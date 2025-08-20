„Nenorocitul de Lamine Yamal!” Imaginile care au devenit virale după meciul Mallorca - Barcelona. Copilul care a plâns neconsolat în tribună a avut parte de o surpriză de proporții

- Barcelona a învins cu 3-0 în deplasarea de la Mallorca, în prima etapă, dar imaginile meciului au fost oferite de un copil care plângea neconsolat în tribune.
- RCD Mallorca a postat secvențele cu dezamăgirea băiatului pe rețelele oficiale ale clubului, alături de un scurt mesaj: „Sentimentul unei întregi insule”.
În minutul 33 al partidei Mallorca - Barcelona, catalanii conduceau deja cu 2-0, când mijlocașul echipei gazdă, Manu Morlanes, care avea un cartonaș galben din minutul 24, l-a văzut și pe cel de-al doilea pentru un fault asupra lui Lamine Yamal, și a plecat la vestiare.
A plâns neconsolat în tribună: „Nenorocitul de Lamine Yamal!”
În timp ce mijlocașul de la Mallorca părăsea terenul, camerele TV și-au îndreptat atenția spre tribune. Acolo, un puști îmbrăcat în echipamentul echipei din Mallorca, gesticula plângând în hohote.
Copilul s-a lovit cu palma peste genunchi, în timp ce murmura: „Nenorocitul de Lamine Yamal!”.
- Morlanes fusese eliminat după un fault asupra superstarului catalanilor.
Imaginile au fost preluate inclusiv de contul oficial al celor de la Mallorca, alături de un mesaj scurt: „Sentimentul unei întregi insule”.
Invitat la antrenamentul echipei RCD Mallorca
Clubul a vrut să răsplătească devotamentul copilului și l-a invitat la antrenamentul echipei pentru a-și cunoaște idolii.
Llorenç Simonet, în vârstă de 8 ani, a fost întâmpinat de jucătorii preferați.
„Ești bine? Ai trecut prin momente grele la meci, nu-i așa? Și noi la fel. Nu vreau să te mai văd plângând, bine? Hai să sărbătorim împreună”, i-a spus Vedat Muriqi.
Puștiul abia putea să vorbească din cauza emoțiilor.
- Muriqi a fost și el eliminat în meciul cu Barcelona, în minutul 39, după o intrare dură cu crampoanele în pometul goalkeeperului Joan Garcia
După ce a asistat la antrenament, Llorenç a plecat fericit cu tricoul semnat de toți jucătorii și cu un zâmbet uriaș pe față.