„O să vorbesc cu Mara” Gigi Becali vrea să facă prima mutare după umilința împotriva Craiovei » MM Stoica, în pericol?

U Craiova - FCSB 5-0. Gigi Becali a dezvăluit că va purta o discuție cu Bogdan Mara pentru a lucra la formația roș-albastră.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Bogdan Mara a fost ultima dată director sportiv la CFR Cluj, în perioada 2021-2026.

Becali și-ar dori să colaboreze cu acesta, dar a precizat că Mihai Stoica nu-și va pierde funcția, deși a spus că „s-ar putea să fie depășit de situație”.

U Craiova - FCSB 5-0 . Gigi Becali: „ I-am spus să colaborăm”

„Acum trebuie să iau legătură cu 2-3 oameni de fotbal care să aducă jucători. O să vorbesc și cu (Bodgan) Mara, că vorbisem deja cu el ca să ne întâlnim, i-am spus să colaborăm.

Trebuie neapărat să aducem 3 sau 4 jucători. După iarnă, la revedere, mă retrag și vând echipa, dacă pot s-o vând, dacă nu, asta e. Ce să fac? E posibil ca fotbalul să fie prea modern pentru mine.

Mihai Stoica are și el o vârstă acum. MM e numărul 1 când vine vorba de cunoștințe în fotbal. E cel mai bun, pentru că e deștept și are ținere de minte. E posibil să fie depășit și el în momentul ăsta.

I-am spus să aducă jucători. Mi-am pus încrederea în el. Atât a putut el. L-a adus pe Cernat și ce-au făcut?”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

MM nu-și va pierde statutul niciodată, cât trăiesc eu. Nu-l voi umili niciodată. MM va avea locul lui la FCSB cât trăiesc eu. Numai că el probabil se supără, dar eu trebuie să spun adevărul. Gigi Becali, despre Mihai Stoica

VIDEO FCSB, umilință totală cu U Craiova: golul lui Elisor a dus la un scor neverosimil în derby-ul din Superliga!

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport