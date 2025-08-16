Aberdeen se întărește Scoțienii transferă de la AC Milan înaintea „dublei” cu FCSB din Europa League 

Marko Lazetic (21 de ani), atacantul celor de a AC Milan, ar urma să semneze cu Aberdeen, adversara celor de la FCSB din play-off-ul Europa League.

Prima manșă va avea loc, joi, 21 august, de la ora 21:45, în Scoția. Returul e o săptămână mai târziu (28 august), pe Arena Națională, de la 21:30.

În sezonul trecut, Lazetic a fost împrumutat în Serbia, la Backa Topola. De-a lungul carierei, acesta a mai jucat la Steaua Roșie, AC Milan, Altach și Fortuna Sittard.

Marko Lazetic, transferat de Aberdeen

Înainte de „dubla” europeană cu FCSB, scoțienii de la Aberdeen se întăresc cu un atacant din Serie A.

Concret, Aberdeen urmează să îl transfere pe Marko Lazetic, atacant sârb crescut în academia celor de la Steaua Roșie Belgrad.

Conform sempremilan.com, Milan îl va ceda definitiv pe Lazetic la Aberdeen.

Transferul nu include nicio taxă din partea scoțienilor, însă, în eventualitatea unui viitor transfer, AC Milan va primi 50% din banii încasați.

De asemenea, conform sursei citate, Marko Lazetic va ajunge astăzi, 16 august, în Scoția, urmând să efectueze vizita medicală.

800.000 este cota lui Marko Lazetic, conform Transfermarkt

Trecerea jucătorului de la Milan la Aberdeen este antamată de ceva vreme, însă mai multe probleme de ordin birocratic au amânat transferul.

Un anunț oficial ar urma să apară după ce fotbalistul va încheia testele medicale.

Zilele trecute, Aberdeen l-a transferat și pe Kennan Bilalovic, fotbalist de 20 de ani care joacă pe postul de extremă.

