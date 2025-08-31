„D-asta n-a marcat la națională”  Mircea Lucescu a identificat problema lui Nicolae Stanciu și anunță o schimbare pentru căpitanul României
„D-asta n-a marcat la națională” Mircea Lucescu a identificat problema lui Nicolae Stanciu și anunță o schimbare pentru căpitanul României

  • Mircea Lucescu (80 de ani) dorește ca Nicolae Stanciu (32 de ani) să joace mai avansat pentru națională decât o face la Genoa.
  • Selecționerul României a definitivat lotul pentru duelurile naționalei din luna septembrie.

Nicolae Stanciu a ajuns, în această vară, la Genoa, formație patronată de Dan Șucu. Acesta este primul angajament la fotbalistului la o echipă din top 5 campionate.

Mircea Lucescu vrea să îl folosească mai avansat pe Nicolae Stanciu

Selecționerul României a fost prezent pe „Luigi Ferraris”, unde l-a urmărit pe Nicolae Stanciu în duelul celor de la Genoa cu Vicenza, câștigat de echipa românului cu 3-0, în Cupa Italiei.

Înaintea celor două meciuri pe care România trebuie să le dispute în luna septembrie, contra Canadei și Ciprului, Mircea Lucescu a dezvăluit unde vrea să-l folosească pe Nicolae Stanciu pentru a da un randament mai bun.

„El aleargă enorm. De multe ori își epuizează energia pe care ar putea să o folosească în faza de finalizare. De aceea – sunt opt meciuri – n-a marcat niciun gol la echipa națională.

E foarte util, mai ales prezența lui în raport cu ceilalți jucători, dar el e un jucător care trebuie să marcheze la fiecare două, trei meciuri.

La meciurile noastre îi cer, în momentul în care intrăm în posesie și trebuie să construim, să plece în spatele mijlocașilor adverși, să nu rămână al treilea mijlocaș, cum era obișnuit. Pasul îl face ușor, ușor. N-a fost obișnuit să facă asta, dar o va face.

E un băiat foarte inteligent, are și calități tehnice deosebite și sunt convins că va reuși”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit fanatik.ro.

Nicușor Stanciu, transferat în această vară de Genoa, a îmbrăcat tricoul „grifonilor” într-un meci de Serie A, împotriva celor de la Lecce, 0-0, și în Cupa Italiei, contra celor de la Vicenza, 3-0, când a reușit să și înscrie.

Mircea Lucescu a definitivat lotul României

Cu o săptămână rămasă până la meciul amical împotriva Canadei, Mircea Lucescu a definitivat lotul pentru partidele din luna septembrie.

Cei mai mulți fotbaliști convocați de la un club provin de la FCSB - 7. Universitatea Craiova, liderul Superligii, a trimis 3 jucători la prima reprezentativă a României, în timp ce Rapid are doi jucători convocați.

Printre marile absențe din lotul României se numără Ianis Hagi și Florin Niță.

Valentin Mihăilă este incert pentru duelul de pe Arena Națională, după ce s-a accidentat la antrenamentul lui Rizespor.

PORTARI

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0)
  • Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0)
  • Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1)
  • Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1)
  • Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0)
  • Mihai POPESCU (FCSB, 4/1)
  • Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2)
  • Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0)

MIJLOCAȘI

  • Adrian ȘUT (FCSB, 7/0)
  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0)
  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12)
  • Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15)
  • Darius OLARU (FCSB, 26/0)
  • Florin TĂNASE (FCSB, 21/5)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10)
  • David MICULESCU (FCSB, 2/0)
  • Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4)

ATACANȚI

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5)
  • Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1)
  • Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0)

România se află, în acest moment, pe locul 3 în grupa preliminară a Campionatului Mondial din 2026, cu 6 puncte obținute.

Deasupra „tricolorilor” sunt clasate Austria, cu 6 puncte, și Bosnia Herțegovina, cu 9 puncte.

