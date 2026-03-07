Momente de spaimă la Bihor - Sepsi FOTO. Ambulanța a intrat pe teren după o ciocnire extrem de dură între doi jucători » Ce s-a întâmplat

Meciul dintre Bihor Oradea și Sepsi a fost întrerupt câteva minute, după un contact dur între doi jucători, care a necesitat intervenția de urgență a ambulanței.

Paul Moussinga (28 de ani) s-a ciocnit puternic de Nicolae Păun (27 de ani).

În minutul 16, Moussinga, jucătorul celor de la Bihor, a sărit greșit la o minge și l-a lovit pe Păun în zona sensibilă a capului, din spate.

Momente de spaimă la Bihor - Sepsi. Un duel aerian între doi jucători s-a lăsat cu sânge

După impactul dintre cei doi fotbaliști, arbitrul a întrerupt imediat partida, iar Nicolae Păun a rămas întins pe gazon, ținându-se de cap.

Jucătorii ambelor echipe s-au strâns în jurul lor, iar ambulanța a pătruns rapid pe teren pentru a le acorda îngrijiri de urgență.

Ambii jucători au fost bandajați, însă Moussinga, plin de sânge, nu a mai putut continua și a fost înlocuit de Rareș Enceanu.

În schimb, Nicolae Păun a rămas pe teren și a jucat în continuare, cu un bandaj în zona capului.

Sepsi a deschis scorul în minutul 12, cu puțin înainte de ciocnirea dintre cei doi jucători, după un autogol marcat de Peter Gal-Andrezly.

