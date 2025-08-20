„Nenorocitul de Lamine Yamal!” Imaginile care au devenit virale după meciul Mallorca - Barcelona. Copilul care a plâns neconsolat în tribună a avut parte de o surpriză de proporții

Barcelona a învins cu 3-0 în deplasarea de la Mallorca, în prima etapă, dar imaginile meciului au fost oferite de un copil care plângea neconsolat în tribune.

RCD Mallorca a postat secvențele cu dezamăgirea băiatului pe rețelele oficiale ale clubului, alături de un scurt mesaj: „Sentimentul unei întregi insule”.

În minutul 33 al partidei Mallorca - Barcelona, catalanii conduceau deja cu 2-0, când mijlocașul echipei gazdă, Manu Morlanes, care avea un cartonaș galben din minutul 24, l-a văzut și pe cel de-al doilea pentru un fault asupra lui Lamine Yamal, și a plecat la vestiare.

A plâns neconsolat în tribună: „Nenorocitul de Lamine Yamal!”

În timp ce mijlocașul de la Mallorca părăsea terenul, camerele TV și-au îndreptat atenția spre tribune. Acolo, un puști îmbrăcat în echipamentul echipei din Mallorca, gesticula plângând în hohote.

Copilul s-a lovit cu palma peste genunchi, în timp ce murmura: „Nenorocitul de Lamine Yamal!”.

Morlanes fusese eliminat după un fault asupra superstarului catalanilor.

Imaginile au fost preluate inclusiv de contul oficial al celor de la Mallorca, alături de un mesaj scurt: „Sentimentul unei întregi insule”.

El sentimiento de toda una isla. pic.twitter.com/mqHcf0DL7W — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) August 16, 2025

Invitat la antrenamentul echipei RCD Mallorca

Clubul a vrut să răsplătească devotamentul copilului și l-a invitat la antrenamentul echipei pentru a-și cunoaște idolii.

Llorenç Simonet, în vârstă de 8 ani, a fost întâmpinat de jucătorii preferați.

„Ești bine? Ai trecut prin momente grele la meci, nu-i așa? Și noi la fel. Nu vreau să te mai văd plângând, bine? Hai să sărbătorim împreună”, i-a spus Vedat Muriqi.

Puștiul abia putea să vorbească din cauza emoțiilor.

Muriqi a fost și el eliminat în meciul cu Barcelona, în minutul 39, după o intrare dură cu crampoanele în pometul goalkeeperului Joan Garcia

După ce a asistat la antrenament, Llorenç a plecat fericit cu tricoul semnat de toți jucătorii și cu un zâmbet uriaș pe față.

Una gran alegria per en Llorenç 🫶🏻 pic.twitter.com/DcQPfC1i3C — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) August 19, 2025

