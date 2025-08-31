„Dați-vă jos tricourile!” Moruțan, prins în scandalul de la Aris după înfrângere. Protest dur ultras. Ce s-a întâmplat în vestiar

Olimpiu Moruțan, 26 de ani, trece prin clipe tensionate în Grecia.

Aris a pierdut acasă, 0-2 cu Panaitolikos, fanii radicali le-au cerut jucătorilor să plece, iar patronul a urlat la galben-negri după meci.

Olimpiu Moruțan s-a transferat în Grecia, la Aris, crezând că va juca mai mult cu Marinos Ouzounidis (ex-Craiova) antrenor, care îl cunoștea din Liga 1.

Moruțan a jucat doar 40 de minute la Aris. Schimbat și ca rezervă!

A ajuns în mijlocul furtunii la Salonic. Eliminați din Conference League de o echipă azeră, Araz, galben-negrii continuă rezultatele șocante.

Înfrângere acasă, 0-2 în fața lui Panaitolikos (cu Mățan din minutul 77).

Meci în care mijlocașul în vârstă de 26 de ani a jucat 40 de minute. A intrat în 29, în locul lui Carles Perez, accidentat, fiind schimbat în 69, după golul de 0-1.

Nici el nu e în formă, la fel, coechipierii. La sfârșit, a fost tensiune maximă pe stadionul „Kleanthis Vikelidis”.

115 minute a evoluat Moruțan la Aris în patru meciuri disputate în acest start de sezon. O singură dată a fost titular

Patronul i-a certat pe Moruțan și pe galben-negri . Reacția ultras: „Dispăreți!”

Fanii i-au fluierat zece minute, potrivit Gazzetta.gr, cerându-le să plece: „Dați-vă tricourile jos și dispăreți!”.

Ultrașii l-au contestat și pe proprietarul clubului, Thodoros Karypidis. Și patronul a coborât valvârtej în vestiar pentru a-i certa pe jucători, după ce o făcuse Ouzounidis.

2,4 milioane de euro este cota lui Moruțan, potrivit Transfermarkt

Furios, antrenorul nu s-a mai dus la conferința de presă. A apărut doar la flash-interviu, criticându-i mai ales pe cei veniți în această vară, inclusiv Moruțan.

E o lecție pentru jucătorii noi. Trebuie să se adapteze condițiilor și realității din Grecia Marinos Ouzounidis, antrenor Aris

