizat niciun nume. Dacă n-au fost făcute transferurile necesare, nu e vina noastră, ci chiar a lui Mourinho”, au replicat liderii grupării, susține Daily Mail.
Urmarea, i s-a reziliat contractul, deși mesajul postat pe X nu dezvăluie nimic despre conflictul intern.
Un comunicat sec: „Ne-am despărțit de Jose Mourinho, antrenorul echipei noastre în 2024-2025. Îi mulțumim pentru efortul său și îi urăm succes în carieră”.
Cel mai scurt mandat al lui Mourinho. Unde ar putea ajunge
În vârstă de 62 de ani, Mou încheie astfel cel mai scurt mandat în fotbalul mare. A rămas doar 14 luni la Fener.
Ruptura s-a produs la o zi după ce altă rivală din Super Lig, Beșiktaș, l-a concediat pe tehnicianul Ole Gunnar Solskjaer.
Ambii au fost în trecut pe banca lui Manchester United, club care s-ar putea despărți în curând de managerul Ruben Amorim.