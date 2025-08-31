Amenințări teribile Un arbitru din România dezvăluie momentele de groază prin care a trecut:  „Înjurături, blesteme. Intram pe profil și le vedeam familia”

Marius Avram (46 de ani) a dezvăluit că a primit numeroase amenințări de-a lungul carierei de arbitru.

Dezvăluirile au fost făcute în episodul 13 din „Lumini și umbre”, un proiect marca GOLAZO.ro.

Arbitru FIFA timp de 10 ani, Avram susține că la începutul carierei le răspundea celor care îi înjurau și blestemau familia, însă de-a lungul timpului a învățat să-i ignore.

Fostul arbitru Marius Avram, amenințat: „Înjurături, blesteme”

Primeați amenințări după meciurile pe care le arbitrați? Dacă da, cum le gestionați?

Erau, erau. Tot timpul erau amenințări „Te prindem noi când vii în oraș, să vezi ce o să-ți facem!”. Blesteme, „să faci accident cu mașina și să-ți moară familia și copiii și soția”. Doamne! Mă rog, tot felul de oameni… atunci când a apărut mediul ăsta de comunicare se pot exprima toți și întâlnești tot felul de personaje. La început aveam așa o satisfacție de le mai și răspundeam pentru a-i irita și mai rău. Era un mod al meu de a gestiona.



După care, fiind atât de multe în timp, nu le-am mai răspuns, pur și simplu le ignoram. Ceea ce mă șoca, pentru că intram pe profilul lor, adică unul care începea și mă amenința și îmi blestema familia să murim toți în cancer și așa mai departe, niște aberații de te lua durerea de cap…, intram pe profilul lui și acolo îi vedeam familia, avea și el copii, era un om cu loc de muncă.



Și mă gândeam ce ar fi să fac acum printscreen și să-i trimit soției lui, părinților lui, la locul de muncă, șefului lui. „Dom'le, uite, omul ăsta pe care-l aveți lângă voi în casă, uite ce îmi scrie mie aici. Niște monstruozități”.



Mă rog, treceam peste și le depășeam… Dar înțeleg de ce poate unul care e mai slab psihic și le ia personal ar putea fi foarte afectat de lucrurile astea. Pentru că sunt amenințări, injurii, blesteme, tot felul de comentarii și au existat cazuri pe plan internațional în care arbitrii au cedat psihic. Au făcut protest public pentru că nu e OK. Unii nu gestionează bine lucrurile astea.

E destul de rar să-ți zică cineva „bravo, domnule, ai luat o decizie bună!”. Nu interesează pe nimeni. Dar înjurăturile și amenințările care sunt pe rețelele sociale sunt la ordinea zilei. Marius Avram, fost arbitru

VIDEO. Marius Avram vorbește despre momentele de groază prin care a trecut

