Rivala FCSB joacă la 2-2 Go Ahead Eagles, prima adversară în Europa League, al treilea egal identic în 4 etape. Surprizele antrenorului
Finn Stokkers (stânga) a egalat sâmbătă pentru Go Ahead în al treilea minut de prelungire Foto: Imago
Europa League

Rivala FCSB joacă la 2-2 Go Ahead Eagles, prima adversară în Europa League, al treilea egal identic în 4 etape. Surprizele antrenorului

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 31.08.2025, ora 12:32
  • FCSB va înfrunta Go Ahead Eagles la Deventer, pe 25 septembrie, la startul fazei principale de Europa League. 
  • Echipa olandeză a făcut sâmbătă încă un egal, al treilea 2-2 în primele patru meciuri jucate în Eredisivie. 
  • Antrenorul Melvin Boel, 38 de ani, a surprins cu decizia luată la pauză și cu protestul contra arbitrului. 

Go Ahead Eagles nu e o echipă de care să-ți fie teamă, chiar dacă vine din Țările de Jos. Nici una de ignorat.

Cvadruplă campioană, dar ultima oară în urmă cu 92 de ani, locul 7 în Eredivisie 2024-2025, a cucerit totuși Cupa Olandei în sezonul trecut.

„D-asta n-a marcat la națională”  Mircea Lucescu a identificat problema lui Nicolae Stanciu și anunță o schimbare pentru căpitanul României
Citește și
„D-asta n-a marcat la națională” Mircea Lucescu a identificat problema lui Nicolae Stanciu și anunță o schimbare pentru căpitanul României
Citește mai mult
„D-asta n-a marcat la națională”  Mircea Lucescu a identificat problema lui Nicolae Stanciu și anunță o schimbare pentru căpitanul României

Performanță în premieră, după 1-1 (a egalat în 90+9, din penalty), 4-2 la loviturile de departajare în finala cu Alkmaar.

28,25 milioane de euro
valorează lotul lui Go Ahead Eagles (Transfermarkt)

Go Ahead Eagles a deschis scorul în minutul 1 și a egalat în 90+3

Acum, după patru etape, formația lui Melvin Boel (38 de ani, antrenorul de-abia venit din liga secundă, de la Dordrecht) e pe poziția a 13-a, cu trei puncte, fără victorie deocamdată.

O înfrângere neașteptată, 0-3 acasă cu Sparta Rotterdam, și trei egaluri identice:

  • 2-2 (d) cu Fortuna Sittard. A deschis scorul, apoi a egalat în al 4-lea minut de prelungire. 
  • 2-2 (a) cu Ajax. A condus cu 2-1 în prima repriză. 
  • 2-2 (d) cu Heerenveen. A înscris în minutul 1 și în 90+3, golurile de 0-1 și 2-2. 
6-9 este golaverajul
lui Go Ahead Eagles după patru partide în Eredivisie 2025-2026

Antrenorul lui Go Ahead a înlocuit cel mai bun jucător la pauză și a protestat contra arbitrului

Două lucruri au atras atenția la tehnicianul lui Go Ahead în meciul de la Heerenveen.

La pauză, Boel a făcut două schimbări, una surprinzătoare: l-a înlocuit pe Melle Meulensteen, „închizătorul” în vârstă de 26 de ani, transferat de la Sampdoria în această vară.

Tackling al lui Meulensteen (dreapta) în meciul de la Heerenveen Foto: Imago Tackling al lui Meulensteen (dreapta) în meciul de la Heerenveen Foto: Imago
Tackling al lui Meulensteen (dreapta) în meciul de la Heerenveen Foto: Imago

Deși acesta fusese cel mai bun jucător, cel care a deschis scorul la un corner după 54 de secunde.

„Era necesar, pentru că Meulensteen avea un cartonaș galben, iar arbitrul era cu ochii pe el”, a explicat antrenorul.

Boel mai avea ceva cu „centralul”. A protestat împotriva lui Allard Lindhout și pentru golul anulat vârfului suedez Edvardsen, în prima repriză (putea fi 0-2).

Antrenorul Melvin Boel, la primul lui sezon în Eredivisie Foto: Imago Antrenorul Melvin Boel, la primul lui sezon în Eredivisie Foto: Imago
Antrenorul Melvin Boel, la primul lui sezon în Eredivisie Foto: Imago

„Cred că a fost momentul crucial al meciului. Arbitrul acordă avantaj, dar infracțiunea era henț și, în acest caz, nu ar fi trebuit să lase avantaj, ci să dicteze penalty. Așteptam 11 metri.

Am semnalat asta la pauză, însă Lindhout nu-și amintea să fi lăsat avantaj acolo. Se vede gestul cu mâna pe care-l face pentru a indica avantaj”, a declarat Boel, conform cotidianului local De Stentor.

Numai că, avertizat de VAR, arbitrul a văzut alt henț, nu în apărare, ci în atac, și a anulat golul.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

„Dați-vă jos tricourile!” Moruțan, prins în scandalul de la Aris după înfrângere. Protest dur ultras. Ce s-a întâmplat în vestiar
Stranieri
10:51
„Dați-vă jos tricourile!” Moruțan, prins în scandalul de la Aris după înfrângere. Protest dur ultras. Ce s-a întâmplat în vestiar
Citește mai mult
„Dați-vă jos tricourile!” Moruțan, prins în scandalul de la Aris după înfrângere. Protest dur ultras. Ce s-a întâmplat în vestiar
Amenințări teribile Un arbitru din România dezvăluie momentele de groază prin care a trecut:  „Înjurături, blesteme. Intram pe profil și le vedeam familia”
Lumini și umbre
09:08
Amenințări teribile Un arbitru din România dezvăluie momentele de groază prin care a trecut: „Înjurături, blesteme. Intram pe profil și le vedeam familia”
Citește mai mult
Amenințări teribile Un arbitru din România dezvăluie momentele de groază prin care a trecut:  „Înjurături, blesteme. Intram pe profil și le vedeam familia”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
olanda antrenor europa league fcsb go ahead eagles Melvin Boel
Știrile zilei din sport
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Superliga
12:55
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Citește mai mult
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Campionate
13:30
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Citește mai mult
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională
Tenis
13:06
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională
Citește mai mult
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională
Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Opinii
10:55
Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Citește mai mult
Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:50
Protest la Miercurea Ciuc Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
Protest la Miercurea Ciuc  Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
17:54
Vassaras, aliat neașteptat Șeful grec al arbitrilor este apărat: „De vină sunt românii din Comisie, că doar execută ordine”
 Vassaras, aliat neașteptat Șeful grec al arbitrilor este apărat: „De vină sunt românii din Comisie, că doar execută ordine”
17:39
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
18:27
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Top stiri din sport
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Campionate
10:16
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Citește mai mult
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Superliga
12:00
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Citește mai mult
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Ultima zi de mercato  Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
Diverse
11:31
Ultima zi de mercato Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
Citește mai mult
Ultima zi de mercato  Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”
Special
09:01
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”
Citește mai mult
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”

Echipe/Competiții

fcsb 85 CFR Cluj 41 dinamo bucuresti 14 rapid 7 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 2 uta arad 8 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
01.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share