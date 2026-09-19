Marius Baciu, OUT de la FCSB Final de drum pe banca roș-albaștrilor: „O să am o discuție corectă cu șefii mei”

U Craiova - FCSB 5-0. Marius Baciu (51 de ani) și-a anunțat demisia de pe banca roș-albaștrilor, după umilința suferită în Bănie.

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Gigi Becali a anunțat înainte de meciul cu Petrolul (2-2), că FCSB trebuie să obțină minimum 4 puncte în următoarele două meciuri dacă Marius Baciu vrea să rămână la FCSB.

U Craiova - FCSB 5-0 . Final de drum pentru Marius Baciu pe banca roș-albaștrilor

După eșecul usturător din Bănie, patronul roș-albaștrilor a afirmat la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport:

„O să am o discuție cu el... Baciu, normal, cred că la 5-0 își dă el demisia. Oricum trebuie să plece, n-are ce să facă, săracul”.

Marius Baciu a anunțat și el la flash-interviul de după meci că va demisiona, dar nu înainte de a avea o discuție cu patronul și președintele echipei, Mihai Stoica.

„Eu vreau să am o discuție. Nu e vorba de demisie aici, e vorba de onoarea fiecăruia dintre noi și normal când te poți gândi la orice.

Și mă gândesc într-adevăr să plec, dar cum am venit vreau să am și o discuție corectă cu șefii mei. Acest club trebuie să meargă mai departe și trebuie să găsim soluția cea mai potrivită.

Nu mi se pare normal să zic la flash interviu acum ce simt. Așa văd eu lucrurile.”, a afirmat Baciu la Prima Sport.

Marius Baciu a fost numit antrenorul FCSB pe 19 mai anul acesta, având obiectivul de a califica echipa în preliminariile Conference League.

A reușit acest lucru, dar FCSB a fost eliminată rușinos de Auda în turul 2 preliminar. Fosta campioană a avut un start perfect de campionat, dar acum a ajuns la 5 meciuri fără victorie.

15 meciuri a rezistat Marius Baciu pe banca celor de la FCSB

FOTO. U Craiova - FCSB 5-0

Marius Baciu, despre umilința cu Craiova

Tehnicianul a comentat și înfrângerea categorică suferită de elevii săi.

„Nu știu dacă pot spune ceva acum. Dezamăgirea este foarte mare. Chiar dacă-ți trec toate prin cap, prin gând, trebuie să fim conștienți cu toții că nu ne face cinste niciunuia dintre noi acest rezultat, indiferent cum o dăm. Corect, nu suntem pregătiți, au venit târziu, dar nu prea avem scuze. Meciul ăsta chiar nu.

Gol din aut, nu înțeleg ce s-a întâmplat acolo. Greu de explicat, pentru că reprezintă un club mare. Aici te pui pe două linii și nu mai trebuie să conteze absolut nimic.

Îmi asum absolut orice, mă pun în situația lor și aș vrea să-i pot ajuta mai mult, dar sunt niște lucruri unde nu pot să ajut.

Problema cea mai mare este partea... Au venit foarte târziu, neîncrederea, cred că presiunea este foarte mare pe ei. Și lipsa de cantonament, de pregătire. Eu cred că astea 2-3 săptămâni care vor urma vor fi esențiale.

Dintre jucătorii care au făcut cantonamentul cu noi și au jucat primele două etape au rămas foarte puțini. Dar astăzi nu avem nicio explicație. Poate trebuia să avem doi de Târnovanu în poartă”, a mai spus Baciu.

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