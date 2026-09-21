Florin Tănase (31 de ani) a reușit primul gol pentru Omonia Nicosia, în partida cu Krasava, scor 4-1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Mijlocașul s-a despărțit de FCSB la finalul lunii august, iar duminică a înregistrat prima partidă ca titular în tricoul campioanei din Cipru.

Omonia - Krasava 4-1 . Florin Tănase, la primul gol pentru nou echipă

Aflat pe teren încă din primul minut, fostul decar de la FCSB s-a făcut remarcat abia în prima partea a reprizei secunde.

În minutul 57, acesta a primit o pasă în interiorul careului, a continuat faza către Diony, care a șutat direct la poartă din colțul careului mic.

Portarul a respins apoi balonul în față, iar Tănase a urmărit atent și a trimis în trimis în poartă, ducând echipa în avantaj, scor 2-1.

Ulterior, Tănase a fost înlocuit în minutul 62 cu Tankovic, cel care avea să închidă tabela cu un gol în prelungiri.

Omonia se află pe locul 3 în clasamentul din Cipru, fiind neînvinsă după primele 4 etape, cu două victorii și două rezultate de egalitate.

Alături de noua formație, jucătorul român va evolua și în Europa League, acolo unde a învins Celta Vigo în prima etapă a fazei principale, scor 1-0.

În primele partide ale sezonului, Tănase a bifat 10 apariții și pentru FCSB, în toate competițiile, reușind un gol și o pasă decisivă.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport