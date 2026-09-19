„O să vorbesc cu Mara”  Gigi Becali vrea să facă prima mutare după umilința împotriva Craiovei » MM Stoica, în pericol? +102 foto
Foto: Sport Pictures. Montaj: GOLAZO.ro
Superliga

„O să vorbesc cu Mara” Gigi Becali vrea să facă prima mutare după umilința împotriva Craiovei » MM Stoica, în pericol?

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 19.09.2026, ora 23:17
alt-text Actualizat: 19.09.2026, ora 23:45
  • U Craiova - FCSB 5-0. Gigi Becali a dezvăluit că va purta o discuție cu Bogdan Mara pentru a lucra la formația roș-albastră.
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Bogdan Mara a fost ultima dată director sportiv la CFR Cluj, în perioada 2021-2026.

Becali și-ar dori să colaboreze cu acesta, dar a precizat că Mihai Stoica nu-și va pierde funcția, deși a spus că „s-ar putea să fie depășit de situație”.

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„Acum trebuie să iau legătură cu 2-3 oameni de fotbal care să aducă jucători. O să vorbesc și cu (Bodgan) Mara, că vorbisem deja cu el ca să ne întâlnim, i-am spus să colaborăm.

Trebuie neapărat să aducem 3 sau 4 jucători. După iarnă, la revedere, mă retrag și vând echipa, dacă pot s-o vând, dacă nu, asta e. Ce să fac? E posibil ca fotbalul să fie prea modern pentru mine.

Mihai Stoica are și el o vârstă acum. MM e numărul 1 când vine vorba de cunoștințe în fotbal. E cel mai bun, pentru că e deștept și are ținere de minte. E posibil să fie depășit și el în momentul ăsta.

I-am spus să aducă jucători. Mi-am pus încrederea în el. Atât a putut el. L-a adus pe Cernat și ce-au făcut?”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

MM nu-și va pierde statutul niciodată, cât trăiesc eu. Nu-l voi umili niciodată. MM va avea locul lui la FCSB cât trăiesc eu. Numai că el probabil se supără, dar eu trebuie să spun adevărul. Gigi Becali, despre Mihai Stoica

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