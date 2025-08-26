Unde se antrenează Florin Niță Portarul naționalei, rămas fără echipă, trage tare în așteptarea transferului

Florin Niță (38 de ani), portarul naționalei, se antrenează de unul singur, după ce a rămas fără echipă.

Portarul cu 31 de selecții la echipa națională a jucat ultimul meci oficial în urmă cu trei luni, pentru Damac, în înfrângerea cu Al-Ittihad, scor 1-0.

Florin Niță se antrenează de unul singur pe „Arcul de Triumf”

„În această dimineață am avut onoarea de a-l primi în Complexul Sportiv Național Arcul de Triumf pe Florin Niță, portar emblematic al Generației de Suflet.

Ne-am bucurat să-i fim din nou gazdă într-un loc dedicat performanței, excelenței și respectului pentru valorile sportului românesc”, au notat administratorii stadionului pe rețelele de socializare.

Niță se antrenează zilnic alături de antrenorul de portari Costică Dumitru, pentru a se menține în formă și a fi pregătit în orice moment să apere.

Conform informațiilor GOLAZO.ro, Niță se află în discuții și așteaptă răspunsuri pentru a semna cu o nouă echipă. „Florin nu ia în calcul sub nicio formă să se retragă. Își dorește enorm să mai apere.

Este în discuții cu anumite cluburi și așteaptă niște răspunsuri. Speră să le primească cât mai repede pentru a se liniști și a reveni în circuitul competițional. Nu e deloc relaxat.

Se antrenează în fiecare zi, nu are stare. Lucrează și cu fostul său antrenor de la Chiajna și FCSB, Dumitru Costică”, au povestit apropiații goalkeeperului echipei naționale a României.

424 de goluri a primit Niță în cele 378 de meciuri jucate. În 128 de rânduri a menținut poarta intactă. Internaționalul român a jucat pentru FCSB, Sparta Praga, Gazniantep, Damac, Pardubice și Concordia Chiajna

Varianta Rapid pentru Florin Niță

Una dintre pistele care prinde contur pentru viitorul lui Florin Niță este Rapid București, potrivit gsp. Niță cunoaște spiritul Giuleștiului, el a făcut o parte din juniorat la Rapid.

Alb-vișiniii traversează o perioadă complicată la nivelul porții. Marian Aioani (25 de ani), adus de la Farul în ianuarie 2024, pentru 400.000 de euro, și-a pierdut locul de titular în fața austriacului Franz Stolz (24 de ani) și și-a manifestat dorința de a pleca.

În cazul unui transfer al său, Rapid ar rămâne descoperită. Îl are doar pe Adrian Briciu (18 ani) în lot, ca variantă de rezervă, după ce Bogdan Ungureanu a fost cedat la Sepsi.

Florin Niță s-a aflat în această vară și pe lista celor de la Dinamo, însă discuțiile nu au dus la un acord, iar alte piste din străinătate nu s-au materializat.

