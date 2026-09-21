Show în vestiar FOTO. „Câinii” și-au arătat mușchii după ce au umilit Farul. Ce mesaj a postat Dinamo

Dinamo - Farul 4-0. „Câinii” au făcut scor la revenirea pe Arena Națională, în fața a peste 14.000 de suporteri, și au celebrat victoria în vestiar.

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Succesul de duminică îi menține pe „alb-roșii” pe prima poziție după primele 10 etape ale sezonului, iar clubul nu a ezitat să-și exprime bucuria.

Dinamo - Farul 4-0 . Sărbătoare în vestiarul „câinilor”

După o retrogradare și mulți ani de luptă în a doua jumătate a clasamentului, dar și o calificare în cupele europene ratată la limită, la finalul sezonului trecut, Dinamo pare să aibă în față cel mai bun sezon de până acum.

La finalul jocului, toți jucătorii dinamoviști, alături de staff și conducere, au sărbătorit victoria și faptul că se află pe primul loc al Superligii, după o treime din sezonul regulat.

Aceștia au publicat o fotografie de grup, în care apare inclusiv președintele Andrei Nicolescu, cu mesajul: „Cine e pe primul loc?”.

Martin Pascual, Andrei Mărginean, Cătălin Cîrjan și Diogo Pinto au fost marcatorii celor 4 goluri împotriva celor de la Farul.

Următoare partidă a „câinilor” are loc după pauza competițională, pe 9 octombrie, de la ora 21:00, cotra celor de la Sepsi OSK.

2007 este anul în care Dinamo a cucerit ultimul titlu de campioană în Liga 1, sub conducerea lui Mircea Rednic

VIDEO. Golul marcat de Pascual în Dinamo - Farul 4-0

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Dinamo 10 23 2 Rapid 10 21 3 U Craiova 10 20 4 Petrolul 9 16 5 U Cluj 9 15 6 Farul 10 14 7 CFR Cluj 9 13 8 Sepsi 10 13 9 UTA Arad 10 12 10 FCSB 10 12 11 FC Botoșani 10 11 12 FC Argeș 10 11 13 Corvinul 9 10 14 Oțelul 9 10 15 FC Voluntari 10 8 16 Csikszereda 9 1

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