„Nenorocitul de Lamine Yamal!” Imaginile care au devenit virale după meciul Mallorca - Barcelona. Copilul care a plâns neconsolat în tribună a avut parte de o surpriză de proporții +6 foto
„Nenorocitul de Lamine Yamal!” Imaginile care au devenit virale după meciul Mallorca - Barcelona. Copilul care a plâns neconsolat în tribună a avut parte de o surpriză de proporții

alt-text Publicat: 20.08.2025, ora 14:05
  • Barcelona a învins cu 3-0 în deplasarea de la Mallorca, în prima etapă, dar imaginile meciului au fost oferite de un copil care plângea neconsolat în tribune.
  • RCD Mallorca a postat secvențele cu dezamăgirea băiatului pe rețelele oficiale ale clubului, alături de un scurt mesaj: „Sentimentul unei întregi insule”.

În minutul 33 al partidei Mallorca - Barcelona, catalanii conduceau deja cu 2-0, când mijlocașul echipei gazdă, Manu Morlanes, care avea un cartonaș galben din minutul 24, l-a văzut și pe cel de-al doilea pentru un fault asupra lui Lamine Yamal, și a plecat la vestiare.

Mourinho e fan Messi Antrenorul lui Fenerbahce i-a făcut complimentul suprem argentinianului:  „M-a făcut mai bun, m-a obligat să gândesc mult"
Mourinho e fan Messi Antrenorul lui Fenerbahce i-a făcut complimentul suprem argentinianului: „M-a făcut mai bun, m-a obligat să gândesc mult"
Mourinho e fan Messi Antrenorul lui Fenerbahce i-a făcut complimentul suprem argentinianului:  „M-a făcut mai bun, m-a obligat să gândesc mult"

A plâns neconsolat în tribună: „Nenorocitul de Lamine Yamal!”

În timp ce mijlocașul de la Mallorca părăsea terenul, camerele TV și-au îndreptat atenția spre tribune. Acolo, un puști îmbrăcat în echipamentul echipei din Mallorca, gesticula plângând în hohote.

Copil în lacrimi la meciul Mallorca - Barcelona 0-3
Copil în lacrimi la meciul Mallorca - Barcelona 0-3

Copil în lacrimi la meciul Mallorca - Barcelona 0-3 Copil în lacrimi la meciul Mallorca - Barcelona 0-3 Copil în lacrimi la meciul Mallorca - Barcelona 0-3 Copil în lacrimi la meciul Mallorca - Barcelona 0-3 Copil în lacrimi la meciul Mallorca - Barcelona 0-3
Copilul s-a lovit cu palma peste genunchi, în timp ce murmura: „Nenorocitul de Lamine Yamal!”.

  • Morlanes fusese eliminat după un fault asupra superstarului catalanilor.

Imaginile au fost preluate inclusiv de contul oficial al celor de la Mallorca, alături de un mesaj scurt: „Sentimentul unei întregi insule”.

Invitat la antrenamentul echipei RCD Mallorca

Clubul a vrut să răsplătească devotamentul copilului și l-a invitat la antrenamentul echipei pentru a-și cunoaște idolii.

Llorenç Simonet, în vârstă de 8 ani, a fost întâmpinat de jucătorii preferați.

„Ești bine? Ai trecut prin momente grele la meci, nu-i așa? Și noi la fel. Nu vreau să te mai văd plângând, bine? Hai să sărbătorim împreună”, i-a spus Vedat Muriqi.

Puștiul abia putea să vorbească din cauza emoțiilor.

  • Muriqi a fost și el eliminat în meciul cu Barcelona, în minutul 39, după o intrare dură cu crampoanele în pometul goalkeeperului Joan Garcia

După ce a asistat la antrenament, Llorenç a plecat fericit cu tricoul semnat de toți jucătorii și cu un zâmbet uriaș pe față.

Julio Cesar Chavez Jr, extrădat de SUA Sportivul a fost predat autorităților din Mexic, care l-au arestat pentru pentru implicare în traficul de droguri
Box
11:26
Julio Cesar Chavez Jr, extrădat de SUA Sportivul a fost predat autorităților din Mexic, care l-au arestat pentru pentru implicare în traficul de droguri
Julio Cesar Chavez Jr, extrădat de SUA Sportivul a fost predat autorităților din Mexic, care l-au arestat pentru pentru implicare în traficul de droguri
Sportivii români vor să plece  Omul care a ajutat-o pe Ana Bărbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că mai sunt gimnaste care vor merge la studii în SUA
Special
09:07
Sportivii români vor să plece Omul care a ajutat-o pe Ana Bărbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că mai sunt gimnaste care vor merge la studii în SUA
Sportivii români vor să plece  Omul care a ajutat-o pe Ana Bărbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că mai sunt gimnaste care vor merge la studii în SUA

mallorca fc barcelona la liga lamine yamal copil imagini virale
