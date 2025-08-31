Rivala FCSB joacă la 2-2 Go Ahead Eagles, prima adversară în Europa League, al treilea egal identic în 4 etape. Surprizele antrenorului

FCSB va înfrunta Go Ahead Eagles la Deventer, pe 25 septembrie, la startul fazei principale de Europa League.

Echipa olandeză a făcut sâmbătă încă un egal, al treilea 2-2 în primele patru meciuri jucate în Eredisivie.

Antrenorul Melvin Boel, 38 de ani, a surprins cu decizia luată la pauză și cu protestul contra arbitrului.

Go Ahead Eagles nu e o echipă de care să-ți fie teamă, chiar dacă vine din Țările de Jos. Nici una de ignorat.

Cvadruplă campioană, dar ultima oară în urmă cu 92 de ani, locul 7 în Eredivisie 2024-2025, a cucerit totuși Cupa Olandei în sezonul trecut.

Performanță în premieră, după 1-1 (a egalat în 90+9, din penalty), 4-2 la loviturile de departajare în finala cu Alkmaar.

28,25 milioane de euro valorează lotul lui Go Ahead Eagles (Transfermarkt)

Go Ahead Eagles a deschis scorul în minutul 1 și a egalat în 90+3

Acum, după patru etape, formația lui Melvin Boel (38 de ani, antrenorul de-abia venit din liga secundă, de la Dordrecht) e pe poziția a 13-a, cu trei puncte, fără victorie deocamdată.

O înfrângere neașteptată, 0-3 acasă cu Sparta Rotterdam, și trei egaluri identice:

2-2 (d) cu Fortuna Sittard. A deschis scorul, apoi a egalat în al 4-lea minut de prelungire.

2-2 (a) cu Ajax. A condus cu 2-1 în prima repriză.

2-2 (d) cu Heerenveen. A înscris în minutul 1 și în 90+3, golurile de 0-1 și 2-2.

6-9 este golaverajul lui Go Ahead Eagles după patru partide în Eredivisie 2025-2026

Antrenorul lui Go Ahead a înlocuit cel mai bun jucător la pauză și a protestat contra arbitrului

Două lucruri au atras atenția la tehnicianul lui Go Ahead în meciul de la Heerenveen.

La pauză, Boel a făcut două schimbări, una surprinzătoare: l-a înlocuit pe Melle Meulensteen, „închizătorul” în vârstă de 26 de ani, transferat de la Sampdoria în această vară.

Tackling al lui Meulensteen (dreapta) în meciul de la Heerenveen Foto: Imago

Deși acesta fusese cel mai bun jucător, cel care a deschis scorul la un corner după 54 de secunde.

„Era necesar, pentru că Meulensteen avea un cartonaș galben, iar arbitrul era cu ochii pe el”, a explicat antrenorul.

Boel mai avea ceva cu „centralul”. A protestat împotriva lui Allard Lindhout și pentru golul anulat vârfului suedez Edvardsen, în prima repriză (putea fi 0-2).

Antrenorul Melvin Boel, la primul lui sezon în Eredivisie Foto: Imago

„Cred că a fost momentul crucial al meciului. Arbitrul acordă avantaj, dar infracțiunea era henț și, în acest caz, nu ar fi trebuit să lase avantaj, ci să dicteze penalty. Așteptam 11 metri.

Am semnalat asta la pauză, însă Lindhout nu-și amintea să fi lăsat avantaj acolo. Se vede gestul cu mâna pe care-l face pentru a indica avantaj”, a declarat Boel, conform cotidianului local De Stentor.

Numai că, avertizat de VAR, arbitrul a văzut alt henț, nu în apărare, ci în atac, și a anulat golul.

