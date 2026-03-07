„E cel mai bun!” Atacantul din Liga 1 care l-a uimit pe Raul Rusescu: „N-am mai văzut în fotbalul românesc”
Raul Rusescu FOTO: Sport Pictures
Superliga

„E cel mai bun!” Atacantul din Liga 1 care l-a uimit pe Raul Rusescu: „N-am mai văzut în fotbalul românesc”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 07.03.2026, ora 12:46
alt-text Actualizat: 07.03.2026, ora 12:47
  • Raul Rusescu (37 de ani), golgheterul Ligii 1 în sezonul 2012/2013, a vorbit despre Steven Nsimba (29 de ani), vârful de la Universitatea Craiova.

Fostul atacant de la echipa națională a României i-a lăudat pe oficialii de la Universitatea Craiova pentru transferurile efectuate vara trecută.

Raul Rusescu, despre Steven Nsimba: „Poate cel mai bun număr 9”

Rusescu a vorbit despre evoluțiile lui Steven Nsimba din sezonul actual și a spus despre fotbalistul francez că este cel mai bun atacant din Liga 1 la acest moment, peste Daniel Bîrligea, vârful echipei naționale.

„E un lucru pe care Filipe Coelho l-a învățat după meciul cu AEK Atena, din Conference League. Acolo, Nsimba n-a jucat deloc.

De atunci, antrenorul a reușit să-l aducă la un nivel... poate e chiar cel mai bun număr 9 din campionatul intern. Nu sunt nici multe variante pentru poziția asta. 

(n.r. - E peste Daniel Bîrligea?) Parcă Nsimba a fost mai bun anul ăsta”, a declarat Raul Rusescu, conform gsp.ro.

800.000 de euro
este cota lui Steven Nsimba, conform Transfermarkt

Ajuns la Universitatea Craiova din liga a treia franceză, Nsimba a impresionat în tricoul Universității Craiova. În 35 de meciuri jucate pentru „alb-albaștrii”, Nsimba a marcat 12 goluri și a oferit 6 pase decisive.

Raul Rusescu, laude pentru olteni: „Ce s-a întâmplat la Craiova n-am mai văzut în fotbalul românesc”

Impresionat de campania de achiziții a grupării din Bănie, Raul Rusescu a declarat:

„Campania de transferuri din vara trecută a Universității Craiova a costat peste 4 milioane de euro. Au fost aduși jucători cvasinecunoscuți pentru România. Nu știa nimeni de Nsimba, de exemplu.

Ce s-a întâmplat în vară la Craiova n-am mai văzut în istoria recentă a campionatului românesc, cu procentajul de reușită al transferurilor”, a mai spus Raul Rusescu.

