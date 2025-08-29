Jose Mourinho, 62 de ani, nu mai este antrenorul lui Fenerbahce, după 14 luni fără trofee. Ratarea Ligii Campionilor a fost ultima picătură. La fel, conflictul cu șefii clubului turc.

Joi noapte, după calificarea în faza principală de Europa League, Elias Charalambous spunea la conferința de presă: „Mi-ar plăcea să jucăm împotriva lui Jose Mourinho”.

Exact când își dorea antrenorul lui FCSB să-l înfrunte pe faimosul portughez, acesta a plecat de la Fenerbahce.

De ce a fost concediat Mourinho de Fenerbahce

Tocmai faptul că Fener nu s-a calificat în elita Ligii Campionilor și a retrogradat în Europa League i-a făcut pe înfierbântații șefi turci să renunțe la lusitan.

Și nu doar atât. Reacția lusitanului după înfrângerea cu Benfica, în play-off-ul Champions (0-0, 0-1), a tensionat la maximum atmosfera la Istanbul.

Dacă Liga Campionilor ar fi fost vitală pentru clubul meu, s-ar fi făcut ceva în mercato, mai ales între meciurile cu Feyenoord și Benfica. Nu cred că Fenerbahce are o listă de transferuri Jose Mourinho

A fost acuzat de conducerea galben-albaștrilor că „denaturează faptele”, potrivit presei locale.

„I-am cerut în mod repetat să ne spună ce jucători are nevoie și pe ce posturi. În afara lui Milan Skriniar, nu a mai precizat niciun nume. Dacă n-au fost făcute transferurile necesare, nu e vina noastră, ci chiar a lui Mourinho”, au replicat liderii grupării, susține Daily Mail.

15 milioane de euro va primi Mourinho ca despăgubire de la Fenerbahce, conform Marca

Urmarea, i s-a reziliat contractul, deși mesajul postat pe X nu dezvăluie nimic despre conflictul intern.

Un comunicat sec: „Ne-am despărțit de Jose Mourinho, antrenorul echipei noastre în 2024-2025. Îi mulțumim pentru efortul său și îi urăm succes în carieră”.

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE



Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.… pic.twitter.com/7MpkzNhEN4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025

Cel mai scurt mandat al lui Mourinho. Unde ar putea ajunge

În vârstă de 62 de ani, Mou încheie astfel cel mai scurt mandat în fotbalul mare. A rămas doar 14 luni la Fener.

62 de meciuri a avut Mourinho la Fenerbahce: 37 de victorii, 14 egaluri, 11 înfrângeri

Ruptura s-a produs la o zi după ce altă rivală din Super Lig, Beșiktaș, l-a concediat pe tehnicianul Ole Gunnar Solskjaer.

Ambii au fost în trecut pe banca lui Manchester United, club care s-ar putea despărți în curând de managerul Ruben Amorim.

