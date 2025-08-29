România, salt consistent Ce țări am depășit în clasamentul coeficienților , după victoriile obținute de FCSB, U Craiova și CFR Cluj +21 foto
Europa League

România, salt consistent Ce țări am depășit în clasamentul coeficienților, după victoriile obținute de FCSB, U Craiova și CFR Cluj

Ștefan Neda
Publicat: 29.08.2025, ora 12:01
Actualizat: 29.08.2025, ora 12:45
  • România a avut parte joi de o seară în care echipele românești aflate în competițiile europene au legat victorii pe linie.
  • Astfel, țara noastră a făcut un salt de trei locuri în clasamentul coeficienților UEFA, ajungând pe poziția 21.

FCSB și Universitatea Craiova s-au calificat în faza principală din Europa League, respectiv Conference League, iar CFR Cluj s-a impus cu 1-0 în returul cu Hacken, dar a fost eliminată după eșecul drastic din tur, 2-7.

România, salt de trei locuri în clasamentul coeficienților

După cele trei victorii obținute, România a urcat pe locul 21 în clasamentul coeficienților UEFA, care stabilește numărul de echipe din fiecare țară care vor evolua în cele trei competiții europene, dar și faza în care va intra fiecare dintre ele.

România a depășit momentan țări precum Ungaria, Croația și Serbia, obiectivul fiind accederea direct în turul doi din Champions League în sezonul următor pentru viitoarea campioană din Liga 1.

Locul 22 în acest clasament este ultimul care asigură prezența următoarei campioane direct în turul doi al Ligii Campionilor.

În actualul sezon, campioana FCSB a început din turul 1 preliminar al competiției.

Două dintre țările pe care România deja le-a depășit, Serbia și Ungaria, se mai bazează doar pe o singură echipă fiecare în toate competițiile: Steaua Roșie, respectiv Ferencvaros.

3.250 puncte
a acumulat România în acest sezon, în clasamentul coeficienților

Echipele noastre de club se luptă pentru a-și îmbunătăți coeficientul european, același lucru fiind valabil și pentru România și punctajul de țară.

Cele două determină modul în care UEFA face strategia pentru tragerea la sorți, dar și pentru participarea în competițiile europene:

  • Punctajul cluburilor este cel care stabilește urnele la tragerea la sorți: cine e cap de serie și cine e outsider
  • Coeficientul de țară determină numărul de echipe pe care fiecare îl trimite în cupele europene, dar și dacă au echipa/echipe direct pe tabloul principal și din ce fază încep competițiile
Bucurie Craiova Foto Raed Krishan GOLAZO (9).jpeg
Bucurie Craiova Foto Raed Krishan GOLAZO (9).jpeg

