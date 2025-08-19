„O să-l facă praf, țăndări” Gigi Becali a comentat intenția lui Nețoiu de a candida la Primăria Capitalei: „Nu are ce face, cheltuie 2-3 milioane”
Patronul FCSB, Gigi Becali, a reacționat după ce a aflat că Gheorghe Nețoiu vrea să candideze la Primăria Capitalei
Diverse

„O să-l facă praf, țăndări” Gigi Becali a comentat intenția lui Nețoiu de a candida la Primăria Capitalei: „Nu are ce face, cheltuie 2-3 milioane”

Publicat: 19.08.2025, ora 19:15
Actualizat: 19.08.2025, ora 21:07
  • Patronul FCSB, Gigi Becali, a reacționat după ce a aflat că Gheorghe Nețoiu vrea să candideze la Primăria Capitalei

Nețoiu (66 de ani), fost finanțator la mai multe echipe din Liga 1, de-a lungul timpului, și-a anunțat intenția de a deveni primarul Bucureștiului. Alegerile vor avea loc în toamna acestui an. Stelian Bujduveanu este edilul interimar.

„Nu mă bag eu. O să-l facă ăștia praf, televiziunile. (n.r. Nu-l vedeți cu șanse?) Nu mă bag, de ce să vorbesc, nu știu eu, nu mă pricep.

E prietenul meu. Nu pot să-i spun că are șanse, dar nu vreau să zic nimic împotriva lui. M-am mirat când am auzit că va candida. Poate nu are ce face, cheltuie niște bani, vreo 2-3 milioane, o să-l facă praf televiziunile, țăndări.

Când am vrut să candidez eu la președinție mi-am sunat avocatul, pe Șurghie. Mi-a zis ‘Gigi, dacă mai ai putere, la vârsta ta, să suporți toate mizeriile de la presă… Dar tu știu că ai putere și o suporți, nu e niciun fel de problemă. Dar, familia ta…’.

Când mi-a zis asta, am spus ‘Ai dreptate’ și mi-am văzut de treabă”, a spus Becali, conform fanatik.ro.

Fostul finanțator de la Dinamo sau Voluntari l-a criticat pe președintele Nicușor Dan și și-a anunțat intenția de a candida

„De ce am luat decizia să candidez pentru Primăria Capitalei? Domnul Nicuşor Dan spunea înainte de alegerile de la primărie că dorește cu ardoare să-şi continue proiectele.

Din păcate, bucureştenii nu văd nimic! Primăria a fost doar o rampă de lansare ca să meargă spre cea mai înaltă funcţie din țară.

Nu ştiu dacă bucureştenii au fost mulţumiţi de ce-a făcut, dar faptul că ai plecat şi le-ai promis tot felul de proiecte să le fie mai bine şi după doar câteva luni de zile i-ai abandonat, personal cred că nu-i un lucru normal”, a declarat Gigi Nețoiu, pentru sursa citată.

Gigi Nețoiu, promisiune pentru bucureșteni: „Ușile vor fi deschise”

Nețoiu a declarat că, dacă va câștiga alegerile, va avea audiențe săptămânal cu cetățenii:

„Ca o premieră, vă anunț că dacă voi reuşi în acest proiect, sâmbăta şi duminica de la ora 12:00, uşile Primăriei vor fi deschise pentru oamenii de rând, pentru cei care au probleme, pentru bucureștenii care au fost uitaţi.

Sunt convins că voi face tot ce e mai bine pentru oamenii din Bucureşti și nu îi voi dezamăgi”, a mai adăugat Nețoiu.

  • În perioada 2012 - 2014, Gigi Nețoiu a fost deputat în circumscripția electorală Dolj.

Nețoiu, condamnat pentru înșelăciune și spălare de bani. Prejudiciu de 1,5 milioane de dolari față de bugetul statului

În noiembrie 2012, Nețoiu a fost condamnat de Curtea de Apel București la trei ani de închisoare, pentru înșelăciune. Decizia a fost una cu suspendare pentru o perioadă probatorie de 5 ani.

Ulterior, s-a introdus recurs, iar instanțele au decis trimiterea dosarului către rejudecare la Curtea de Apel. În cele din urmă, în anul 2014 a fost descoperit și dovedit un prejudiciu de 1,5 milioane de dolari față de statul român.

Astfel, Nețoiu a fost găsit vinovat de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani. A fost condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare, fiind ulterior eliberat în decembrie 2015, după un an și jumătate.

gigi becali Gigi Netoiu bucuresti Nicusor Dan fcsb alegeri Primărie
