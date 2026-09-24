Gilad Katsav, impresarul lui Nikita Stoinov, a vorbit în presa israeliană despre viitorul fundașului central în vârstă de 21 de ani.

Cât mai stă la Dinamo, ce ofertă a mai primit, care va fi prețul lui și care va fi direcția carierei. Cum îl descrie, ce mai trebuie să îmbunătățească.

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Nikita Stoinov are 21 de ani și a venit în vara lui 2025 la Dinamo, care i-a plătit 450.000 de euro lui Maccabi Netanya.

Stoperul de 1,92 m, aflat acum la naționala Israelului pentru meciurile din Liga Națiunilor, are contract până pe 30 iunie 2029, dar nu va mai rămâne încă trei sezoane la alb-roșii.

Agentul lui Stoinov: „Acesta este ultimul lui an în România”

O spune agentul său, Gilad Katsav, într-un interviu pentru site-ul One.co.il.

„Nu există nicio îndoială că e un copil special, cu o personalitate foarte diferită de a multor jucători. Plecarea lui în străinătate a fost intenționat prematură. A fost decizia corectă. Este într-o echipă bună, pe primul loc”, a afirmat impresarul.

Stoinov are o cotă de 1,8 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. Foto: Sport Pictures

Katsav afirmă: „Cred că acesta este ultimul lui an în România și va merge mai departe. Are statistici foarte, foarte bune în ceea ce privește posesia mingii, pasele și piciorul stâng. Și înălțimea l-a ajutat”.

15% este procentul pe care l-a păstrat Maccabi Netanya la viitorul transfer al lui Nikita Stoinov

Impresarul lui Stoinov: „Cred că Dinamo îl va vinde cu 2,5 milioane de euro”

Întrebat unde ar vrea să continue Stoinov, agentul a precizat: „În Europa, desigur”.

A punctat și că „am avut propuneri din MLS, a existat o ofertă de transfer, dar cred că va mai sta șase luni sau chiar un an în România”.

Campionatele-țintă: „Anglia, Germania, Spania. Cred că Dinamo îl va vinde cu 2,5 milioane de euro”.

Ce mai trebuie să îmbunătățească? Jocul fizic. Poziționarea, tehnica și pasele sunt bune, dar trebuie să lucreze la fizic pentru a ajunge departe. Oricum a crescut, joacă 90 de minute. La Netanya nu a avut niciun meci de 90 de minute Gilad Katsav, agentul lui Stoinov

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